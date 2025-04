​Renault Espace, con hasta siete plazas

Los coches llenos de vida están en el ADN de la marca Renault. Esta genética se transmite ahora al segmento D a través de dos modelos complementarios, cada uno de ellos dirigido a una clientela distinta. Con un diseño elegante y disponible con el motor E-Tech 4x4 de 300 CV, el SUV coupé Renault Rafale es la opción preferida de los clientes que buscan un vehículo que ofrezca diversión y emoción.



Desde 1984, Renault Espace se define como una propuesta única, siendo el pionero del segmento. Cinco generaciones se han sucedido perfeccionando y modernizando hasta convertirse en un icono. Disponible en 5 o 7 plazas, Nuevo Renault Espace es una invitación a un viaje de alta gama donde el placer a bordo es compartido por todos los ocupantes.

Nuevo Renault Espace aporta un soplo de modernidad al coche familiar con su estilo completamente modernizado y sus nuevos equipamientos tecnológicos. Conserva su ADN y sus dos grandes puntos fuertes, la habitabilidad y la modularidad, perfeccionando al mismo tiempo sus cualidades tecnológicas y de confort.El interior incorpora el techo de cristal Solarbay, el más grande de la gama Renault (casi 2 m²), así como un nuevo sistema de reconocimiento facial del conductor. Los pasajeros podrán disfrutar de nuevos asientos delanteros más ergonómicos, nuevas tapicerías y una insonorización mejorada.

Bajo el capó, el motor full hybrid E-Tech de 200 CV ofrece una relación rendimiento/eficiencia única en el mercado. El consumo de combustible de 4,8 l/100 km permite una autonomía de hasta 1.100 kilómetro, mientras que las emisiones son realmente bajas (108 g CO2/km) (datos pendientes de homologación). Este motor cumple con la futura norma Euro 6 Bis.

Para una conducción ágil y segura, este modelo también se beneficia de la tecnología de 4 ruedas directrices 4Control advanced y de 32 ayudas a la conducción de última generación. Producido en la fábrica de Palencia (España), Nuevo Renault Espace estará disponible en tres acabados (techno, esprit Alpine e iconic). Su comercialización está prevista antes del verano en varios países europeos.

MÁS CARÁCTER CON UNA ACTUALIZACIÓN QUE COMBINA DINAMISMO Y ELEGANCIA

Los cambios se notan a primera vista en la parte delantera y trasera. En Nuevo Espace más de un tercio de los elementos de la carrocería son nuevos: todo el frontal, el capó, el portón trasero, las luces traseras, etc.

Esta apariencia moderna obtiene su fuerza de un diseño marcado por los contrastes. Elementos altamente estructurados y tecnológicos, especialmente los de la calandra y el paragolpes delantero, se combinan con las curvas y formas suaves de las aletas y las puertas. Perfectamente equilibrada, la línea general es a la vez elegante y dinámica.



Aparecen unas nuevas láminas de color negro brillante integradas en las protecciones de las puertas. Su función principal es la protección antigravilla de la aleta trasera. Al asentar visualmente la silueta de Nuevo Renault Espace, estas láminas le dan un aspecto más deportivo.

El diseño trasero combina elegancia y carácter con un logotipo integrado en el portón y una forma luminosa más refinada. La nervadura horizontal de las aletas traseras se extiende hasta el maletero y cubre con elegancia las ópticas.

Además del nuevo color de carrocería gris báltico, ciertos elementos estilísticos se realzan con un color específico. La rejilla de la calandra es de color gris con acabado techno y negro brillante en esprit Alpine e iconic. Los pasos de rueda y los bajos de la carrocería también aparecen en negro brillante.

Otros colores de carrocería disponibles son azul noche, blanco nacarado y negro brillante. El acabado esprit Alpine se beneficia de un color gris pizarra satinado específico.

MÁS CONFORT Y TECNOLOGÍA EN BENEFICIO DE LA EXPERIENCIA DE LOS VIAJEROS A BORDO

El techo de cristal Solarbay ahora llega a Espace. Para preservar la experiencia única que proporciona su habitáculo, ofrece las mismas dimensiones excepcionales que el techo panorámico anterior. Es, por tanto, el más grande de la gama Renault: 1,70 m de largo por 1,13 m de ancho (es decir, casi 2 m² de superficie total).

La tecnología Solarbay del techo se divide en nueve segmentos que se tornan opacos a demanda. La protección solar es máxima e inmediata, sin cortina, lo que permite mantener una altura confortable bajo el techo para los ocupantes de la 2ª fila con 919 mm.

Basado en la plataforma modular CMF-CD que da soporte a la gama alta de Renault, Nuevo Espace ofrece un espacio maximizado a bordo: en una longitud exterior de 4,74 m, la longitud interior hasta la tercera fila alcanza los 2,78 m.

La banqueta de la segunda fila, deslizante en 22 cm, se puede reclinar en cuatro posiciones: 25°/27°/29° y 31°. Los pasajeros traseros se benefician de hasta 321 mm de espacio para las rodillas y una posición de asiento adecuada tanto para viajes largos como cortos.

