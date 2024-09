El fascinante mundo del chocolate: de ritual sagrado a delicia cotidiana

Cada 13 de septiembre, los amantes del cacao alrededor del mundo celebran el Día Internacional del Chocolate. Esta festividad no solo es una excusa perfecta para disfrutar de una deliciosa tableta, sino que también tiene un origen curioso: se eligió esta fecha en homenaje a dos figuras clave en la popularización del chocolate. En primer lugar, recuerda el nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor del icónico libro Charlie y la fábrica de chocolate. En segundo lugar, coincide con el cumpleaños de Milton S. Hershey, fundador de la mundialmente conocida marca de chocolate Hershey’s. La celebración rinde tributo a estos personajes y a la rica historia detrás de uno de los alimentos más codiciados y disfrutados a nivel mundial.





El origen del chocolate: de América al mundo

El origen del chocolate se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas, en lo que hoy conocemos como México y América Central. Las culturas olmeca, maya y azteca ya utilizaban el cacao hace más de 3.000 años, pero no de la forma que hoy conocemos. Los mayas lo consideraban un alimento sagrado y lo consumían en forma de bebida amarga mezclada con especias, chile y maíz. Para los aztecas, el cacao era tan valioso que incluso servía como moneda. La palabra “chocolate” proviene del náhuatl xocolatl, que significa “agua amarga”.

El chocolate no fue dulcificado hasta su llegada a Europa en el siglo XVI, cuando los españoles lo trajeron a la corte de Carlos V. Pronto, se convirtió en una bebida de lujo en toda Europa, y con la incorporación de azúcar y vainilla, su sabor fue evolucionando hasta asemejarse más a lo que disfrutamos hoy. El siglo XIX marcó el nacimiento del chocolate sólido, y con ello, su producción se masificó, especialmente gracias a la Revolución Industrial y el desarrollo de máquinas que permitían procesar el cacao de forma más eficiente.



Tipos de chocolate

A la hora de hablar de chocolate, no todos son iguales. Existen diversas variedades que se clasifican principalmente en función de la proporción de cacao que contienen:

Chocolate negro: Es el tipo de chocolate que contiene mayor cantidad de cacao, generalmente entre el 50% y el 90%, y menos azúcar. Es considerado el más saludable por su alto contenido en antioxidantes, como los flavonoides, que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, es el que ofrece más beneficios para el cerebro, mejorando la memoria y el estado de ánimo.

Chocolate con leche: Esta variedad tiene menos cacao (entre el 25% y el 50%) y más azúcar y leche en polvo, lo que lo hace más cremoso y suave al paladar. Aunque sigue teniendo ciertos beneficios del cacao, estos son menores debido a la cantidad reducida del mismo. Sin embargo, es el preferido por muchas personas gracias a su dulzura y textura más agradable.

Chocolate blanco: A menudo, se debate si el chocolate blanco puede considerarse chocolate, ya que no contiene sólidos de cacao, solo manteca de cacao, azúcar y leche. Carece de los antioxidantes presentes en los otros tipos y, en general, no aporta los beneficios asociados al chocolate negro.

Chocolate ruby: Un tipo más reciente que ha ganado popularidad desde su lanzamiento en 2017. Este chocolate de color rosa proviene de una variedad de cacao ruby y tiene un sabor afrutado. Aunque no tiene tantas propiedades antioxidantes como el chocolate negro, su atractivo visual y sabor único lo hacen una opción interesante en el mundo de los chocolates.



Beneficios del chocolate para la salud

El chocolate, especialmente el negro, ha sido objeto de numerosos estudios que avalan sus múltiples beneficios para la salud. Uno de los principales motivos es su alto contenido en antioxidantes, que ayudan a combatir el envejecimiento celular y a mejorar la salud cardiovascular.

Mejora el estado de ánimo: El chocolate tiene la capacidad de aumentar la producción de endorfinas, los químicos del cerebro que te hacen sentir bien, lo que explica por qué tantas personas recurren a él en momentos de estrés o tristeza. Además, contiene teobromina y cafeína, que actúan como estimulantes suaves.

Salud del corazón: Los flavonoides presentes en el cacao ayudan a mejorar la circulación sanguínea y a reducir la presión arterial. Según estudios publicados en el British Journal of Nutrition, el consumo regular de chocolate negro se asocia con un menor riesgo de enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares.

Función cerebral: Algunos estudios sugieren que el consumo de chocolate puede mejorar la función cognitiva. Un ensayo publicado en Appetite demostró que aquellos que consumían chocolate regularmente mostraban mejores resultados en pruebas de memoria.

Control del peso: Aunque suene contradictorio, el chocolate negro puede ayudar a controlar el apetito, ya que su sabor intenso y su contenido en grasa saludable proporcionan una sensación de saciedad más duradera, lo que podría evitar comer en exceso.

Contraindicaciones y efectos adversos

A pesar de sus beneficios, el chocolate no es un alimento que deba consumirse sin moderación, especialmente las variedades con mayor contenido de azúcar y grasa.

- Aumento de peso: El chocolate es altamente calórico, y consumirlo en exceso puede contribuir al aumento de peso, especialmente si se opta por variedades con alto contenido de azúcar y grasa.

- Problemas gastrointestinales: Algunas personas pueden experimentar malestar digestivo, acidez o reflujo tras consumir chocolate, especialmente aquellos sensibles a la cafeína o la teobromina.

- Alergias y sensibilidades: Aunque poco común, algunas personas pueden ser alérgicas al cacao o a ciertos ingredientes del chocolate, como la leche o los frutos secos.



Curiosidades sobre el chocolate

- Un lujo con historia militar: Durante la Segunda Guerra Mundial, el chocolate era parte de la ración de los soldados estadounidenses. Hershey’s desarrolló barras especiales resistentes al calor para el ejército.

- El chocolate más caro del mundo: En Portugal, existe una creación de chocolatería artesanal llamada "Glorious", que está cubierta de oro comestible de 23 quilates. Se vende por 7.728 euros la unidad.

- Un superalimento para los dioses: Los mayas y aztecas creían que el cacao era un regalo divino. La leyenda cuenta que el dios Quetzalcóatl descendió del cielo para regalar a los humanos las semillas del cacao.

- El árbol del cacao es frágil: Aunque su producto es universalmente amado, el árbol de cacao es muy delicado y requiere condiciones específicas para crecer. Solo puede desarrollarse en áreas tropicales cercanas al ecuador, lo que limita su producción a ciertas regiones del mundo.

Un alimento que conquista el paladar

El chocolate, en sus diversas formas, ha conquistado el paladar de generaciones alrededor del mundo. Desde sus inicios como bebida sagrada en Mesoamérica hasta convertirse en el postre favorito en las mesas modernas, su historia es tan rica como su sabor. Si bien sus beneficios para la salud están bien documentados, es importante consumirlo con moderación, optando por las variedades con mayor porcentaje de cacao para aprovechar sus propiedades antioxidantes. Y en este Día Internacional del Chocolate, no hay mejor excusa para disfrutar de un pequeño trozo y rendir homenaje a su legado cultural y gastronómico.