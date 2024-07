Seis poemas de «La Bella Revolucion», de Ángel Padilla (La Tortuga Búlgara, 2024)

Llegamos de una rosa antigua

de una enunciación antigua de la rosa llegamos de unos pliegos amarillos que sólo olían ya a polvo y a muerte

* * * * *

YO LLAMO A UN MUNDO

Yo llamo a un mundo en que las mujeres no tengan que tener miedo de los hombres, los animales, de los humanos, los humanos, de llamarse animales, los países, de disolverse en pueblos, los pueblos, en individuos, el individuo en tierra y la tierra en libertad.

* * * * *

Yo no sé lo que es una hoja, firmemente lo digo, pero sé lo que es un hermano

Yo no sé lo que es un hermano, firmemente lo digo, pero sé lo que es una hoja

* * * * *

Decir de los silenciados

Silenciosamente, los Nadie. Millones, tan lejos y tan cerca, Nadie. Ocultos a nuestra vista, en ruinosas naves.

Tú sabes de una patria, y de una madre. Sabes de tus hermanos, del primaveral parque. Ellos son millones sin nombre ni aire y pisando su sangre, y pisando su sangre.

Arráncame el Sol. Arráncame el Sol. Que yo no puedo verlo desde mi balcón.

Arráncame el Sol. Arráncame el Sol. Que yo no puedo verlo desde mi balcón.

Necesitamos alguien que entregue su vida Necesitamos alguien que nos dé sus dedos Necesitamos alguien que deje su casa Necesitamos alguien que venga a la rosa Necesitamos alguien que huela esta sangre Necesitamos alguien que llegue a esta orilla Necesitamos alguien que arribe a esta piel Necesitamos alguien capaz de olernos Necesitamos alguien que sea una iglesia Necesitamos alguien que no tenga paredes Necesitamos alguien que sea sólo cielo Necesitamos gente dispuesta a morir Necesitamos alguien con lengua de playa Necesitamos gente con pies de caballo Necesitamos amigos en esta noche…

Necesito que vengas, amor amor. Yo te ruego que acudas enseguida. Alguien ha recitado un poema de muerte. El verdugo silencia mis cartas.

Tú ¿me sigues mandando cartas?, yo te sueño, eres el mar. Ojalá adentres tu cielo y me abraces mientras muero.

Arráncame el Sol. Arráncame el Sol. Que yo no puedo verlo desde mi balcón.

Arráncame el Sol. Arráncame el Sol. Que yo no puedo verlo desde mi balcón.

Necesitamos hombres niños Necesitamos mujeres flores. Necesitamos niños de hierba. Necesitamos martillos.

Necesitamos cizallas. Necesitamos batallas, que luego entréis sin miedo y nos miréis a los ojos.

* * * * *

Hay un prisionero

Hay un prisionero que me quiere algo decir, pero algún sonido de la ciudad, me impide escuchar bien su voz.

Quiero escuchar bien, porque parecen llorar, me acuesto luego como todas las mujeres y sueño cosas normales

Pero luego ando sobre las flores cuando atravieso el campo como las aves y sí escucho lo que dicen después antes y ahora

Matadero Matadero Matadero Matadero

Los toros son arrastrados por caballos llenando de sangre las nubes No era algo que me tenían que decir era algo que tenía que ver

Matadero Matadero Matadero Matadero

Ya no veo casi a la abeja, amiga antes erais más Es esto lo que tengo que decir Me escucho a mí misma, era yo quien hablaba

Matadero Matadero

Por una grieta de un muro vi tantos ojos eran vacas, cerdos, corderos Nosotras somos las que voceábamos

Dime, amigo, qué debo saber de ti soy yo la que matan, la que está en tu nevera Y tú vas por las flores

Dime, cuñado mío, te encerraron como encierran a más, siendo inocentes Dame una señal y entraré Tantas señales tapándoos aquí, es muy difícil

Matadero Matadero Matadero Matadero

* * * * *

Prisioneros tras el tronco del enebro

Prisioneros en la luz, y en la sombra

Prisioneros en los riscos del arco iris, de pie

Prisioneras entre las margaritas y la tierra gris

Prisioneras en la huella que dejaron

Prisioneros lejanos de la huella rota

Prisioneros con pelo de árbol

Prisioneras con ojos de nube

Prisioneros con manos de estrella

Prisioneros en los azulejos de casa, se oye el temblor

Prisioneras en cada carta

Prisioneros alejados, adrede, de los trenes y la nube

Prisioneros cuando levantas la cabeza

Reos entre el polen, andando miles

Reos con la bola de hierro eterna que cuelga y jamás saben de sí

a pesar de ser la cebra

a pesar de ser la furia y el amor

a pesar de ser la lluvia negra y el toro expandido

a pesar de ser el sueño y la brújula

a pesar de tener todos los colores de afuera en sí

a pesar de al cerrar los ojos saber todo

a pesar de ser las primeras, los llegados

a pesar de ser tus hermanos, tus madres

a pesar de poseer alas y ser como tú prisioneros con pijamas a rayas de un solo uso

catre mierdoso, apelotonados, heces, pis, pasto negro, y prohibido poner fotos en la pared

con pijama amarillo que cuelgan en el cielo por las noches (en el día son las flores y su cabeza cuelga en las casas)

prisioneras a pesar de esa mejor palabra en sus labios

a pesar de conocerte, y de haberte hablado

con una lengua de ola lenta

a pesar