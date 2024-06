Los ‘sindicuentistas’

Dicen que ayudan a trabajadores, quienes no saben nada del trabajo, pues nunca laboraron en el tajo y persiguen a los emprendedores.

Del alboroto fieles seguidores, procuran guarecerse en su sombrajo, y acuden disfrazados de espantajo pero perciben sueldos de auditores.

La enseña patria no les dice nada, pues ellos aman a la tricolor que suelen exhibir cada jornada.

Y prefieren vivir de la algarada, olvidando que no hay mayor honor que ver a nuestra España sosegada.