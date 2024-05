Jugar con los votos es olvidar que son personas

22 de mayo de 2024, Pedro Sánchez decide que el día 28 de este mes de mayo, España reconocerá de forma oficial el ESTADO PALESTINO. (Parece ser que España es un Estado de pensamiento único, sin diversidad de opiniones y que el Parlamento es simplemente un lugar donde se publica lo que el Gobierno decide sin las normales consultas previas, propias de cualquier Estado Democrático).

La gran diferencia es la forma utilizada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres que destaca con prudencia “la responsabilidad y la obligación moral” de la comunidad internacional para hacer factible un Estado palestino. Afirmando que “el objetivo último sigue siendo la solución de dos Estados (Israel y Palestina)».

Con el mismo sentido propio de una política equilibrada, es sumamente interesante las declaraciones de Charles Michel, Presidente del Consejo Europeo que transcribo por su interés y equilibrio: “En primer lugar, condenamos este ataque lanzado por Irán contra Israel. Hemos decidido imponer sanciones a Irán. Es una señal clara que queremos enviar y también queremos hacer todo lo posible para proteger a los civiles, cada vida civil importa. Pedimos la liberación sin condiciones de todos los rehenes, pedimos un alto el fuego, un alto el fuego inmediato y queremos el acceso humanitario para las personas necesitadas en Gaza y apoyamos la solución de los dos Estados. Tuvimos un buen debate y creemos que es muy importante hacer todo lo posible para aislar a Irán, para comprometerse con los países de la región para que podamos tratar de apoyar un proceso de paz. Apoyamos las conversaciones de paz, apoyamos la seguridad de Israel (…)», Charles Michel, Por el otro lado el líder supremo de Irán, manifestó ese mismo día 22 de mayo ante el líder político de Hamás que “Con la ayuda de dios, llegará el día en que se forme el Estado palestino desde el río hasta el mar”; proponiendo la destrucción del pueblo judío.

Todos queremos la paz. El Estado Judío se constituyó finalizada la Segunda Guerra Mundial y por acuerdo entre las grandes potencias.

Israel, en este tiempo, se ha desarrollado, se ha equivocado, ha intentado llegar acuerdos de interés mutuo y ha advertido que JAMÁS VOLVERÍA OTRO GENOCIDIO DEL PUEBLO JUDIO.

El pueblo Palestino ha preferido mantenerse en un desequilibrio controlado, con diversos momentos positivos, pero que definitivamente, parece preferir, la fuerza terrorista de Hamás.

La razón nos la dará la HISTORIA, que juzgará el populismo de los “aprobados” por “intereses partidistas, políticamente de interés personalizado.”

Las Universidades de EE.UU, así como las de muchos países occidentales, con una educación de izquierda beligerante, han salido a protestar, SÍ... ¿Cuántos han salido a reflexionar y a buscar de forma pacífica las soluciones que llevan años intentando poner encima de la mesa los LÍDERESS POLÍTICOS MUNDIALES?

No se debe hacer demagogia ante tantos miles de muertos y heridos. La calle vale pero no para DESTRUIR, sino para AYUDAR A CONSTRUIR FUTUROS CON LA INTELIGENCIA DE UNA POLÍTICA MORAL, NUNCA PERSONALISTA E INTERESADA.

Leer los discursos de los Líderes religiosos de ciertos países islámicos y comprobar, a la vez, cómo se justifican las desigualdades de las mujeres, los extremismos fanáticos aplicados a todo aquel que no piensa como ellos, es por lo menos de DUDOSA INTEERPRETACIÓN DE LOS SAGRADOS TEXTOS, fuente de la Religión que defienden.

Como estamos en un país de “locos y locas” o con mayor educación, en un país de “locas y alocados”, aquí, también, cuecen las habas. Personas de diversos PARTIDOS minoritarios y, personalmente pienso, poco preparados, se unen al CANTAR DE LOS CANTARES... TODOS A LA HOGUERA... FUERA ISRAEL... PALESTINA DEL RIO AL MAR...

¿Quiénes se manifiestan de ese modo?: hay que leer, escuchar, analizar... y luego poner nombres...