La banqueta de la tercera fila (en la versión de 7 plazas) ofrece dos asientos retráctiles individualmente en el piso del maletero. Sus pasajeros disponen de 128 mm de espacio para las rodillas y una accesibilidad optimizada gracias a la función “Easy Access” que permite deslizar la segunda fila 260 mm y aumenta el ángulo de inclinación del respaldo. Cada ocupante se beneficia de un cinturón de seguridad con pretensor, una luz de techo táctil y una toma de recarga USB-C.

Se accede fácilmente al gran volumen del maletero de Renault Espace gracias al portón motorizado de serie. En la configuración de 5 plazas, el volumen de carga puede alcanzar hasta 2.224 litros (varía de 692 litros a 2.224 litros dependiendo de la configuración de la banqueta). En la versión de 7 plazas las capacidades de carga varían desde 520 litros hasta 2.054 litros (212 litros con la tercera fila desplegada).



OpenR link, superconectividad y nuevas aplicaciones

La doble pantalla openR de 24 pulgadas se puede asociar opcionalmente con la visualización head-up display de 9,3 pulgadas para lograr una superficie total de pantalla de casi 1.000 cm². Al igual que Rafale, Nuevo Renault Espace se beneficia de la secuencia sonora de bienvenida desarrollada en colaboración con Jean-Michel Jarre y del nuevo diseño gráfico del sistema multimedia.

El equipamiento se completa en la parte delantera con un cargador de inducción, dos tomas USB-C y una toma de 12V. Por su parte, los pasajeros traseros se benefician de dos tomas USB-C. Por último, el maletero cuenta con una toma de 12 V.

El sistema multimedia openR link con Google integrado ofrece lo mejor de los servicios y aplicaciones de Google, incluidos la navegación Google Maps, el asistente de voz Google Assistant y Google Play con más de 50 aplicaciones, entre ellas Nextory, Podium para la música y los podcasts y AS para la actualidad deportiva.

Renault ofrece periódicamente nuevas funciones exclusivas, como ‘Google send to car’, que permite enviar el futuro destino al coche desde el smartphone. Nuevo Espace también estrena una aplicación desarrollada específicamente por Renault: ‘Take a break!’, que con la cámara integrada en el pilar izquierdo detecta si los ojos se cierran, parpadean con frecuencia o si el conductor bosteza. Llegado el caso, se emiten alertas y se le invita a detenerse para hacer una pausa (solo disponible con la opción de reconocimiento facial).

Para mayor comodidad, Nuevo Renault Espace está equipado con conectividad WIFI y Bluetooth avanzada para un uso mejorado de Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica.

Motor full hybrid E-Tech de 200 CV y caja de cambios multimodo optimizada

Nuevo Espace está equipado con un motor full hybrid E-Tech 200 CV acoplado a una caja de cambios automática inteligente multimodo sin embrague.

El nuevo software de la caja garantiza una capacidad de respuesta constante, una mayor fluidez en los cambios de marcha y elimina cualquier sensación de inercia, especialmente al bajar una marcha (pisando a fondo el pedal del acelerador).

El motor full hybrid E-Tech 200 CV está compuesto por un motor térmico de gasolina de 3 cilindros 1,2 litros turboalimentado de 130 caballos (96 kW) y 205 Nm de par y dos motores eléctricos: el bloque eléctrico principal de 50 kW (70 CV) y 205 Nm, alimentado por una batería de iones de litio de 2 kWh/400 V. Se encarga de la conducción en modo eléctrico. El motor eléctrico secundario o arrancador de alta tensión (llamado HSG por High-voltage Starter Generator) de 25 CV y 50 Nm de par. Se encarga del arranque del motor térmico y de los cambios de marcha.

32 AYUDAS A LA CONDUCCIÓN PARA UNA SEGURIDAD AL MEJOR NIVEL

El reglamento europeo GSR2 (General Safety Regulation II) obliga a activar por defecto determinados sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) en cada arranque.

En este contexto, el botón My Safety Switch, situado a la izquierda del volante, permite al conductor activar sus preferencias de ajuste en cinco ADAS al mismo tiempo con una sola operación. Estas opciones de personalización (activación o no, nivel de intervención, presencia de alerta sonora, etc.) se realizan a través del menú de la pantalla multimedia.

Active Driver Assist, delegación de conducción de nivel 2

Gracias al Active Driver Assist, Nuevo Renault Espace se adapta de forma predictiva al trazado de la carretera con este sistema que combina el regulador de velocidad adaptativo con la función de centrado en el carril y los datos de geolocalización asociados a una cartografía específica.

Integrada en el sistema Active Driver Assist, la función de reconocimiento de señales de tráfico con aviso de exceso de velocidad (OSP, Over Speed Prevention) se puede utilizar tanto sola como en combinación con el limitador y el regulador de velocidad.

Safety Score y Safety Coach: para una conducción más responsable

Safety Score examina la velocidad, la trayectoria y las distancias de seguridad durante los viajes. Al final de cada trayecto, el conductor recibe una evaluación de la conducción en forma de puntuación de 0 a 100 y consejos personalizados para una conducción segura.

El Safety Coach utiliza datos de los sensores del vehículo para evaluar en tiempo real los riesgos asociados al exceso de velocidad del vehículo, las distancias de seguridad, la gestión de la trayectoria y los cambios de carril. Esta innovación, ganadora del Premio a la Innovación en Seguridad Vial 2024, tiene como objetivo combatir las principales causas de accidentes de tráfico: el exceso de velocidad o la velocidad inadecuada y la distracción del conductor.

