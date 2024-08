​Poemas de Rolando Revagliatti de su libro ‘Pictórica’

La mujer y el pintor

Mujer conmovedora sentada frente a mí pinto a esta mujer conmovedora sentada frente a mí designo conmovedora a esta mujer sentada esta mujer conmovedora me designa pintor

Soy nombrado.

Amadeo Modigliani

Madame Pompadour y su puntualidad a la hora de la ironía vino áspero en el vaso del compañero amigas atravesándote con sus enyesados fuegos recónditos amigos en los trazos de ternuras y vigores

Y tu Juana Hébuterne también ella gestando.

Barbas en remojo

Las barbas de tu vecino embobadas ante la sibila de Delfos la Musmé, la enjoyada y luminosa Susana

Las barbas de los choclos las barbas florecidas las barbas de las máscaras vigilantes ante las majas en el balcón la dama del unicornio y las costureritas vigiladas de Pedro Longhi

Las barbas de los expedientes las barbas en bares decimonónicos poseídas ante Ío poseída por la nube y la muchacha de los bulevares del desnudo rojo de formas encerradas

Las barbas no sólo bárbaras sino cruciales y las barbas epigramáticas expectantes ante Marcelle Lender bailando el bolero de Chilpéric la Venus y las nueve ninfas que danzan en el parnaso de Andrés Mantegna y la troupe de mademoiselle Eglantine en franco cancán

Las barbas del barbero a por las barbas las blancas barbas y las meretrices del salón de la rue des Moulins.

Miguel Ángel Buonarroti

Potente solitario alma, cuerpo, cosas las manos de su Dios, su tierra, sus parientes

Tributo al biógrafo: la Batalla de los Centauros en la corte de los Médicis y la Virgen de la Escala

Extraedor de mármoles mucho enaltecer Clemente Séptimo abriendo su biblioteca Laurenciana

El relieve en el meollo capturado en el relieve.

“Flora Futurista”

Nos intercepta en nuestros caminos y alecciona

Es bella (y nos afilia a las percepciones de Oswaldo Bot)

Reímos.

Duccio de Buoninsegna

Entre deudas y deudas y privación y privación de juramentos de fidelidad al Capitán del Pueblo

Entre no marchar con las milicias ciudadanas y practicar la brujería

Entre dos apaciguantes ángeles bizantinos y un gótico serpear.

Exclusionista

No hay paisaje

En verdad, sólo pinta su propia exclusión del paisaje

el pintor.

Víctor Chab

Restos del oficio de vivir en un incendio

Figura medieval a la carrera

Vivir en el incendio que resta del oficio.

Loro y gato

Un loro vivo encima del blanco desnudo cadáver del desdichado burgués

Saliendo de un cuadro un gato el último de esta noche saltando y corriendo cenándose al loro vivo encima del blanco desnudo cadáver del desdichado blanco desnudo burgués.

Pablo Picasso

Me quedo con tu ojo derecho con tu suma de destrucciones con dientitos que sin embargo son una sonrisa con ése y con cualquier otro de tus sombreros y bonetes a candoroso sobrenivel de las cabezas

Dicen lo que son esos dedos desnudos estrellitas erectas en franjitas erectas había lo bonito debajo de los cuernos

En el ojal un colibrí despunta donde yo vi una llamarada

Labios o peces de los arrabales en las paredes de una capilla un cura de espaldas a una mujer de perfil invitación a los bordes de una mujer de espaldas plaza de sombras y banderas pisan toro y torero un seno rubio despierto debajo del collar rostro del tamaño de su pezón sorprendidísimo

Demasiadas escarolas detrás de los pabilos disponiendo de orejas, manoplas o tal vez marimoñas y perpetuando un guitarrón asimétrico ojo con el que me quedo

Una gata me huele antes de enloquecer y se fuga entre curvas y penes aguileños y un gallo en pastel se fuga con la gata.

Menos de medio litro

Menos de medio litro de vino tinto en la botella delante del botellón al lado de la quesera encima del mantel que cubre la mesita circular en el cuadro

que la mujer del pintor apoyó contra el respaldo de una silla.

Senos de tahitianas

Se diría que los recuerdo y que hasta estuve allí

Me exhibía entonces al natural con ellos todo es más simple

Al ciudadano le di el olivo que es el olvido

Mis construcciones insistían en situarme al fresco

Descalzo, mis valores de siempre tendían a disiparse

Al náufrago le cabía pintar y amar.

Salvador Dalí

“Que no es bacía, sino yelmo” pintor que escribe relojes blandos y diserta impregnado del aura de Onán

Delicada extirpación de números en la medusa.

Mentada

Virgen del mil trescientos de labiecitos incautos e insuficientes con lujoso atavío de intensos dorados mentada por cronistas contemporáneos sin citar la fuente afligida y conmovedora.

Pictórica

Confiscadas por Gauguin cinco bonitas esfinges sentadas de Oceanía no cesa de morir Cézanne, sobre la mesa viva de alcohólica naturaleza muerta

con las cuatro estaciones arrojándose desde los tejados de Pissarro es incuestionablemente en el jardín donde desayunaremos con Monet

un rápido secreto susúrranse personajes de Daumier atinente al puente de Corot y a que Delacroix guía al pueblo y Gainsborough la carreta del mercado

grandilocuente consecuente Courbet recostado entre tus cortesanas (dama como maja y el embozado Goya con el estoque) mientras robamos a una bella gorda con Toulouse-Lautrec

¿y qué viene siendo de la consabida “demasiada verdad” del Velázquez retratista en tonos de infanta?

ah, si con la tijera del sastre de Moroni lográramos cortar un mechón de cabello de la repantigada Venus de Tiziano

ah, cómo nos agradaría asistir con Giorggione a su atribuido concierto bajo el sol y el follaje tomados de la blanca mano de Lucrezia Panciatichi, quien tomará con mayor firmeza a Bronzino de la mano quien tomará a su vez a Margarita de Parma, la gobernadora, quien a su Moro tomará para que triunfe —y no triunfe— Brueghel el Viejo con los batallones El Bosco satírico aleccionando sobre las delicias y los desvaríos (no espantemos a la encajera del católico Vermeer)

¿se percatan, Matisse, de tus deliberadas berenjenas? ¿admitirían la representación de uvas en ese racimo de Braque?

eclipse en la mirada de la mulata de Portinari cuando Manet nos trae y nos deja a Stéphane Mallarmé

trabajan en el paisaje las gentes de Derain y duerme reposa descansa en la cama que cubre su rojo escarlata el artista Van Gogh.