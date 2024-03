No me casaré

con la mentira, el error,

la cara bonita

que me dijo "amor",

pero para nada

lo he encontrado en él.



No me casaré

con los ojos claros

de ese corazón que decía:

¿amarme?.



Ya le conozco bien,

es el rostro del falso,

del cruel,

del que no quiere perder,

es el rostro del diablo,

del dolor y el fracaso

en el amor, y eso,

no puede ser.