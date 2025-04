​Aston Martin anuncia la esperada llegada del nuevo Vanquish Volante

Es el Aston Martin descapotable de producción en serie más rápido y potente hasta la fecha y, junto con su equivalente Coupé, el coche de producción con motor delantero más rápido y potente a la venta en la actualidad. Ningún otro vehículo combina un rendimiento tan extraordinario con una forma tan esbelta y decidida. Su posición en la cima del mercado de ultralujo y altas prestaciones es única, y hay pocas formas mejores de celebrar el 60.º aniversario de la icónica denominación Volante que con la llegada de su último ejemplar.

El nuevo Vanquish Volante ha sido diseñado para ofrecer todo el estilo y la estimulación sensorial por los que los descapotables son conocidos y apreciados, sin las limitaciones o compromisos tradicionalmente asociados a su diseño. Tan atractivo como el Coupé, con un aumento mínimo del peso y un diseño espectacular, el Vanquish Volante es más que merecedor del nombre reservado para el buque insignia.

El nuevo Vanquish Volante es la joya de la corona de una gama de modelos que se remonta a hace 60 años. El primer Aston Martin en recibir este nombre fue el Short Chassis Volante de 1965, que incluía elementos de diseño tanto del DB5 descapotable que lo precedió como del DB6 Volante que lo sucedió. Con una gran belleza, marcó la pauta para todos los modelos Aston Martin ‘Volante’ que vendrían después. También es uno de los modelos de producción más exclusivos, con solo 37 unidades construidas a lo largo de un periodo de un año.

Ingeniería

El nuevo motor V12 twin-turbo de 5,2 litros de Aston Martin proporciona al Vanquish Volante el toque definitivo. El primer V12 en lucir las famosas alas de Aston Martin se instaló en el DB7 Vantage, lanzado tanto en versión Coupé como Volante en el año 2000. En los 25 años transcurridos desde entonces, la potencia del icónico V12 de la marca casi se ha duplicado, pasando de 426 CV a 835 CV, con incrementos similares en el par máximo, de 543 Nm a 1000 Nm.

El último motor V12 instalado en el Vanquish desarrolla su máximo par a solo 2500 rpm —exactamente la mitad de las revoluciones que necesitaba su antecesor— y mantiene el pico de 1000 Nm desde las 2500 rpm hasta las 5000 rpm, alcanzando una velocidad máxima de 345 km/h. A pesar de este aumento significativo de las prestaciones, el peso total del Vanquish Volante solo se ha incrementado en 95 kg, mejorando la relación peso-potencia de 3,15 kg/CV a 2,37 kg/CV, elevando así el rendimiento a un nivel completamente nuevo.



La potencia se transmite a las ruedas traseras mediante una caja de cambios ZF de ocho velocidades, que se sitúa en el eje trasero para obtener un reparto de pesos óptimo, e incorpora el mismo diferencial electrónico trasero (E-diff) que el Vanquish Coupé. Capaz de pasar de totalmente abierto a 100 % bloqueado en 135 milisegundos, el E-diff proporciona una amplitud de uso y beneficios. En combinación con la última tecnología del Electronic Stability Programme (ESP), la capacidad dinámica se ha mejorado significativamente, proporcionando una mayor agilidad en curvas de baja y media velocidad, al tiempo que ofrece un mayor control en condiciones de sobreviraje y cambios de carril a alta velocidad.

Parte integral del carácter dinámico, esencialmente el efecto es como si se “acortase” la distancia entre ejes en curvas más cerradas, al dar una mayor respuesta rotacional a las maniobras de la dirección, al tiempo que garantiza estabilidad y aplomo en curvas rápidas. El objetivo de proporcionar al Vanquish Volante los mismos niveles de dinámica de conducción de un superdeportivo, en combinación con el refinamiento de marcha que se requiere de un buque insignia, hizo imprescindible la incorporación del sofisticado sistema de chasis presente en todos los Aston Martin de producción en serie.

