Jorge Esquirol lanza su segundo libro; ´La Pirámide del Alma´, un viaje introspectivo desde las escalinatas de Chichén Itzá hasta lo más profundo del ser.

Editorial Círculo Rojo publica una obra única que fusiona desarrollo personal, espiritualidad y cultura ancestral mexicana.

CÍRCULO ROJO.- La editorial independiente Círculo Rojo presenta La Pirámide del Alma, el nuevo libro del autor Jorge Esquirol, una propuesta literaria que rompe las etiquetas convencionales y propone al lector un viaje introspectivo, sensorial y transformador, ambientado en uno de los enclaves más sagrados de la civilización maya: Chichén Itzá.

Tras el éxito de su primer libro Te regalo mis pens(ai)mientos, Esquirol regresa con una obra que ha definido como “un ascenso desde el nacimiento hasta la cúspide del alma”. El texto, concebido inicialmente en más de 430 páginas, ha sido cuidadosamente condensado sin perder la riqueza de su lenguaje ni el alma de su mensaje.

"La Pirámide del Alma no es una novela, ni un ensayo, ni un manual espiritual; es todo eso y mucho más. Es un viaje de crecimiento, reflexión y amor hacia México, su cultura, y hacia uno mismo", señala el autor.

Un recorrido simbólico de 92 escalones

Inspirado en la estructura física de la pirámide de Kukulkán —que cuenta con 91 escalones y un último peldaño como cúspide—, el libro guía al lector por un camino simbólico de 92 niveles, cada uno asociado a etapas vitales, emociones, decisiones y aprendizajes. Desde el “nacimiento” hasta “la madurez”, desde “la indecisión” hasta “la calma” o “la gratitud”, el lector es invitado a vivir una experiencia sensorial, mental y espiritual.

La obra es también un homenaje a la nación mexicana y, en particular, a la península de Yucatán. Con referencias a Kukulkán, los cenotes sagrados y la cosmovisión maya, el texto se entrelaza con elementos históricos y mitológicos que enriquecen su trasfondo.

"México me ha transformado. Es un país que admiro profundamente, por su historia, su gastronomía, sus gentes. Este libro es mi forma de agradecer y compartir ese amor", afirma Esquirol.

Solidaridad con quienes olvidan

Parte de los beneficios obtenidos con la venta de esta obra serán destinados a la asociación “Recuérdame Alzheimer”, una entidad comprometida con la visibilidad, asistencia y apoyo a pacientes y familiares afectados por esta enfermedad neurodegenerativa.

SINOPSIS

Desde la imponente pirámide de Chichén Itzá, La Pirámide del Alma nos invita a recorrer un camino simbólico, escalón a escalón, en busca del autoconocimiento y la serenidad.

Jorge Esquirol nos guía en un ascenso que trasciende lo físico para convertirse en un viaje espiritual, donde cada peldaño representa una etapa de la vida, con sus dudas, aprendizajes y desafíos.

Más que un libro, esta obra es una pausa en el tiempo, un refugio frente al ruido y el estrés del mundo moderno. A través de una prosa evocadora y envolvente, el autor nos sumerge en un espacio de introspección y calma, donde la mente encuentra claridad y el alma, descanso.

Inspirado en la grandeza de la cultura maya y en la profundidad del ser humano, La Pirámide del Alma nos invita a escuchar, sentir y descubrir el poder de la intuición, la gratitud y el liderazgo personal.

Este viaje literario también es un homenaje a México, a su historia ancestral y su riqueza cultural. A lo largo de sus páginas, las tierras de Yucatán, la mística de Chichén Itzá y la cosmovisión maya se entrelazan con reflexiones sobre la vida, el tiempo y la trascendencia. La esencia de este país vibra en cada capítulo, transportando al lector a sus paisajes, sus tradiciones y su espiritualidad, convirtiendo cada página en un tributo a su gente y su legado.

¿Estás listo para desconectarte del mundo y conectar contigo mismo? Prepara tu mochila, ajusta tus pensamientos y da el primer paso hacia la cima de tu propio ser.