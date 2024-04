​El caos y la catarsis en la obra de Adrián Mendieta Moctezuma

En esta entrevista, conversamos con el poeta Adrián Mendieta Moctezuma, cuya obra explora los intersticios de la experiencia humana, la soledad y la introspección. Discutimos sus inicios marcados por el caos y la necesidad de catarsis, así como su perspectiva apasionada y contradictoria sobre el papel de la poesía en la sociedad actual. Durante la conversación, profundizamos en su proceso creativo y en sus temas recurrentes, incluyendo su compleja relación con la naturaleza, el erotismo, la vida y la muerte. Mendieta Moctezuma también comparte sus planes futuros para expandir aún más su exploración literaria hacia nuevos géneros y expresiones artísticas.



Adrián Mendieta Moctezuma, nacido en Ixtacuixtla, Tlaxcala, en 1995, ha emergido como una destacada voz en la escena literaria contemporánea, siendo galardonado con el Premio Estatal de Poesía Dolores Castro en 2018 y el Premio Estatal de la Juventud en la modalidad de Expresiones Artísticas y Artes Populares en 2020. Con una trayectoria que comenzó a los 17 años, Mendieta Moctezuma se ha convertido en un referente joven en la literatura tlaxcalteca, capturando la esencia de una generación que busca narrativas auténticas y cercanas a su realidad. Sus obras, como Nacer del Incendio, Añadiduras y El ahogo de un cuerpo angustiado, reflejan la intimidad y la conexión que busca establecer con sus lectores, explorando temas como la nostalgia y la transición a la adultez, enriquecidas por su participación en diversos talleres y su colaboración en medios impresos y electrónicos.

Espero que esta charla sea del agrado de los apreciables lectores.

Entrevista:

Melissa Nungaray: ¿Cómo describirías tu proceso creativo al escribir poesía? ¿Hay algún ritual o inspiración particular que te guíe?

Adrián Mendieta Moctezuma: —Lo describo visceral, intenso y, a veces, condicionado por la experiencia al límite. No sé si por error o por obsesión juvenil, me embarqué en querer conocer la vida desde los intersticios de los excesos, del caos, de las relaciones tormentosas; abrir puerta a los demonios, los traumas y las heridas al mundo, por lo general siempre terminaba destruido, devastado, con varias citas con especialistas de la salud mental y con más problemas que soluciones. Justo en ese momento, es cuando me acerco a la escritura, a manera tal vez de escape, de cliché o de primera salida, y es justo en ese caos donde comienzo a escribir. Por supuesto sin pasar por el corredor de la lógica o con intención de que lo escrito vea luz en un libro o una publicación, sólo a manera de catarsis. Ese es mi ritual inicial, después, ya en la calma, ya con las ganas de mostrar algo al lector, regreso, corrijo y cambio.

En tus poemas, a menudo exploras la soledad y la introspección. ¿Qué te lleva a explorar estos temas y cómo crees que se relacionan con la condición humana?

—La soledad es, para mí, una de las principales, o la principal condición humana, grandes momentos de la vida los he tenido en soledad. Con eso no desprestigio el acompañamiento, la amistad o el amor, pero de inicio, mi primer asombro, mi primer saberme vivo, fue en soledad, condición que me acomplejó, liberó y obsesiono. Tal vez por eso, es un tema al que siempre regreso, para verme en ella y después ver a los otros, a sus soledades, sus rituales para sobrellevarla, evitarla o amarla.

¿Cuál es el papel de la poesía en la sociedad actual? ¿Crees que tiene el poder de cambiar la percepción del mundo?

—Desearía que así fuera, que cambiara la percepción del Mundo, así, en mayúsculas. Eso es lo que deseo, pero no tengo certeza que lo logre, ya certezas es difícil tenerlas en estos días. Para mí la poesía tiene un papel vital, de conexión y desconexión con el mundo, con el todo.

Miguel de Cervantes afirmó que la poesía es “una bellísima doncella”. ¿Cómo visualizas a la poesía? ¿Qué cualidades le atribuyes?

—Para mí sería una hermosa contradicción, un deseo inconcluso, un amor tormentoso y gratificante, rostro histriónico.

¿Cuál es tu relación con la naturaleza y cómo se refleja en tus poemas?

—No es un tema que frecuente mucho, si acaso, desde su relación con el cuerpo, con las sensaciones, con las texturas.

¿Qué opinas sobre la relación entre erotismo y poesía? ¿Crees que la poesía puede ser una forma de erotización del lenguaje?

—Completamente. Lo erótico me es de gran importancia y le frecuento, considero al erotismo como una puerta para conectar con la realidad, con lo sagrado, con las pasiones, con la muerte. Sin duda considero que las palabras pueden cubrir los cuerpos, los territorios y acercarse a arroparlos, de ahí que es el tema que más me importó durante mucho tiempo.

¿Cómo eliges los temas y las imágenes que aparecen en tus poemas? ¿Hay algún motivo recurrente que te atraiga?

—El cuerpo, en todas sus manifestaciones, las partes de este, a veces lo cotidiano, las escenas diurnas de mi vida, los escapes nocturnos.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes poetas que están comenzando su camino literario?

—Lo de siempre, leer, leer, leer, vivir, vivir y tener seguridad de lo que se hace, tan corto es el camino para titubear y que no se detengan tanto en querer agradar a terceros.

¿Cómo abordas la relación entre la muerte y la vida? ¿Qué significado tiene para ti?

—Son simbióticas, se complementa, tener presente una, hace que la otra cobre mayores colores.

¿Cuál es tu opinión sobre el verso libre frente a las formas poéticas más estructuradas? ¿Prefieres una sobre la otra?

—Prefiero el verso libre, sin duda, pero creo que es necesario, o al menos divertido, conocer las diversas formas de escritura, a veces pueden servirte en tu propi proceso, nutrirte. Todo nutre.

¿Qué significa la poesía para ti personalmente? ¿Es una pasión, un refugio o algo más?

—Lo es todo, en ese ámbito de vida, es pasión, es fuego, es refugio, pero también condena, ansiedad y caos. Creo que es como la vida misma, que tiene todas las emociones posibles, y vivirlas es la gran experiencia.

¿Cómo describirías tu estilo poético en tres palabras?

—Inconcluso. Histriónico. Caótico.

¿Qué proyectos literarios tienes en mente para el futuro? ¿Hay algún tema o género que desees explorar más a fondo?

—En este momento he cerrado un ciclo en mi escritura y en mi vida, me dediqué mucho a explorar el tema de los cuerpos, el tema de lo erótico, la perdición y salvación en los otros. Tema que he escrito y que pronto saldrá la última versión de esas exploraciones.

Además de eso, iniciando un nuevo ciclo, pretendo abordar temas más enfocados al origen, a la familia y sus contradicciones, la herencia y sus contradicciones, también migrar a otros géneros como la narrativa y el ensayo, tengo algo prepara en estos dos géneros y espero que puedan ver luz próximamente.

Estoy replanteando mi obra, incluso desde las artes visuales, espero que salga algo divertido.

Gracias estimado, por tu tiempo y por habernos compartido detalles de tu proceso creativo y trayectoria poética.