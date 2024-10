Autodemocracia

“Donde termina la ley empieza la tiranía”, (William Pitt).

La ley de leyes era la Constitución (era), ahora pasan de ella en Moncloa y en el Constitucional; algo así como que ha terminado su vigencia al comenzar una forma de tiranía, la que Sánchez nos anuncia: que él va a reforzar SU democracia.

Decía Napoleón que en política un absurdo no es un impedimento. Claro que mil absurdos sí son impedimentos, Napoleón no vivió el sanchismo.

Yo creo que ha llegado el momento en que, como dijo Felice Nelson, todos los españoles de verdad acudan en ayuda de sí mismos, porque nadie puede hacer que nos sintamos inferiores sin nuestro consentimiento; es un principio básico de la dignidad personal que, afortunadamente, mantenemos muchos españoles, aunque no parece que entre ellos haya muchos socialistas; será porque, como decía Gunnar Myrdal, diecinueve manzanas sanas no hacen sana a una sola manzana podrida. ¡Ahí estamos!

No es posible, Perico, por mucho que lo intentes, fingir y predicar el bien hacer cuando todo, o casi todo, se hace mal. Y añades el inmenso error de utilizarte a ti mismo como modelo de conducta y gobernanza. Sería mucho mejor que tuvieras la boca cerrada, aunque fueses tenido por cortito, mejor que abrirla porque así confirmas esa opinión. El mayor zoquete es el que presume de su presencia. ¡Ahí estás!

¿Cómo es posible que hables de tu “plan de acción democrática” si todo lo que dices y haces quieres que sea “imperativo categórico”, tal como Kant en 1795 lo definió en “La Paz Perpetua”; solo que en tu caso es “la mía gobernanza perpetua”? Sectario concepto de democracia el tuyo. Y te quejas mucho ¡pobrecito! porque la oposición no apoya, no acepta, no bendice tus sectarismos; tú como autor, víctima y juez ¡Qué endiosamiento!

Pero esto no acaba ahí, quieres que toda la información sea lo que tú quieres y lo que tú dices; o sea, una o varias mentiras al día para estar por encima de la realidad, como escribe Rosendo Cid. Ya te dije que estabas mejor calladito para que no se note…

Tu plan de acción democrática consiste en que en España sigamos asediados por tu desinformación, tus secretismos, tus impuestazos, tus corruptelas, tu compra de periodistas y medios, para que sigan siendo todos tus pseudo-medios. Está clarísimo, Pedro Sánchez y la libertad, toda libertad, son incompatibles.

Lo que España necesita son más críticas al gobierno, libremente y bien expresadas, aunque Sánchez lo llame bulos y barro. Él vive en lo que aprendió del “maestro” Hitler, decía que cuanto más grande es la mentira, mejor cuela entre los tuyos. Todo con mucha transparencia, tal como expuso en su discurso en la ONU –lamentable discurso –.

En Moncloa hay una constante de aciertos y bien hacer a lo largo de los 6 años sanchistas, es una constante muy reducida, bajísima, pero constante, y eso a pesar de que los consejeros han aumentado exponencialmente; será por aquello de que los defectos y fallos del jefe son el consuelo de sus estúpidos seguidores y palmeros. Se cumple la tesis de que nada es imposible hasta que se pone en manos de una comisión o grupo de consejeros. Lo llaman progreso pero no es más que el trueque de una pejiguera por otra repugnante pejiguera, algo así o parecido decía Havelock Ellis ¡Y qué razón tenía! Incompetencia más incompetencia igual a incompetencia, como reza el teorema de Peter; pero España no puede vivir sólo de incompetencia sanchista. La marca distintiva de este gobierno es la capacidad de encomendar trabajos importantes a los menos capaces de realizarlos, es otra de las leyes de Peter, que no falla.

Esto es el cuento de nunca acabar. A ver, Perico, esa ley mordaza que estás planeando imponernos, es algo que ya te dijo Lord Falkland: "Cuando no es necesario tomar una decisión, es necesario no tomar una decisión". Sabio consejo que deberías seguir, aunque ya sabemos que tu gran virtud es la consistencia; eres tan zote hoy como lo eras hace 6 años. Sin duda hay algo peor que estar equivocado, es buscar razones espúreas para defenderlo, y peor aún hacerlo perorando en la ONU, ¡Qué lamentable perorata!

¿ Cuándo te vas a enterar, Perico, de que vale la pena hacer bien todo lo que vale la pena? ¿O es que tú piensas que gobernar bien no vale la pena? La ignorancia no es excusa, en Moncloa es auténtica. Si hubieses leído alguno, varios o todos los autores que te vengo citando, quizás habrías superado algo de tanta ignorancia política. Es un auténtico mito, pero sigues manteniendo ese mito de que estás gobernando, de tanto fango como tiene ese mito, ya no lo distingues ni lo ves.

Un último consejo, esta vez de Rod Dreher: "No vivas de mentiras". Y te lo explica Alan Dunn: "Todo lo que uno hace en cantidad suficiente, acaba engendrando su propio interés, y entonces empieza uno a creer en ello".

La seguridad y el bien común disminuyen aceleradamente en España a medida que se expande la maquinaria sanchista. Esta es nuestra constatación de evidencia. Ni discuto con Vd. ni le critico, sólo trato de informarle.