La discusión del «no te metas»

«No debes meterte... No te metas»... ¿Cuántas veces se oye esta frase? Muchas, demasiadas...

Reflexionemos sobre este tema con algunas preguntas : ¿Qué quiere decir no te metas? ¿Acaso que no me incumbe? ¿Acaso que no es mi asunto? ¿Acaso que cada palo aguante su vela? ¿Acaso que los problemas son de cada uno y de nadie más? ¿Acaso que no me busque problemas?

Amo el «meterme» cuando veo la burocracia, la mentira, el dolor, la tristeza y el abandono que produce la izquierda política de este país. ¿De qué te sirve un 'no te metas' ante la falta de proyectos responsables?

A veces meterte requiere escuchar, compartir, apoyar, acompañar, abrazar..., pero no es éste el caso, y con esta izquierda política, aún menos. Esta izquierda tiene una aspiración: hacer y deshacer y que nadie critique, que nadie le aporte otras iniciativas, que nada ni nadie se interponga en sus decisiones... En definitiva, que nadie se meta. Sí, al más puro estilo comunista rancio.

¡Yo no callo, yo sí me meto! En esta vida nadie tiene derecho a decirte no te metas. ¿Por qué nos metemos muchas veces en asuntos que no van con nosotros? Al ver la gran cantidad de injusticias existentes de hoy día en todos los ámbitos.