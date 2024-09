El pibe inmediato y otros poemas

El Pibe Inmediato



Sin mediación ni medias tintas El Pibe Inmediato aparecía donde yo estuviera en mi mente urdiendo una mujer

Sin mediación ni medias tintas cogido, reconfortado El Pibe Inmediato desaparecía con mi deseo de la mujer urdida

Un día no se presentó

¿Pueden creer que lloro y lloro excitado desde entonces? *

Que yo

Que yo, Fernando el proxeneta de Yolanda me desintegre por la decisión irrefrenable de mi guionista o que mi yo se desintegre en la irrefrenable continuidad de la historieta

a usted: ¿le da lo mismo? *

Viene y va

No es noticia: el dinero viene y va

Es noticia lo que sólo viene lo que sólo va

Lo que viene para estancársenos

Y lo que se nos va gozándonos

cuando compungidos izamos la bandera de la inoperancia. *

La tristeza es ahora

La tristeza es ahora una sustancia densa y liviana Puntual, me despido

Todo comienza a ser el pasado Mamá, papá, los libros Ya estoy medio muerto Las mujeres, caminar, tener un cuerpo Ya soy medio un ángel El sol, la noche, los amigos Se arman las constelaciones

Interrumpo Les dejo el dinero que llevaba encima Llego con lo justo

Los finados no escriben. *

Diecinueve

Me muero todo me muero en serio me muero para siempre

se muere todo de mí se muere de mí lo que soy y lo que hubiera podido ser

(pensé en mi juventud)

Por eso me tragué sólo diecinueve pastillas y no las veinte del frasco completo de Halopidol

Porque pensé. *

Manos no tiene

Manos no tiene sino grandes revólveres

Son para él sus manos

No tiene manos que tienen revólveres: tiene revólveres

Ramplonamente iluminado el galpón Sentado sobre un barril habla por teléfono:

—Chí. Acribillado lo dejé. Muchos pum. Después me dolían, me quedaron ardiendo. Se me gastó el frasquito de la crema. *

Mañana se verá

Mañana se verá si está vivo, muerto o suspendido de un vaticinio

o del desprecio proveniente del futuro del presente o del pasado

Suspendido mañana se verá él vivo o muerto. *

Nereo

¿Dónde estará? ¿Qué se hizo? ¿Se lo tragó La Tierra?

A él también le costaba vivir creérsela

¿Tendrá esperanzas? ¿Escribirá ahora secretamente poesía?

El rumbo es lo último que se pierde. *

Fornicio

Fue poeta como fue por leña en la imponencia y decoro de huyente tan inolvidable (arrasa, padre) ¿Medicación o meditación?

La criadora de insomnes en jarana ingirió mil docenas de riquísimas ostras. *

Fracaso resonante

Fracaso resonante el público

Demasiadas semanas en cartel sin él

La crítica, adversa: lástima. *

Gigante y adormecida

Gigante y adormecida en tránsito por el desfiladero de los pinchazos hacia la vigilia, la culpable mano después de haber oprimido hasta extenuar a una torcacita

Y matarla. *

La vaca la que cava

La vaca la que cava la sagrada la de comportamiento irregular y que mueve al asombro

La muerte, esa maledicencia rumiaba la vaca

Antes de cavar la sagrada.