Cartas desde Washington para ministro de Bolivia

En los primeros días de Mayo del año 1937, el Secretario de Estado norteamericano Cordell Hull decidió escribir al Canciller boliviano Enrique Finot sobre un tema urticante para Washington.

Semanas antes, el presidente de Bolivia David Toro había decidido expropiar a la empresa petrolera Standard Oil sin compensación alguna causando conmoción en el mundo empresarial norteamericano y en Wall Street.

Hull y Finot se conocían personalmente, pues el segundo había representado a Bolivia en Washington, durante el desarrollo de las hostilidades en el Chaco, habiendo incluso cruzado ambos duras acusaciones.

Finot sostuvo en ese tiempo altercados con el subsecretario Sumner Welles e incluso con personajes relevantes de la política norteamericana como el Senador Huey Long.

Este último, había acusado a Finot de actuar como un simple empleado de un surtidor de la Standard Oil, y según el New York Times, el boliviano se había burlado del Paraguay cuando su gobierno confirió el nombre de Mister Huey Long al fuerte Loma Vistosa, arrebatado a Bolivia en el Chaco.

El 7 de Mayo de 1937, a la hora trece, Hull escribía a su representante en La Paz, Henry Raymond Norweb (1), en los siguientes términos:

“Me preocupa cada vez más la situación que se está desarrollando con respecto a la confiscación de las propiedades de la Standard Oil y, en particular, la información que usted ha telegrafiado al Departamento sobre la actitud recientemente mostrada por el Gobierno boliviano y por el propio Dr. Finot, que parece indicar que el Gobierno boliviano no tiene intención actual de llegar a una resolución justa sobre los valores involucrados en este caso, cualesquiera que sean en realidad”.

“En consecuencia, deseo dirigir un mensaje personal al Dr. Finot, el cual le transmito adjunto. Por favor, léale este mensaje al Ministro de Relaciones Exteriores y, si así lo solicita, solo en ese caso, puede dejarle una copia escrita del mismo, marcada como "Personal y confidencial: Memorándum de un mensaje personal dirigido por el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América a Su Excelencia el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia".

Hull también solicitaba que Norweb le informe rápidamente acerca de la reacción de Finot a su misiva, donde expresaba malestar por la confiscación de la petrolera norteamericana, o cualquier comentario que deslice al respecto.

El 13 de Marzo anterior, el gobierno boliviano había decretado la “anulación de todas las propiedades de la Standard Oil Company dentro del territorio de la República por defraudación probada de los intereses gubernamentales” (2).

Esta resolución sería tema de todos los documentos diplomáticos intercambiados entre Washington y La Paz durante los meses de marzo, abril y mayo de aquel año 1937.

El 8 de Mayo Norweb cumplía con las instrucciones de Hull informando que ... ”el mensaje causó una gran impresión en el Dr. Finot fue evidente por el hecho de que, al comienzo de su conversación, sus comentarios fueron mucho más cautelosos y moderados que hasta entonces. El Dr. Finot me autorizó a informar que había sido designado por el presidente Toro para representar a la Junta en las conversaciones con el Dr. Carlos Calvo, abogado de la Standard Oil Company de Bolivia, quien tiene previsto llegar hoy a La Paz, y que está dispuesto a hacer todo lo posible para encontrar las bases para un posible acuerdo, pero que esto será extremadamente difícil. Continuó diciendo que el asunto de la Standard Oil había ido demasiado lejos y que consideraciones políticas internas impedirían que el Gobierno boliviano diera marcha atrás, añadiendo que un plebiscito en el país prácticamente respaldaría al cien por cien la acción del Gobierno”.

Según Finot, ... ”era especialmente necesario disipar la impresión, generalizada en todo el mundo, de que la débil y empobrecida Bolivia había sido simplemente un instrumento del todopoderoso monstruo imperialista mundial, la Standard Oil Company; que la Guerra del Chaco se había librado únicamente para proteger las propiedades de la Standard Oil. Finot considera que la Standard Oil debería haber sido expulsada de Bolivia en ese momento, y declaró haberlo discutido con un funcionario del Departamento, quien, en ese momento, «no respondió que sí, pero tampoco dijo que no». Agregó que como la Standard Oil no había sido expulsada entonces, la situación política interna hacía imprescindible eliminar la Standard Oil Company ahora y que él sería la última persona en Bolivia dispuesta a que se permitiera el reingreso de la Standard Oil”.

Finot, según Norweb, se embarcó luego en una larga y compleja serie de comentarios que solo pretendían justificar la disposición del gobierno de Toro, acusando a la Standard Oil de irregularidades legales aunque apenas unos días antes le había expresado de manera tajante que la empresa “había sido expulsada de Bolivia por razones políticas y que jamás se le permitiría regresar".

Los acontecimientos contradijeron a Finot, pues apenas un año después, a pesar de haber sido derrocado Toro por Germán Busch los hechos en la Conferencia para la Paz del Chaco probaron que las napas freáticas no habían cambiado de dueño.

Los pálidos ingenieros de la Standard Oil seguían en las aduanas de las alturas, esperando por el frío líquido que había encendido el fuego en el Chaco. LAW -------------------------

El articulo se basa en los siguientes documentos digitalizados por el Departamento de Estado Norteamericano: 1.https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d302 2. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d293 3. https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d303 4.https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d301