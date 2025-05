﻿Las empresas más comprometidas con la Visibilidad y Promoción de la mujer en la empresa

En un escenario empresarial marcado por la necesidad de innovar, retener talento y generar valor sostenible, la igualdad de género ya no es una opción, sino una exigencia estratégica. Así lo demuestra el informe ejecutivo 2025 de la certificación Best Women Talent Company, impulsada por INTRAMA, que reconoce a las empresas más comprometidas con el desarrollo y la promoción del talento femenino. Este artículo recoge las claves del análisis a 37 organizaciones líderes que están marcando un antes y un después en el tejido empresarial español.

La diversidad de género como motor competitivo Las compañías certificadas coinciden en un enfoque común: integrar la igualdad de género no como una obligación reputacional, sino como parte esencial de la estrategia de negocio. Desde la banca hasta la tecnología, pasando por el sector industrial o el gran consumo, todas estas organizaciones coinciden en que la diversidad de género:

Potencia la innovación y la toma de decisiones.

Mejora el clima laboral y la fidelización del talento.

Aumenta la competitividad y el impacto reputacional.

La participación activa de la alta dirección es un factor diferencial. CEOs y directores generales no solo apoyan las iniciativas, sino que lideran el cambio desde el compromiso visible.

Estrategias disruptivas con impacto real El informe revela un despliegue de iniciativas pioneras para acelerar el liderazgo femenino. Entre las más destacadas:

Programas de mentoring cruzado (mujeres líderes mentorizando a hombres directivos) en empresas como Generali o Deloitte.

Escuelas de liderazgo femenino como Helastric (Leroy Merlin) o Mujeres con Poderío (Heineken).

Objetivos de paridad vinculados a KPIs de negocio, como en AXA, Allianz o Ilunion.

Semanas temáticas como la Together Week (Generali), con talleres, testimonios y espacios de debate.

Estas acciones no se diseñan como acciones puntuales, sino como parte de una hoja de ruta medible, auditable y conectada con los objetivos estratégicos de cada compañía.

Medición, rendición de cuentas y cultura de datos Las empresas certificadas coinciden en la necesidad de medir su progreso. El uso de indicadores como la brecha salarial ajustada, la ratio de promoción interna o la participación en programas de desarrollo permite:

Detectar barreras estructurales y sesgos.

Implementar acciones correctoras.

Garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Destacan compañías como AXA, BBVA o Santalucía, que han integrado estos datos en sus cuadros de mando y comparten los avances con toda la plantilla, generando una cultura de mejora continua.

Formación: la clave para acelerar la igualdad real Uno de los ejes transformadores ha sido la apuesta por la formación con perspectiva de género. Desde programas intensivos de liderazgo hasta formaciones microlearning sobre sesgos, las empresas están apostando por el aprendizaje continuo. Ejemplos inspiradores incluyen:

Talleres de sesgos inconscientes.

Mentoring interempresarial entre mujeres de distintos sectores.

Evaluaciones pre y post formación para medir el impacto real.

Además, muchas compañías han establecido alianzas con universidades, escuelas de negocio o foros profesionales como el DEI Summit, integrando su compromiso en un ecosistema colaborativo.

Una cultura organizacional que impulsa la inclusión El cambio cultural se percibe en múltiples dimensiones:

Escucha activa: focus groups de mujeres, encuestas segmentadas y canales de feedback interno.

Revisión de lenguaje e imágenes: comunicación interna y externa sin sesgos de género.

Visibilidad simbólica y emocional: campañas de alto impacto durante el 8M, testimonios en primera persona y foros internos de liderazgo femenino.

Empresas como AXA, SAP o Ilunion están redefiniendo la cultura corporativa desde el liderazgo inclusivo y el respeto a la diversidad.

El rol imprescindible de los hombres Un hallazgo clave del informe es la implicación activa de los hombres como agentes del cambio. Las organizaciones más comprometidas promueven:

Redes de embajadores de igualdad (Danone, Generali).

Formación en liderazgo inclusivo masculino (Allianz, Prosegur).

Campañas de corresponsabilidad y paternidad activa (Suntory, AXA, BBVA).

Este enfoque rompe con la visión reduccionista que asocia la igualdad exclusivamente a las mujeres, apostando por un liderazgo verdaderamente compartido.

Impacto tangible en las organizaciones Los resultados de las acciones son medibles y significativos:

Reducción de la rotación femenina (hasta un 20% en Allianz y Danone).

Aumento de promociones internas de mujeres (AXA pasó del 41% al 58% entre 2021 y 2024).

Mejora del clima laboral (15 puntos de subida en ítems de igualdad en Generali y Santalucía).

Mayor calidad en la toma de decisiones gracias a equipos diversos (Schneider Electric, Howden).

Estas métricas demuestran que la igualdad no solo es justa, sino rentable.

Visión de futuro: del compromiso a la transformación cultural Las empresas certificadas no se conforman con los logros alcanzados. Sus próximos retos incluyen:

Alcanzar la paridad en comités de dirección antes de 2030.

Eliminar completamente la brecha salarial ajustada.

Consolidar entornos sin sesgos donde el talento se mida solo por méritos.

La igualdad de género está dejando de ser una aspiración para convertirse en una palanca clave de competitividad y sostenibilidad. Las empresas con el sello Best Women Talent Company no solo están construyendo mejores organizaciones, sino también una sociedad más justa y avanzada.

EMPRESAS CERTIFICADAS 2025:

Admiral, Alain Afflelou, Allianz Partners, Allianz Seguros, Alsa, Axa, Basf, BBVA, CapGemini, Correos, Danone, Deloitte, Fetico, Generali, GFT, Goal Systems, Heineken, Holcim, Howden, Ilunion, Indra, Laboral Kutxa, Leroy Merlin, McDonald’s, Moeve, Naturgy, Navantia, NTT Data, Prosegur, Sacyr, Santalucia, Sap, Schneider Electric, Securitas, Serveo, Suntory Breverage & Food Iberia y Takeda.