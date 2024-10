'En el sueño de quién' y otros poemas

¿En el sueño de quién?

Fui perseguido en un sueño libertino por tu mamá

Fui alcanzado en un sueño libertino por tu mamá

Ser perseguido ser alcanzado ser consumado ser consumido ser desechado

en un sueño libertino por tu mamá.

A la Matemurga por “La Caravana” el 4.12.2004

Lo que mata es la humedad y el imperialismo

aunque, sin embargo y, por otro lado la humedad es como el pueblo el hambre y el espíritu revolucionario.

Intestinal

Despido petróleo Y el alma mía presencia la expulsión

En el bochorno de la vida misma.

Especular

Nuestro Planeta Tierra en proceso de extenuación

y en espejo

nuestro proceso de extenuación en el Planeta Tierra.

Imponente

Identificado con nuestra aflicción humana imponente el ángel resucitó al perrito atropellado en una ruta por mi camioneta

Pesaba sobre el ángel la fuerte inhibición celestial: No parirás milagros

La infracción afectó inmediata y fatalmente al antes vigoroso ángel

Perdió la mayoría de las plumas de sus alas y de nosotros se despidió transido volatilizándose.

Pregunta(s)

¿Qué percibiría en usted misma por 24 horas si fuera la hermana de Jorge Rafael Videla?

¿Qué le pasaría cuando durante una semana cada día confirmara que usted y no otro es el padre de Carlos Saúl Menem?

¿Qué experimentaría en su fuero íntimo usted, a lo largo de un mes siendo la única madre del Almirante Massera?

Aunque más no fuera por un lapso de 15 minutos como hijo primogénito del General Camps usted, ¿qué sentiría?

Sóbranme

Algún minuto más que en la primera vez duré en la segunda vez

Algún minuto más que en la segunda vez en la tercera vez duré

Es que me sobran

No me basto de tanto durar (¡?)

Es que me sobran es que me sobran pruébenme es que me sobran.

Yo era un caso serio

Yo era un caso serio de mí se decía de todo de mí se decía de todo en todos los idiomas

Con el tiempo los defraudé el tiempo suele defraudar el tiempo los defraudó y me culparon

Culpable-culpabilizado y amoldado ya no asusto a nadie ni a los culpógenos

con mi seriedad.

Soy creyente

a E. M. Cioran

Soy creyente: el Chapucero existe

¡Alabémoslo por ello!

Pero, resignémonos: no sólo a perpetuidad lo protegen sus fueros:

es, además

inimputable.

Necesito enemigos

Necesito enemigos notables si anhelo ser notado hacerme de enemigos figurones si ansío figurar talentosos enemigos en ascenso

—Apúntales a ellos— me dicta mi introyecto materno pendenciero —si aspiras a encumbrarte—

¡Cuánto me mortifica mi mediocridad!

Comercio

Unas palabritas embaucadoras en mis encantadoras orejitas

Fugaz el frotamiento en las escaleras del edificio contiguo a mi escuela

Pongamos que fueron cincuenta los centavos que acepté aquella noche veraniega en Liniers

Precoz la eyaculación del pobre transeúnte o vecino.

Continentalmente

Lincharon a mi padre Los ingleses lincharon a mi padre Todos los ingleses lincharon a mi padre

Raptaron a mis hijos Los italianos raptaron a mis hijos Todos los italianos raptaron a mis hijos

Encarcelaron a mis hermanos Los españoles encarcelaron a mis hermanos Todos los españoles encarcelaron a mis hermanos

¿Es una provocación?

Difamaron a mis amigos y a mi madre Los portugueses difamaron a mis amigos y a mi madre Todos los portugueses difamaron a mis amigos y a mi madre

Ultrajaron a mi esposa Los alemanes ultrajaron a mi esposa Todos los alemanes ultrajaron a mi esposa

Me expulsan Los europeos me expulsan Todos los europeos me expulsan

¿Por qué no cuajo en el Viejo Mundo?