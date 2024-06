La música presenta batalla al especismo: se publica la canción «Vida», de Akústiko

Recién grabado y colgado en Youtube para libre visión y escucha, tenemos la canción “Vida”, del grupo Akustiko.

'Vida' es un alegato antiespecista. Habla y se ve complementada con imágenes en el vídeo la letra (la voz) de uno o una de las cerdas que viajan en un camión, hacinados, sedientos y muertos de miedo, camino al matadero.

Para saber más de la banda y de la canción, entrevisto a la activista vegana Zuria (voz) y Pablo Blanco Maldonado, Paul (guitarra) para conocerlos mejor, y saber más sobre su proyecto.



1. Creo que esta canción surgió a raíz de una gran tragedia, el vuelco de un camión de cerdos. ¿Es así? Hola, Ángel, en primer lugar muchas gracias por la entrevista y por tu íntegra dedicación al mundo del arte y por la causa. Pues, efectivamente, el mensaje de esta canción nació a raíz de una experiencia personal, la vivencia de un trágico accidente en el que un camión de cerdos volcó en la carretera.

Nuestros compañeros de Santuario Gaia nos dieron el aviso para ver si podíamos acercarnos, mientras ellos bajaban de Girona, con el propósito de rescatar a la mayoría de cerdos heridos y poder llevarlos a la fundación para recibir ayuda, cuidados, y la vida que merecen. Al llegar al lugar del accidente todo fueron negativas pues las autoridades ya estaban en el lugar, y a pesar de la crueldad de las imágenes, ellos ya tomaron sus decisiones políticas, las cuales se basaron en arrojarlos malheridos y agonizando en una acequia, tratándolos como un producto, y no como una vida. Lo más grave de la situación es que ni se molestaron en ponerles una inyección y dormirlos para que dejen de sufrir por la heridas acaecidas. Tras el trauma de la experiencia, nosotros quisimos canalizar ese dolor en esperanza, cambiando así el final de la historia.

2. ¿Cómo creasteis la letra? ¿Y la música? La letra fue creada a raíz de la traumática experiencia, y la música fue evolucionando a raíz de un boceto hasta adquirir el sentimiento real que queríamos transmitir, formando una unión especial de música & letra. Lo compusimos todo a lo largo de 6 meses, analizando todos los detalles entre los dos.

3. Akustiko lleva bastante tiempo dando conciertos y poco a poco se va ganando una visibilidad que merece sobradamente. ¿Desde cuándo os constituisteis y hasta dónde queréis llegar? Akustiko empezó realizando acústicos en Residencias de ancianxs, ya que consideramos que falta más empatía hacia nuestras personas mayores. Todo fue evolucionando, desde las canciones, hasta el nombre, hasta el concepto, a raíz de que Zuria comenzase a cantar en la escuela Madison, recomendada por una buena amiga, Marta, haciendo de su sueño una realidad, a la que Pablo, loco musical, no podía quedarse indiferente. Queremos llegar hasta que la muerte nos separe, y ni eso, es importante que el legado perdure en el tiempo y espacio.

4. La canción Vida es la primera de un disco? ¿Qué idea tenéis del asunto? No sabemos si será la primera de un disco, pero sí la primera de muchas que están por llegar. De hecho, nos encontramos ahora mismo trabajando en el segundo tema.

5. Dais, como digo, muchos conciertos. Tocando versiones de clásicos del rock hispano integraréis, imagino, la canción Vida en ellos. ¿Entre vuestro público habéis percibido presencia de gente afín a la causa? ¿O es que queréis atraerla con esta canción, y otras nuevas de esta temática? Si, así es, gente afín y gente no afín. Queremos ser la voz de las causas olvidadas y poco respetadas, trataremos en nuestras próximas canciones otras temáticas que también merecen ser escuchadas y transmitidas. Por supuesto, la canción VIDA estará incluida en nuestro repertorio, junto a grandes temas de clásicos del Rock, Punk, Disco, Pop, en fin, todo lo que consideramos buena música hecha con sentimiento.

