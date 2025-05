Estela María, Miss Universo Andalucía Jaén 2025. Fuerza, propósito y una historia que inspira

Estela María, Miss Universo Andalucía Jaén 2025, no es solo belleza, es fuerza hecha mujer. Empresaria, influencer, amante de los animales, actriz… y, sobre todo, una guerrera que rompe moldes. Hoy no hablamos con una candidata más, sino con una mujer que demuestra que los sueños no entienden de edades ni de límites.





Les comparto esta entrevista donde conocemos por dentro a la mujer con esencia de reina para este certamen que celebrará su gran final el próximo sábado 24 de mayo en el Teatro Granada 10.









1. En alguna ocasión has dicho que saliste ilesa de situaciones imposibles. Sin filtros: ¿Cuál fue el momento en que pensaste “esto me supera” … y cómo lo convertiste en tu motor?

He vivido momentos donde todo parecía perdido: empezar de cero, sin apoyo, sin certezas. Muchas veces me sentí sola, cayendo sin red. Pero siempre me levanté. Porque aprendí que cuando nadie cree en ti, tú debes ser tu mayor aliada. Mi motor ha sido siempre la pasión por mis sueños, y cada caída, una lección que me hizo más fuerte. No espero que la vida me regale nada, porque todo lo que tengo lo he luchado con uñas y corazón.





2. Eres influencer, empresaria, actriz… y ahora Miss. En una sociedad que etiqueta, ¿cómo manejas los comentarios de quienes critican la labor de los influencers, por ejemplo?

Las etiquetas son cómodas para quien no se atreve a mirar más allá. Yo soy mucho más que un perfil en redes: soy una mujer con historia, con proyectos, con propósito. He trabajado desde abajo, me he formado, he caído, y he seguido. Las redes son solo una herramienta más, pero mi esencia está en la verdad de mi camino. No me definen los “me gusta”, me define mi coherencia.





3. Como influencer, sabes que el mundo online es un escenario. Pero hoy, sin edits ni filtros: ¿Qué parte de la Estela REAL quieres que el mundo conozca en este certamen?

Quiero que conozcan a la mujer que ha llorado en silencio y ha sonreído en público. A la que no se rinde, aunque le tiemblen las piernas. Quiero que vean que detrás del maquillaje hay madrugadas de esfuerzo, decisiones difíciles y un amor inmenso por lo que hago. No quiero ser admirada por una imagen, sino reconocida por mi historia.





4. Tienes un negocio de estética y una tienda de moda flamenca, pero dices que “la belleza sin propósito es vacía”. ¿Cómo usarías la corona para cambiar algo concreto en Andalucía?

La usaría como un megáfono para todas esas mujeres que sueñan con emprender, pero no saben por dónde empezar. Impulsaría programas reales de formación, autoempleo y apoyo psicológico. Porque en Andalucía hay talento, lo que falta es oportunidad. Y yo quiero ser parte del cambio, no solo del desfile.





5. Sabemos que eres una gran amante y defensora de los animales, y que convives con varios. Si fueras el ángel de la guarda de los animales, ¿qué ley aprobarías mañana mismo?

Una ley que proteja con hechos, no con palabras. Educación obligatoria en las escuelas sobre respeto animal, penas duras para el maltrato y ayudas a quienes salvan vidas en refugios. Los animales no son cosas. Son parte de nuestra evolución como sociedad, y cómo los tratamos habla más de nosotros que mil discursos.





6. Estela, formas parte de la junta directiva de la asociación Mujer y Poder. ¿Qué significa eso para ti y cómo lo compatibilizas con tu agenda?

Significa devolver. Significa ser la voz que a mí me faltó. Desde Mujer y Poder puedo acompañar a mujeres que, como yo, vienen de la lucha. Y aunque mi agenda esté llena, siempre hay espacio para lo que te toca el alma. Porque cuando una mujer avanza, todas avanzamos.





7. Como actriz, sabes de personajes… pero en Miss Universo se juzga ‘la esencia’. ¿Alguna vez has fingido seguridad cuando por dentro temblabas? ¡Confiesa!

Muchas veces. Y aprendí que no es fingir, es resistir. La seguridad también se construye cuando avanzas a pesar del miedo. He caminado con la voz temblando, pero firme. Porque eso también es fuerza: hacerte gigante en medio del temblor.





8. Si te dieran 24 horas para ser invisible, ¿qué harías?

Iría a donde nadie quiere mirar. A hospitales olvidados, a casas donde el silencio grita, a personas que no tienen nombre para el sistema. Escucharía, ayudaría, abrazaría. Porque cuando no te ven, es cuando más puedes ver.





9. Para finalizar, me gustaría que nos compartieras una frase que resuma tu esencia y que le dé fuerzas a esa mujer que hoy duda si es suficiente.

“No necesitas alas para volar, solo recordarte quién eres. Levántate, aunque tiemble el suelo: tú eres el milagro”.