Bulos, fango y aparición de “Pelela”

Hace tiempo que no salen a escena las activistas que levantaron la falsa liebre sobre los dos DNI del ínclito juez Peinado. Han debido de sentir tal vergüenza que deben estar agazapadas en lo más profundo de la madriguera de esa izquierda de «bulería», dañina e intolerante. Han querido dar transparencia a una noticia y no han sabido distinguir entre lo noticiable y el bulo, que con tanta facilidad se fabrican en «Moncloaca» y se distribuyen en las hojas parroquiales digitales de la siniestra prochavista. Todavía estamos esperando el correspondiente desmentido que, dicho sea de paso, no llegará nunca. Y es que una mentira, pregonada mil veces, en ocasiones acaba pareciéndose a una verdad para los más analfabetos, pero nunca para quien hace uso del sentido común.

Lo mismo suele suceder con la trama de corrupción en que está inmerso el Gobierno y cuya cabeza visible es el presidente y líder de la mentira, el engaño, la tropelía, la hipocresía, la paranoia y la nula transparencia. Nuestro Pinocho de Moncloa se ha rodeado de buen alumnado de su escuela que, según comprobamos, empiezan a mentir con su misma facilidad. No hay más que pensar en ministros como los «Óscares», la ministra de Hacienda, la insufrible de vivienda, la conversora de mentiras y falacias, Pilar ‘Juergas’, hoy conocida como Pilar «Bulerías», por aquello del bulo, la indignidad y el afán de dañar por dañar. Pero podemos ampliar la lista: fíjense en la «vocera» oficial de Ferraz, presunta socióloga, burgalesa y aspirante a “destronar” a cañonazos y fango a Luis Tudanca, con el fin de ocupar un puesto que le queda grande. ¿Aciertan quién es? ¿No se llamará Esther Peña? ¡Pobre Tudanca, si supiera la que le espera con voceras de medio mandil como la nombrada!

Si entre la actual «vocera» de Ferraz y la «vocera» del Ejecutivo fueron capaces de inventarse que Cuenca, Teruel y Soria tenían una financiación singular, con lo que mostraron demostraron supina ignorancia, ¿qué no serán capaces de inventar para justificar las 250 viviendas que ha prometido el falsificador y mentiroso, Sánchez? Con tal de mantener la poltrona, el sueldo y prebendas varias, esta pareja de «inquisidoras dialécticas» planificarían una cubierta para el cielo, con tal de poder afirmar que ya no queda nadie sin techo.

Siguiendo con esa transparencia «ejemplar» que caracteriza al partido socialista, «no tengo dudas –decía hace unas semanas—de que la presunta periodista que sacó la información de los dos DNI del juez a la luz es lo que Torrente al mundo del cine o el bombero-torero a la tauromaquia tradicional» Lo dije desde el respeto a la Tauromaquia y al personaje de Torrente que tanto explota Santiago Segura. Fue una increíble chapuza informativa del innombrable digital, sectario, falsario y sin apenas lectores, pero con buenas subvenciones. El Gobierno socialista presume y se enorgullece «de ir contra la prensa de derechas y sus bulos», sin reconocer que los mayores y vergonzosos “buleros” están en Moncloaca y en ministerios como Hacienda, Justicia, Transportes, Empleo e Interior. Ahora se ha descubierto que no solo son bulos. Resulta que en Ferraz llegaban hasta bolsas de basura con cargamentos de 90.000 euros. ¡Santo cielo, qué será lo que nos falta por conocer! No hay duda de que estamos ante una financiación ilegal a todas luces.

Vistas y oídas las barbaridades de las «voceras» socialistas del Gobierno y el partido, así como sus vulgares análisis de los hechos, lo primero que no llama la atención es el adiestramiento al que están sometidos para intentar anular el bulo; máxime cuando los jueces tienen pruebas suficientes para demostrar que no eran bulos, sino realidades basadas en la corrupción, el tráfico de influencias y el latrocinio, pero hay más. No les sorprenda esto último, no es otra cosa que cambiar el dinero de lugar y para ello se suele utilizar un conocido eufemismo como «apropiación indebida». ¿Hay diferencia entre apropiarse de lo ajeno y robar? Pues, eso.

Deberíamos hacer esa pregunta a la huidiza señora cada vez que es preguntada por «África Center», las trampas sobradamente conocidas y cometidas en la UCM, los apoyos y trato preferente del tal Goyache, los negocios en Marruecos (lo de “negocios” es por decirlo de una forma educada), los viajes sospechosos en el Falcon y de los que antes o después deberán dar cuenta, pues ya que se conoce quién viajaba en cada uno, además de detalles mil. Cada vez obra más documentación en los tribunales para encausar e investigar a más gente, que haberlos, haylos, y muchos. Estamos saliendo a fechoría por día.



Si creen que no va a cantar la «Pelela», están muy equivocados. Por cierto, lo de «Pelela» no es un insulto gratuito, muy propio de Valladolid. Sépase que un prestigioso diario de tirada nacional publicó el sábado un interesante reportaje sobre las andanzas juveniles de Begoña Gómez en Valderas (León) de donde era natural su madre y a cuya familia se le conocía con el apodo de «los peleles». Dato éste que sí nos era conocido por el frecuente contacto con esas latitudes, pero que con la publicación del reportaje se ha extendido como la pólvora. ¿Entienden ahora lo de «Pelela»? Ese era el apodo de “Bego”. En los pueblos sabemos que los apodos no lo son por casualidad y, si se rebusca, siempre se encuentra la razón del mismo.

Puesto que se nos prohibirá hablar y escribir de la innombrable, basándose en la nueva ley mordaza para el disidente, los periodistas, analistas y los medios no afines al Gobierno, no tomen como desconsideración el hecho de que en otros artículos no hablemos de Begoña y sí de «Pelela». Ni la ley de Defensa de la República fue tan sectaria y represiva, ni lo fue la ley de Vagos y Maleantes como lo será la ley dictada y aprobada por los componentes del PSOETA.