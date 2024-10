Marianistas - reales colecciones de vidas pasadas

Gracias, Señor, por esta vida que, sin merecerla, me regalaste. Gracias por entregármela de manos de unos padres buenos, sencillos y ejemplares. Gracias por rodearme de siete hermanos.

Gracias por tu bautismo sencillo, por darme una infancia feliz, por mi escuela a orillas del Pisuerga, por tu Semana Santa en Valladolid, por mi rincón de oración en el aquel oratorio sencillo con nombre de San Juan Bosco.

1955/1963... Gracias por tu llamada, por tus enseñanzas, por mis estudios allá en Valladolid, en La Parra de Gredos, en aquel Carabanchel de Madrid.

1963/1974... Gracias por darme la oportunidad para ser profesor auxiliar y educador de vocación. Gracias por mi Colegio Santa Maria del Pilar de Madrid (Marianista).

Gracias por los cientos y cientos de chavales que pusiste a mi alrededor para ayudarles a madurar su personalidad, a la vez que les enseñaba un poco de lengua, literatura, latín y griego.

Gracias porque fueron años maravillosos, cercanos a personas buenas: Francisco Gómez del Río (Chanca), Alfredo Colorado, Tomás, Vicente, Luis, José Maria, Juan Ramón, Bernardo... (sacerdotes)... Emilio, Agapito, Manolo, Serafín, Domingo, José Luis Navarro, los hermanos Arnaiz y algunos más (religiosos).

Gracias por darme la amistad, la comprensión, el sentido crítico y el conocimiento de ciertas realidades cercanas a TI, aunque no lo parezcan de IGNACIO Pujana (sacerdote marianista, educador crítico incansable, azote de la hipocresía, crucificado sin cruz, pero siempre CONTIGO, en el Templo oscuro y doloroso de la AUTENTICIDAD.

Gracias, también, por todos aquellos compañeros de fatigas en Valladolid, Gredos, Madrid... Juan Bautista Bajo, Domingo Pino, Venancio Iglesias, Fernando Renedo..., de todos aprendí, a todos llevo en mi cabecita ya deteriorada.

No quiero olvidarme de mis 18 compañeros en la "batalla de la honradez", allá por los años 70 en el Colegio Santa Maria del Pilar.

Batalla por la justicia, por los principios, por la humanización de tus enseñanzas.

Cayeron personas y familias, se enfurecieron aquellos que bajo el hábito escondían el miedo a la adaptación, el miedo a perder sistemas de vida sin grandes preocupaciones...

Eso sí, murió la justicia que a todos nos enseñaron..., sobrevivió la justicia de Roma: "Ayudar a todos, pero siempre, previos acuerdos por unanimidad".

Allí cayeron 18 y fueron heridos con puñal vengativo los que no admitieron LA JUSTICIA y LA CARIDAD POR UNANIMIDAD: Chanca, Alfredo Colorado....

No he hablado de una joven de nombre Amparo, ilusión inicial, compañera fuerte y madre de dos chavales que llevan dentro de ellos nuestro amor, caminante esforzado en constantes peleas por futuros optimistas.

Amparo fue puñal para ciertos marianistas, como Agustín Alonso. Le ofreció que su esposo, Ángel, yo, volviese al Colegio pidiera disculpas y que así NADA NOS FALTARÍA.

Amparo, mi esposa le contestó en cristiano: “NO. gracias. Para los garbanzos tenemos para la carne ya buscaremos tiempo”

Quiero volver a recordar aquellos años 70, en las que herencias medio podridas ahogaron proyectos de vida nueva, más auténtica, menos hipócrita, más fiel a los principios y menos aferrada a la mediocridad conventual, aseguradora de una vida sin sobresaltos, sin ataduras personales, son oración comunitaria y con votos adaptables.

Recrear la historia de Santa Maria del Pilar, colegio de referencia marianista en los años 60 y 70, es de justicia por todos los caídos y por todos los supervivientes heridos entre los muros que, de religiosos, pasaron a ser sectarios.

No es rencor escribir lo ocurrido en esos años, en ese extraordinario colegio, simplemente es procurar que, después de 50 años, no se olvide que la autenticidad religiosa murió, por lo menos en España...quisieron adaptar Dios a la una vida religiosa acomodada, llena de "Padre, Hermano, Don" y vacía de un interior profundamente ético, comprometido y religioso.

De todos modos, San Rafael Arnaiz, trapense, “Hermano Rafael”, dile a tu JESÚS que GRACIAS. Allí conocí a tu hermano Leopoldo, a tus sobrinos Carlos, Gonzalo, Fernando, Álvaro, Mercedes, Rosa Elena...

Allí, de la boca de tu hermano Leopoldo aprendí un lema tuyo:

“Angelito, lleva siempre una goma en tu bolsillo; cuando algo te haga daño, cógela, pásala por tu frente y borra todo lo que haga daño. Luego sonríe”