María: pecadora o inmaculada

“En este domingo (1/09/2024)… que coincide con la fiesta de la Natividad de la Madre de Dios. En este día celebramos en Cataluña el día de las madrededios encontradas”. Unas madrededios que según la tradición se escondieron durante la invasión musulmana y después encontradas misteriosamente” (Juan José Omella, arzobispo de Barcelona). El purpurado cita de la glosa de Josep torras i Bages, obispo de Vic la “Visita espiritual a nuestra Señora de Montserrat”, diversas advocaciones. La primera que cita el clérigo barcelonés dice: “Virgen prodigiosa, trono purísimo en donde reposa la eterna Sabiduría, cuando viniste al mundo a enseñar el camino de salvación, conseguiste para vuestros catalanes aquella fe que hunde montañas, llena valles y allana el camino de la vida”. La doncella de Nazaret cuando fue a visitar a los padres de quien sería Juan el Bautista, en la plegaria que dirigió al Señor dice de sí misma: “Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones” (Lucas 1: 46-48). El espíritu de María no encaja con los enaltecimientos clericales que hacen de ella.

La segunda advocación que cita el clérigo barcelonés, dice: “Rosa de caridad, fuego que sin consumirse calienta, sacad de Cataluña el espíritu de discordia, y juntad a todos sus hijos e un corazón de hermanos”. Torras i Bages y todos los que creen en su doctrina han convertido a María, un ser mortal como todos los pecadores, en un ídolo. Más claro no puede decirlo el purpurado barcelonés cuando refiriéndose a las madrededios escondidas y encontradas. Aun cuando no lo diga explícitamente, sin duda alguna se refiere a imágenes materiales. La Ley de Dios prohíbe severamente la idolatría. Lo hace con estas palabras: “No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso… (Éxodo 20: 3-6).

La mariolatría está basada en tradiciones humanas. No en la Palabra de Dios. Jesús tiene muy claro qué piensa de la tradición no bíblica: “Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres” (Mateo 15: 8, 9). Juan Calvino refiriéndose a las tradiciones humabas ha dejado escrito: “He aquí que el apóstol Pablo nos amonesta admirablemente diciendo que las tradiciones humanas son un laberinto en el que las conciencias se encuentran cada vez más perdidas, y, todavía más, son trampas que atrapan a las personas desde el primer momento de manera que terminan siendo asfixiadas”.

El apóstol Pablo previendo lo que ocurriría en un futuro próximo, escribiendo a su discípulo Timoteo le dice: “Porque vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo desasosiego de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4. 3, 4). El mismo apóstol escribiendo a otro de sus discípulos, le dice: “Que no hagan caso a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad” (Tito 1: 14). El apóstol Pablo con la clarividencia que le proporciona el Espíritu Santo, escribe: “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia”, (1 Timoteo 4: 1, 2).

El antiguo Israel “no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la Ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los primeros profetas, vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y aconteció que así como Él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos” (Zacarías 7: 11-13).

La obstinación de quienes se consideran cristianos que se comportan como caballos desbocados, bien se les podría aplicar aquello que el profeta dirige a los israelitas: “No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice el Señor (Zacarías 1: 4). Vista la obstinación de quienes se consideran cristianos persiste y siguen sin volverse al Señor Jesucristo para que perdone sus pecados, viene como anillo al dedo las palabras del profeta Habacuc: “¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? ¡Ay del que dice al palo: Despiértate, y a la piedra muda: levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él” (2: 18, 19).