El verano, la temporada de mayor actividad sexual entre los españoles

En verano tenemos más sexo: ¿mito o realidad? Control, marca especialista en bienestar sexual, ha realizado un análisis entre los españoles para descubrirlo y los resultados confirman que se trata de un hecho. Según los últimos resultados de la XII edición del Barómetro ‘Los españoles y el sexo’, más de la mitad de los españoles encuestados confirma que la época estival es en la que más relaciones sexuales mantienen (50,2%), muy por delante de la primavera (señalada por un 25,2% como la mejor época sexual), el invierno (17,35%) y el otoño (7,25%). Si comparamos por regiones, cántabros, castellanoleoneses y vascos son los españoles más activos sexualmente en verano; mientras que, a la cola, se sitúan las regiones de Murcia, Comunidad Valenciana y Navarra.





¿Por qué tenemos más sexo en verano? Para ahondar en las razones que explican esta revolución sexual de verano, Control ha consultado a una de sus colaboradoras habituales, la sexóloga y terapeuta de pareja Ana Blázquez: “La respuesta está en los tres pilares de la sexualidad: el biológico, psicológico (o emocional) y el social; los cuales están vinculados entre sí y son indivisibles. El aumento de horas de sol y las buenas temperaturas, nos invitan a realizar actividades más físicas, lo que favorece el aumento de las llamadas ‘hormonas de la felicidad’, como la dopamina y la serotonina, estrechamente vinculadas a la gestión emocional, la regulación del estado de ánimo y, por ende, a nuestro deseo sexual. Las vacaciones, además, favorecen un descanso y desconexión física y cerebral necesarias para poder fomentar el aumento de nuestro deseo y actividad erótica”.

LA REVOLUCIÓN SEXUAL DEL VERANO EN ESPAÑA

Como explica Blázquez, en verano, nos sentimos con más ganas de hacer cosas diferentes, de socializar, con los beneficios que ello implica para nuestra salud mental. La desconexión de nuestro cerebro de las nuevas tecnologías favorece que éste busque ampliar experiencias más reales y positivas.

Esto nos ayuda a sentimos mejor con nosotros/as mismos/as y, así, nuestro pilar social, también se ve beneficiado. Cuando socializamos, nuestro cuerpo se activa y relaja, y se predispone a las interrelaciones, generando estas famosas hormonas de la felicidad, el amor y el bienestar. Por eso, el verano es un momento de descubrir y crear nuevos vínculos: en los viajes, las vacaciones, las piscinas, las playas… Entramos en un estado físico y mental que nuestro cerebro quiere repetir y/o aumentar. De ahí, que nuestra actividad y deseo sexual se incremente de manera notable en esta época del año.

“Aprovechemos este cambio de contexto para poder disfrutar de una sexualidad sin prisas, sin presiones, sin estar agotados/as o con la mente no en modo erótico. El verano nos ofrece tiempo, momentos distintos y fuera de las rutinas asfixiantes. Dándonos la oportunidad de reencontrarnos con nosotras mismas o con los demás, comunicarnos, conectarnos, escucharnos y descubrir una sexualidad sana y democrática altamente beneficiosa, no sólo para ese momento, sino para el resto del año”, ha reivindicado la sexóloga Ana Blázquez.

SEXO EN LA PLAYA O LA PISCINA, EL LUGAR FAVORITO DE 1 DE CADA 4 ESPAÑOLES

Además, el verano no solo trae más actividad sexual sino también las ganas y la predisposición a cumplir fantasías. Si bien 8 de cada 10 prefiere tener sexo en la cama, más del 25% asegura que su lugar favorito para hacerlo es en la playa, la piscina o un jacuzzi, por lo que el verano es la época perfecta para hacerlo realidad. Otros lugares favoritos son el sofá (destacado por un 50% de encuestados); un tercio se inclina más por la ducha o bañera; el coche (21%), la encimera de la cocina (20%) y sitios públicos (18%).

TRES CONSEJOS PARA UN SEXO SEGURO EN VERANO

“Cuidarnos en la práctica de nuestras relaciones sexuales es totalmente necesario en cualquier época del año. El aumento de las ITS en estos años ha sido tremendo, siendo muy preocupante el aumento de sífilis, gonorrea y clamidia. Recuerda que estas infecciones no sólo se trasmiten con la práctica sexual de la penetración, sino con las prácticas sexuales orales y anales” ha explicado Ana Blázquez, que ha elaborado, junto a Control, 3 consejos muy sencillos para disfrutar de un sexo seguro este verano:

- Usa siempre protección como el preservativo en tus relaciones sexuales. Además, recuerda el uso de barreras de látex y/o preservativos de sabores para prácticas como el sexo oral.

- Cuidado con los cambios extremos de temperaturas. Es importante tener en cuenta que tenemos que mantener estas barreras en las condiciones más adecuadas, para que no se vea afectada su eficacia. Por eso, cuidado con dejar los preservativos expuestos al sol directamente.

- Si realizas prácticas sexuales dentro del agua, también es necesario protegerse. Ten en cuenta que: El preservativo debe ponerse fuera del agua. Cuando el pene está completamente erecto y seco, ya que además de poder romperse, ponérselo adecuadamente en el agua es muy complicado. Ten en cuenta que el agua NO favorece la lubricación, sobre todo en las mujeres, por lo tanto: consciencia y cuidado. El sexo y el dolor o la molestia nunca pueden ir de la mano. Tened en cuenta que, en el agua, los cambios de posturas pueden favorecer el movimiento del preservativo. Si es así, salid y cambiarlo por otro.