Poemas del poeta uruguayo Fabio Descalzi

Árbol de creación

Este es el árbol de los deseos,

esa es la brisa de los floreos.

Brota como el verde de tus ganas,

nieva como el blanco de tus canas.

Se calman las hojas, lo siento;

se vuelan las hojas al viento.

Plegaria de rodillas como un ruego,

invierno con anhelos de otro fuego.

Estela de luz

Una misteriosa luz roja

seduce a los paseantes

que, ante la fachada del bar,

pasean como navegantes.

Maravillosa luz blanca

ilumina a los presentes

que, ante las mesas del bar,

asombran con sus mentes.

Es la magia del crear,

azuzados por una doncella

que cautiva con voz y letras.

En las mesas flota un ser

que deja una estela al hacer

a las letras salir a pasear.

Mucho verso (de) nuevo

A veces, (ning)una palabra cambia el sentido.

Por (no) decir algo disparatado, (nada) he sufrido.

Más de uno (dirá que este) está en crisis, no sabe lo que dice.

Termino de escribir mis líneas, y (ya ni siquiera) sé lo que hice.

Abramos la cabeza (con) un poco más (de paciencia).

Sabemos muy bien que (casi nada) tiene su ciencia.

Un jardín (de letras) estamos aquí cultivando.

Con mucho cariño, la florida (verba) plantando.

Aimless – Al azar

Sometimes you must try just for trying,

no matter if your try seems aimless.

Even if only for fun of leaving a mark,

and thus, maybe, achieve something decent. -*-

A veces hay que probar por el gusto de probar,

no importa si el intento parece infructuoso.

Aunque más no sea por el mero afán de marcar

y así, tal vez, poder lograr algo virtuoso.

Estos poemas fueron publicados en el blog de Fabio Descalzi en 2016, antes que su primer libro de ficción viese la luz.

Sobre el autor:



Fabio Descalzi Sgarbi (Montevideo, 1968) es traductor, docente, bloguero y escritor, además de arquitecto. Con una vida de interacción cultural y lingüística, en 2010 confirmó su vocación por la literatura, mientras tomaba clases de escritura con la novelista Claudia Amengual. También ha sido alumno de Seth Michelson y Martín Otegui. Su producción textual se caracteriza por la interculturalidad, el realismo y las temáticas adolescentes. Algunos de sus poemas y relatos se han publicado en antologías. En 2017 publica Amigos orientales, su primer libro de narrativa. En 2020 aparece Tres terribles tigres. Colabora activamente en el colectivo literario Letras y Poesía. Es socio de SAU, AUPE, AIPTI, y miembro honorario de la Fundación Yvy Marãe’ỹ.