​Dani García cumple diez años de sus experiencias BiBo

BiBo Marbella está de aniversario. En este 2024 cumple sus primeros 10 años de apertura en el complejo Puente Romano de Marbella. Después se ha extendido a puntos tan dispares como Madrid, Tarifa, Doha o Londres, pero siempre con la misma filosofía implantada por su creador, el gran chef marbellí Dani García.



Había que hacer algo especial por la efemérides y el Grupo AL SOL DE LA COSTA y Diario Siglo XXI fueron invitados especialmente a degustar algunos de sus principales platos del menú. Con su CEO y acreditada blogger gastronómica Emma de Acedo y el editor director Francisco Acedo.

Con la noche al completo y con movimiento de entrada de clientes (una excelente señal de cara al verano) comenzamos la experiencia en un local situado en pleno centro de la Plaza de Puente Romano (ahora bautizada FENDI ). Un lugar excelente de visión. Comenzamos con un cóctel de bienvenida. Eligimos uno de fruta de la pasión y otro de mango. Sin alcohol. Simplemente exquisitos. De entrada un detalle para la clientela: un yogurth a base de foie y queso parmesano.

Chapeau al que elabora el pan del restaurante. Se ofrece un tipo focaccia pero no al estilo clásico.



Pasamos a uno de las icónicas propuestas de Dani García, el brioche de rabo de toro con salsa Bull original. Más de 55.000 platos ha servido el chef marbellí en esta primera década de apertura. Desde el primer bocado se deshacía en la boca, generando un sabor tradicional.

Después apostamos por los langostinos. El primero al estilo Robuchon y con su toque de albahacas. El segundo fue con tempura y Kimchi. Un plato delicado y no fácil de realizar. De 10 para Dani y su equipo. También recomendamos el ceviche amarillo de corvina, uno de los platos más solicitados como pudimos observar en esa noche. Y no olvidar la ensalada de Bimi y kale, con aliño cítrico y sésamo negro. Nos llamó la atención la preparacíón en la mesa.

Los platos fuerte de la noche fueron carne y pescado. Probamos la pluma de cerdo ibérico marinada. Estaba en su punto pero( opinión personal ) extrañaba una jarrita con un extra de esta salsa.

En el segundo probamos la merluza de anzuelo al champagne. Sensacional en su logro porque el champagne puede dar un punto de acidez al plato.

Emma se quedó con la curiosidad de probar el fish and chips burger.



Los postres, todos caseros. Siempre digo que un buen postre determina que la cena cierra con éxito. Todos eran espectaculares pero elegimos el Tipsy Cake para dos personas. Un brioche caliente impregnado en salsa de vainilla y Baileys y con helado de mantequilla tostada. Una curiosa pero exitosa combinación. A destacar en la carta el Sol de Marbella. No os revelo su composición para que vayan a BiBo Marbella a probarlo.

Los datos facilitados por la misma empresa de Dani García hablan que por este primer restaurante ‘pret a porter’ que abrió ya han pasado más de 653.000 comensales de todas las partes del mundo. Como el mismo chef marbellí afirma “BiBo marcó un antes y un después en Grupo Dani García y en la gastronomía. Creo que ha sido referencia de muchos otros conceptos”. Nuestra visita lo confirmó. Cocina auténtica y éxito garantizado. -------------------

**Fotos de Emma de Acedo( @cuquita1982 y @rtvlifestyle ).