6. ¿Cómo os conocisteis, y cómo nació la idea del grupo, fue todo de la mano y desde el inicio? Nos conocimos en Caldes de Montbui, y la idea de grupo nació de forma natural, nada forzada, básicamente nuestro amor por la música fue dando forma a lo que ahora es Akustiko.

7. La canción Vida tiene mucho arte, se observa que está construida con una sencillez que denota un enorme conocimiento musical. Sobre todo emociona la alegría que destila, contra algo tan horrible como el holocausto animal. ¿Confrontáis la oscuridad con la luz? A mí me encanta eso, mostráis un mundo distinto. Siempre se puede echar mano de la balada, pero vosotros apostasteis por celebrar la vida con una canción pegadiza y muy rockera, cuyo solo de guitarra eléctrica -por ejemplo- pasada la mitad de la canción, muestra la solvencia de un músico de mucho tiempo. Si, por supuesto, confrontamos la oscuridad con la luz, la música está llena de sentimientos, es un arma muy poderosa y creemos que cada nota de esta canción expresa fielmente el mensaje que queremos transmitir, el derecho a la vida, e incluso con el video lo hemos querido representar así. Según cada palabra y cada nota musical, cada imagen. Creemos que forma un todo. Para nosotros está perfectamente equilibrado, está compuesto a consciencia, y sobre todo bajo la constancia, dedicación, implicación y perseverancia. También queremos agradecer las imágenes cedidas por Barcelona Animal Save, que representan la oscuridad de los hechos, y a Fundación Santuario Gaia, dónde existe la luz y la salvación, mostrando así que otro mundo es posible.

8. Sobre la solvencia de Paul, sé que estuvo, y sigue en algunos grupos, creo, de metal. ¿Cuál es su historia musical? La trayectoria musical de Pablo es bastante amplia... Da para otra entrevista, jeje. Resumiendo, actualmente toca la guitarra en Zeit (Groove Metal), Progeria (Punk) & Akustiko, y la batería en Metator (Death Metal). Aparte de ser fundador & propietario del estudio de grabación Aroma Sound Studio.

9. Zuria por su parte, creo, tiene menos carretera musical, sin embargo, con rapidez se ha puesto al lío y sabe manejar su preciosa voz de una forma muy emotiva. ¿Podemos saber algo más de Zuria, sea lo que sea que interese para saber del grupo, etc? Zuria también canta actualmente en Falciot, banda de más de 30 años de trayectoria, y algunas actuaciones dentro del marco de la Escuela Madison. Tiene más trayectoria como activista en el mundo animal, eso también da para otra entrevista, jeje.

10. En el cine, son muchísimos los actores y actrices que se hacen veganos. Sin embargo en la música, en la literatura, en otros artes, es mucho más complicado esto. ¿Por qué creéis que cuesta tanto que bandas dediquen temas a los animales (aunque ya sabemos que hay infinidad de canciones para los animales, pero no con vuestro compromiso)? Quizás en un tema complicado, en el que la gente pueda sentirse incómoda, por el tema de comer animales. Nosotros hemos intentado hacerlo con tacto, para que no se sientan incómodas y puedan afrontarlo de otra manera, incluso mucha gente que no es vegana nos ha compartido el video y está empatizando con nosotros. Sabemos que es un tema muy arraigado, pero también forma parte de querer destruir la industria y el capitalismo atroz, sin ningún tipo de reparo y sentimientos. También pensamos que existe mucha hipocresía entre lo que se canta y en lo que se actúa a diario. Bien conocerás grupos musicales que están en contra del capitalismo y la industria pero sus quehaceres cotidianos dejan mucho que desear.

11. Por último, os deseo lo mejor, todos los éxitos que merecéis, y que no dejéis de tocar y componer, porque sois muy buenos. Siempre me quejo de que no hay casi músicos comprometidos, pues para unos que salen, y con vuestra calidad, creo que haré una gran fiesta. Aquí la canción:







Muchísimas gracias por tus palabras, por entrevistarnos, y por dar la importancia que merece esta causa. No dudes en llamarnos para esa gran fiesta. Estaremos la mar de AKUSTIKO.