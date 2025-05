Joan Manuel Serrat: “Tengo 81 años y pienso seguir haciendo cosas”

En la tarde de este jueves se vivió uno de los momentos más emotivos de FiraGran 2025. Más de 400 personas pudieron escuchar el “Diálogo sobre la vejez” protagonizado por el cantautor Joan Manuel Serrat y Rosa Maria Calaf. Un diálogo que la periodista convirtió en una magistral entrevista donde se habló de actualidad, se hizo un repaso por la trayectoria del cantautor y donde, a partir de la canción “Llegar a viejo”, que Serrat escribió en 2007, se habló de la vejez. “Tengo 81 años y pienso seguir haciendo cosas en defensa de mi familia, de mi pueblo y, sobre todo, en defensa propia”, subrayaba el músico.



Y es que, como reiteró, “la vida ha sido muy generosa conmigo. He hecho cosas en las que he creído, cosas que sentía, he tenido dudas, pero mejor tener dudas que certezas absolutas, y he tenido miedos. Pero estoy muy contento con mi vida, y solo puedo tener gratitud”.

También bromeó al recordar que hacerse mayor es inevitable, “por eso, hay que hacerlo con sentido común. De hecho, yo no me he dado cuenta de que soy viejo, me he dado cuenta por los demás. Y sobre todo, me he dado cuenta cuando todo el mundo me pide que escriba mis memorias". Pero Serrat, ante el alcalde de L’Hospitalet, quien se ha encargado de introducir el diálogo, y ante las 400 personas del auditorio, anunció: “Aquí hago público que no, no escribiré nunca mis memorias, porque muchas de las cosas divertidas de mi vida no se pueden contar”.

Pero el mensaje más optimista del cantautor fue cuando ha dicho que “en este momento de la vida debemos plantarle cara a la vida con optimismo, porque no la haremos mejor, pero sí, se nos hará más larga”.

Encuentro de Consejos Comarcales

El Salón albergó ayer también el Encuentro de los responsables del área de Personas Mayores de los Consejos Comarcales, los Consejos Consultivos de Gente Mayor y otras entidades locales de Cataluña. Organizado por la Fundación FiraGran y la Federación de Asociaciones de Gente Mayor de Cataluña (FATEC), el encuentro se ha celebrado para generar un espacio de diálogo abierto e intercambio de experiencias en torno a las políticas y acciones dirigidas a las personas mayores. “Ha sido un encuentro útil y necesario donde se han compartido opiniones y experiencias sobre cómo abordar, desde el mundo local, las necesidades y realidades de las personas mayores”, subrayó Juli Simon, presidente de la Fundación FiraGran.

Asistieron al encuentro unos 70 representantes de las comarcas del Alt Penedès, Baix Ebre, Baix Empordà, les Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Ribera d’Ebre, Segarra, Vallès Occidental, Vallès Oriental, la Garrotxa, Tarragonès, Gironès, el Maresme, Anoia, Alt Empordà, Urgell, Ripollès y Baix Llobregat.

El certamen más importante de Europa dedicado a las personas mayores

La 26ª edición de FiraGran abrió el miércoles sus puertas en La Farga de L’Hospitalet con una jornada, como la de hoy, vibrante y llena de vida. Desde primera hora de la mañana, miles de personas han empezado a llenar los pasillos del Salón de la Gente Mayor de Cataluña, el más grande de Europa dedicado a este colectivo, que este año pone el foco en la lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores; promover el envejecimiento activo; denunciar el edadismo, como forma de discriminación por razón de edad; luchar por los derechos de las personas mayores, reconocidos por las Naciones Unidas; y demostrar que la generación de personas mayores de hoy en día es la más activa, diversa, formada y consciente de la historia.

Y es que FiraGran es un espacio de encuentro, reivindicación y celebración de una generación activa, diversa y con ganas de seguir formando parte del mundo. La Farga de L’Hospitalet seguirá siendo, hasta hoy viernes, el gran escaparate de servicios, proyectos e iniciativas para vivir una vejez plena y con sentido.