Desde el río hasta el mar

Este es el grito de guerra de los palestinos respecto a Israel, es decir que desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo sea posesión única y exclusiva suya, de forma que los habitantes de Israel desaparezcan de esa zona. Esta contienda puede ser que se remonte al tiempo en el que la hoy llamada Palestina era habitada por los filisteos, enemigos declarados y acérrimos de los israelitas, a pesar de que quienes hoy la pueblan no podemos, ni por mucho, considerarlos como los descendientes de los filisteos. Es un territorio, en el que nos decía nuestro profesor de Historia Antigua, en el que parece que existen una fuerzas telúricas que incitan a sus habitantes a estar en contienda continua. Sin embargo el nombre de Palestina tiene su origen en el pueblo filisteo, que se asentó en la zona que referimos en el siglo XII a.

Pero no nos remontemos a tiempos tan pretéritos y fijemos nuestra atención en lo que ocurre en el presente, recordando que en la madrugada del 7 de octubre de 2023, tras un periodo de ataque con misiles, unos 3.000 terroristas de Hamás y la Yihad islámica invadieron Israel desde Gaza y atacaron brutalmente 22 comunidades civiles israelíes cercanas a esta frontera, un festival de música y una docena de bases y puestos de las FDI, con el objetivo, asestar un golpe mortal al enemigo israelita. En este ataque sorpresa, en un solo día, dieron muerte a 1.200 judíos y se llevaron como rehenes a 200 personas, de las cuales, muchas continúan en retenidas en Palestina, dentro de la Franja de Gaza.

No es mi propósito, ni intención hacer una crónica de esta contienda que aún persiste, pero sí quiero recordar, ante el movimiento que se está dando por todo el mundo en favor de los palestinos, que estos grabaron las atrocidades que cometieron y las difundieron por las redes sociales en las que exhibieron las crueldades, violaciones y profanaciones, cometidas con mujeres, niños y ancianos. Como es lógico, despertaron al león dormido haciéndole un daño irreparable en algunos casos, como violaciones y muertes. Este se defiende sacando sus garras y poniendo en un brete a los injustos atacantes.

Cuando ocurrió el hecho del 7 de octubre nadie se rasgó las vestiduras, ni tuvo compasión con los sufrimientos y brutalidades cometidos contra los israelitas. No se hicieron marchas ni “sentadas” en ningún campus de ninguna universidad, ni nadie salió en manifestación en contra de unos asesinos despiadados e inmisericordes.

Sin embargo, sí se están produciendo rechazos, manifestaciones y expresiones adversas contra Israel porque se está defendiendo.

Que son muy duros en la revancha ¡Ya lo creo!, como lo es el león herido.

No podemos olvidar que Hamás y la Yihad son dos caras de la misma moneda terrorista.

¿Tenemos que ser complacientes y bondadosos con los terroristas?

Los españoles sabemos mucho de terrorismo, han sido mas de medio siglo de sufrir y padecer. ¿Se dejó en algún momento de luchar contra los asesinos despiadados? ¡Pobres españoles si lo hubiesen hecho!

Al asesino terrorista hay que responderle con las mismas acciones con las que él ataca, no entiende otras. Serían tomadas como debilidad.