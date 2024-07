El lenguaje universal del siglo XXI: el auge imparable de los ‘emojis’

El 17 de julio se celebra el Día Internacional del Emoji, una fecha que, aunque pueda parecer trivial, subraya la importancia de estos pequeños símbolos en la comunicación moderna. Desde su creación a finales de la década de 1990, los emojis han evolucionado de simples caritas amarillas a un vasto lenguaje visual que trasciende barreras lingüísticas y culturales. Hoy, analizamos cómo los emojis se han convertido en una parte esencial de nuestra comunicación diaria, su impacto en la cultura y las tendencias futuras.





El origen de los emojis

Los emojis nacieron en Japón a finales de los años 90, gracias a Shigetaka Kurita, un diseñador que trabajaba para la compañía de telefonía móvil NTT Docomo. Kurita desarrolló los primeros 176 emojis para mejorar la comunicación a través de los dispositivos móviles, ofreciendo una forma más visual y emocional de expresar ideas y sentimientos. La palabra "emoji" proviene de las palabras japonesas "e" (imagen) y "moji" (carácter).

El verdadero auge de los emojis a nivel global se produjo con la adopción de estos por parte de Apple en 2011, cuando los incluyó en su sistema operativo iOS. A partir de ahí, otras plataformas como Android y Windows siguieron su ejemplo, y los emojis se convirtieron en un fenómeno mundial.



Un lenguaje universal

Lo que hace a los emojis tan especiales es su capacidad para transmitir emociones y conceptos de manera instantánea y sin necesidad de palabras. En un mundo cada vez más globalizado, los emojis actúan como un puente entre diferentes culturas y lenguas. Según un estudio de Adobe de 2021, el 67% de los usuarios de emojis cree que estos símbolos ayudan a comunicar pensamientos y sentimientos de manera más efectiva que el texto solo.

Los emojis también han sido fundamentales en el ámbito de la inclusión. En 2015, se lanzaron los primeros emojis multirraciales, permitiendo a los usuarios elegir entre diferentes tonos de piel. Desde entonces, se han añadido emojis que representan a personas con discapacidades, parejas del mismo sexo y una variedad de identidades de género, reflejando así la diversidad de la sociedad moderna.

Impacto cultural

Los emojis han dejado una huella profunda en la cultura popular. Desde películas como "The Emoji Movie" (2017), que, a pesar de las críticas, recaudó más de 200 millones de dólares en taquilla, hasta la inclusión de emojis en obras de arte contemporáneo, estos pequeños símbolos se han infiltrado en todos los aspectos de la vida moderna.

La música no ha sido ajena a este fenómeno. Artistas como Katy Perry y Drake han utilizado emojis en sus letras y videoclips, demostrando cómo estos símbolos se han convertido en una forma legítima de expresión artística. Además, en 2015, la palabra del año de Oxford Dictionaries no fue una palabra, sino un emoji, reflejando el impacto cultural de estos símbolos.

Los emojis en la comunicación digital

En el ámbito de la comunicación digital, los emojis han revolucionado la forma en que interactuamos en las redes sociales, correos electrónicos y mensajes de texto. Un informe de Brandwatch de 2021 reveló que el uso de emojis en Twitter había aumentado un 29% desde 2014. Los emojis no solo añaden un toque emocional a nuestros mensajes, sino que también pueden influir en la percepción de una marca.

Según un estudio de la Universidad de Missouri-St. Louis, los tweets que contienen emojis generan un 25.4% más de interacciones que aquellos sin emojis. Las empresas han tomado nota de esta tendencia y han comenzado a incorporar emojis en sus estrategias de marketing digital. Desde campañas publicitarias hasta correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, los emojis se utilizan para atraer la atención, humanizar la marca y conectar emocionalmente con el público. Un ejemplo notable es el uso del emoji de corazón en campañas de San Valentín, que ha demostrado aumentar las tasas de apertura de correos electrónicos en un 15%.



Tendencias futuras

A medida que avanzamos hacia el futuro, es probable que los emojis continúen evolucionando y expandiéndose. La realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) ofrecen nuevas oportunidades para el desarrollo de emojis en 3D y emojis animados, permitiendo a los usuarios expresar emociones de manera aún más dinámica y realista. Además, la inteligencia artificial (IA) está comenzando a jugar un papel en la creación y personalización de emojis, lo que podría llevar a la generación de emojis basados en las expresiones faciales y el tono de voz del usuario.

Otra tendencia emergente es el uso de emojis en el ámbito profesional. Plataformas como Slack y Microsoft Teams han integrado emojis para facilitar la comunicación y la colaboración en el lugar de trabajo. Aunque algunos profesionales aún consideran los emojis como poco serios, su uso adecuado puede fomentar un ambiente laboral más amigable y abierto, mejorando la moral del equipo y la productividad.

El lado oscuro de los emojis

A pesar de sus muchos beneficios, los emojis también tienen su lado oscuro. La interpretación de un emoji puede variar según el contexto cultural y personal, lo que puede llevar a malentendidos. Por ejemplo, el emoji de la cara con lágrimas de alegría puede ser visto como una expresión de felicidad en algunas culturas, mientras que en otras puede interpretarse como burla o sarcasmo.

Además, el uso excesivo de emojis puede llevar a una comunicación menos clara y más superficial. Un estudio de la Universidad de Amsterdam encontró que el uso excesivo de emojis en la comunicación profesional puede disminuir la percepción de competencia y seriedad del emisor.



Llegaron para quedarse

En el Día Internacional del Emoji, es evidente que estos pequeños símbolos han dejado una marca indeleble en la forma en que nos comunicamos. Desde su humilde origen en Japón hasta su omnipresencia en la comunicación digital global, los emojis han demostrado ser una herramienta poderosa para expresar emociones, conectar personas y reflejar la diversidad de nuestra sociedad. Mientras celebramos este día, vale la pena reflexionar sobre cómo estos símbolos seguirán evolucionando y moldeando nuestra comunicación en el futuro.

A medida que nos adentramos más en la era digital, los emojis no solo seguirán siendo una parte integral de nuestras conversaciones diarias, sino que también podrían redefinir la manera en que entendemos y experimentamos el lenguaje y la comunicación.