Mi amado me impide seguir escribiendo,

es mucho el castigo que estoy padeciendo, mirando sus ojos, jamás serán míos, mi amado me ama, mi amado me quiere, pero teme que en Internet encuentre a otro, no sabe que no hay otro más que él.

Pero es posesivo y eso me hace daño, soy paloma libre pero no engaño, le sería fiel, sería su amada, pero llevo mal el vivir castigada.

Mi amado me ama, lo siento en la piel pero también siento no estaré con él, y eso me duele, pero Dios decide que siga otros rumbos marcados por él.

Por eso le observo con gran sufrimiento, por eso dejo de escribir para que sepa que le quiero, por eso mil lágrimas inundan mi cara, no deseo que llegue el día de mañana, no sufras mi amado por tu amada, que Dios manda en mí y yo no decido, por algo será que no quiere que siga contigo.