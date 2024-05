"Pares cum paribus facillime congregantur"

Esta frase la encontramos en el “De Amicitia” (Sobre la Amistad), escrito por Marco Tulio Cicerón, y con ella quiere decir que “los iguales con mucha facilidad de unen a sus iguales”. En Español tenemos un refrán casi idéntico que es “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Con ella queremos indicar que las personas afines en virtudes, vicios u otras tendencias, apenas con esfuerzo y con mucha disposición se agrupan para unos determinados quehaceres.

No emitiré ningún juicio de valor, bueno o malo, sobre lo que a continuación expondré.

Pedro Sánchez, quien para nuestra desdicha, nos gobierna, ha necesitado el apoyo de los herederos de ETA, a cuya cabeza se encuentra Arnaldo Otegui, que ha estado en prisión durante seis años y medio por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo las órdenes de ETA. A la salida de la cárcel, la primera ocurrencia que se le vino a la mente y no tuvo empacho en emitirla fue: “Ahora nos toca sacar a los presos de la cárcel y la independencia”.

Blanco, en botella, y producido por las vacas ¿Qué es?

No hay que exponer nada más sobre quién es este individuo y saber cuál es su última aspiración. Otros de los que le han aupado a presidir el Gobierno de España son todos los que en sus principios fundacionales llevan como objetivo la destrucción de la unidad de España y transformarla en un mosaico de repúblicas, como si no tuviésemos bastante con las taifas de las autonomías, que gozan de más independencia y atribuciones que los länder alemanes, y posiblemente ningún estado europeo la iguale en descentralización por ser uno de los estados del mundo más descentralizados. Los socios de esta inigualable persona, que es Pedro Sánchez, son ERC, BNG y EH Bildu, cuyo propósito ya lo hemos dicho.

Con estos deseosos de destruir nuestra unidad es con quienes ha pactado y le han prestado su apoyo para, sin méritos para ello, ya que en las últimas elecciones obtuvo menos votos que su oponente, cumplir su megalomanía de seguir gobernando a España.

No tiene bastante con ello y en el conflicto entre los israelitas y los palestinos, cuyas cabezas visibles de estos últimos son los terroristas de Hamás y Hezbolá, se ha posicionado a favor de estos, por lo que ha recibido sus parabienes y congratulaciones.

Ciertamente el Estado palestino, sostenido por los grupos terroristas mencionados, es la representación legítima de Palestina en el mundo, lo que no quiere decir que sus componentes no sean terroristas.

Bien, las tres patas del banco en el que se sienta Pedro Sánchez son:

- Los herederos de ETA. - Los independentistas catalanes y - Todos los comunistas desnortados y con el rumbo perdido que componen la masa heterogénea de las izquierdas.

Y, como reza el dicho “si éramos pocos…”, se une para mayor ignominia, ludibrio y vergüenza con grupos terroristas, cuyo fin es aniquilar a los israelitas y hacer bueno el grito de guerra de los palestinos: “Desde el río hasta el mar”, es decir, la aniquilación total del pueblo judío, frase digna de un nuevo holocausto que ha pronunciado la vicepresidenta de nuestro Gobierno, sin ser destituida por el Presidente, Yolanda Díaz.

Los españoles deberemos de estar prevenidos para las posibles consecuencias a las que esta insana actitud puede abocarnos.

Repito: ‘Pares cum paribus facillime congregantur’.