Simon Newton, Director de Vehicle Performance and Attributes, ha declarado:

“El deseo de garantizar que el Vanquish Volante ofreciera el mismo rendimiento líder en su clase que el Vanquish Coupé supuso que, desde el inicio, el equipo de ingeniería trabajara simultáneamente tanto en el Coupé como en el Volante, lo que nos permitió conservar las capacidades dinámicas y el carácter del Vanquish Coupé sin compromisos al eliminar el techo. Las optimizaciones realizadas en la estructura de la carrocería, en combinación con el ajuste específico del chasis, garantizan que el Vanquish Volante destaque tanto como el Coupé por su increíble rendimiento y capacidades, ahora con el placer adicional de conducir con el techo abierto”.



El Vanquish Volante cuenta con una puesta a punto específica de la suspensión, que se ha diseñado para tener en cuenta su distribución de peso única. Pero el secreto para desbloquear todo su potencial reside en los nuevos amortiguadores Bilstein DTX, que permiten unos niveles excepcionales de control de las ruedas dentro de cada modo de conducción, así como la capacidad de proporcionar una distinción mucho mayor entre los modos individuales de lo que nunca ha sido posible en el pasado.

En el modo GT, el Vanquish Volante proporciona el carácter típico de conducción sin esfuerzo de los Grand Tourer. Por su parte, los modos Sport y Sport+ ofrecen un nuevo carácter dinámico, proporcionando una respuesta progresiva y un control más preciso de la carrocería.

El Vanquish Volante conserva los sofisticados sistemas de control de tracción y estabilidad del Coupé con este nuevo sistema ESP diseñado para ofrecer al conductor un mayor apoyo dinámico y la máxima seguridad, dentro de una aplicación de ajuste único. Perfectamente integrado en el control dinámico progresivo, el sistema evita intervenciones bruscas, utilizando un conjunto de controladores inteligentes y modelos de software para predecir los niveles óptimos de agarre a través de algoritmos de vanguardia, al tiempo que reacciona a las inestabilidades momentáneas del vehículo. Ofreciendo ajustes del ESP predefinidos (On, Track, Off, Wet), todos los modos se pueden seleccionar mediante el botón ESP de la consola central.

Teniendo en cuenta la inmensa potencia del Vanquish Volante, se ha instalado un sistema de frenos carbocerámicos, que proporciona una capacidad de frenado adecuada para el buque insignia de la marca. Con un peso 27 kilogramos inferior al de los discos de hierro convencionales, ofrecen una mayor durabilidad y resistencia al desgaste. Además, permiten la vectorización del par, con lo que el equilibrio de los frenos puede desplazarse hacia atrás para mejorar la estabilidad al frenar en una curva.

Un vehículo es tan capaz como lo es el neumático que lo conecta a la carretera, por lo que los ingenieros de Aston Martin han trabajado con su socio estratégico Pirelli para desarrollar un nuevo neumático Pirelli P ZERO™, diseñado específicamente para los Vanquish Coupé y Volante, optimizado para cumplir con sus demandas de rendimiento tanto con un neumático de verano (P ZERO™ PZ4) como de invierno (P ZERO™ Winter 2).



El chasis y los sistemas dinámicos se sustentan sobre una estructura de aluminio. Optimizado para ofrecer una dinámica más precisa y emocionante, el refuerzo de los bajos proporciona un aumento del 75 % en la rigidez lateral con respecto al modelo buque insignia descapotable anterior, manteniendo un rendimiento estructural muy similar al de la carrocería Coupé.

Desarrollar ambos coches de forma simultánea ha supuesto uno de los retos más complejos en el diseño de automóviles: crear un coche descapotable con un aumento mínimo de peso, manteniendo al mismo tiempo la máxima rigidez torsional y asegurando que se mantenga el diseño atemporal, independientemente de si la capota está levantada o plegada.

La frase del Campeón del Mundo

“Un coche solo es lo suficientemente rápido cuando por las mañanas te da miedo abrirlo” – Walter Röhrl.