Rolando Revagliatti en mayo 2025 - Foto Flavia Revagliatti



Mamá, papá

Mamá no es como Charlotte Rampling

Aun de jovencita no había sido mamá

tan delgada como la otra

Papá no es como Dirk Bogarde

Aunque la otra, delgada y todo

ocupó siempre mucho más espacio

en las ensoñaciones de papá. *

“PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN”

Soy tan como una de ustedes la que más

amerita fugas de otros filmes

éste donde no consto, pero hállenme sólo con sus bocas en derechura

hacia mis pezones.

“PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS DEL MONTÓN” de Pedro Almodóvar *

“SHANE”

El punto de vista del hijo del granjero

apuntando con su revólver bisoño a través de/ al puerco y maldito yanqui mercenario

y disparando desde el punto de vista del perro

del hijo del granjero y matando.

“SHANE” (“SHANE, EL DESCONOCIDO”) de George Stevens. *

“THE HANDMAID’S TALE”

Que Jacob el impertérrito penetrador

abra el camino:

murmullos en la platea

A los ovarios serviles de la Patria

el esperma autocrático de Dios:

sonrisas en los palcos

Bendito sea el fruto concebido

en una confluencia de miradas subversivas: suspiros en la pullman

Jezabel, ese coto: vítores (de la clac) en el paraíso.

“THE HANDMAID’S TALE” (“ENTRE LA FURIA Y EL ÉXTASIS”) de Volker Schlöndorff. *

“ANGST ESSEN SEELE AUF”

Brota Alí con su bagaje de afiatado tercermundismo

Enfrenta a todos la añosa

alemana en su coyuntura

revolucionaria

Ambos y las otras marionetas mancomunadas en esta poesía.

“ANGST ESSEN SEELE AUF” (“LA ANGUSTIA CORROE EL ALMA”) de Rainer Werner Fassbinder. *

“CHRISTINE”

Los faros de Christine y Christine renacerán de su chatarra



Crisparán la ilusión

Vejar a Christine en el desarmadero

La sorda dignidad de aquellas

inextinguibles melodías.

“CHRISTINE” de John Carpenter. *

“KLUTE”

I Me tenés otro cliente al que controlaré a razón de un peso con cincuenta el minuto

fingiendo que había sobrevivido yo

sin gozar hasta entonces.

II No se me ha propuesto

como cliente mi último hombre

Lo peor e inaudito es que me advierto con él

haciendo cosas gratis.

“KLUTE” (“MI PASADO ME CONDENA”) de Alan J. Pakula. *



“CONFIDENTIAL REPORT”

Bracco un apellido no todavía un muerto

habla enmascarado y algo dice sigue diciéndonos algo que no terminamos de discernir

de configurar

Se matará desenmascarado

Arkadin: otro apellido.

“CONFIDENTIAL REPORT” (“REPORTE CONFIDENCIAL”) de Orson Welles. *

“THE FABULOUS BAKER’S BOYS”

El hermano padre

acota al hermano hijo

El hermano hijo

perpetúa al hermano padre

¡Hay tantos

equilibrios fraternos!

“THE FABULOUS BAKER’S BOYS” (“LOS FABULOSOS BAKER BOYS”) de Steve Kloves. *



“SUSPIROS DE ESPAÑA (Y PORTUGAL)”

No dejaba de ser esplendorosa la agazapada capacidad folladora

del relativamente virginal Fray Clemente del Niño Jesús

el civil Pepe Pimpante en esos caminos

No dejaba de ser esplendorosa

la suprimida satiriasis del Fray Liborio de las Santas Llagas

el civil Juan retornando a su precario

encauzamiento en la civilidad No dejaban la agazapada

y la suprimida de ser esplendorosas.

“SUSPIROS DE ESPAÑA (Y PORTUGAL)” de José Luis García Sánchez. *

“TIME OF MIRACLES”

¿Cómo es allá de donde regresaste?

¿Cómo fue emerger -ese pasaje hacia nosotros-

de vuelta?

¿Cómo es donde no se termina? ¿Cómo es de cerrada esa inconmensurabilidad?

Abiertos, acá

somos tan finitos

¿Cómo es donde no es

acá?

“TIME OF MIRACLES” (“TIEMPO DE MILAGROS”) de Goran Paskaljevic. *

“THE HURRICANE”

Confía en el regreso de su rubio

sufrido y nativo marinero la nativa (y también sufrida y también hermosa) Dorothy Lamour

Un beso de hombre olvidado

alcohólico y postrero arrojo hacia la isla devastada

en el sitial de su leyenda.

“THE HURRICANE” (“HURACÁN SOBRE LA ISLA”) de John Ford.