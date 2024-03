La TV Española entrevistó al soldado peruano-israelí Yehuda López (20 años) quien dijo que Gaza es un "infierno" donde se ha "salvado 3-4 veces" de morir y cada día en su brigada "hay un muerto, un fallecido". Cuando se le pregunta sobre las mujeres y niños, él contestó "allí no hay inocentes, tenemos que meternos eso en la cabeza". A todo aquel que se acerca a una zona que controlan "los matamos".



Yehuda, al igual que Yuval López (un sargento que murió emboscado en enero), son andinos sin ancestros semitas. Nacieron en Perú donde conformaron una comunidad que, luego de convertirse al judaísmo en Cajamarca, fueron enviados a territorios palestinos ocupados. Los descendientes de Atahualpa son usados para otra conquista occidental.

El considerar a todos los palestinos de todas las edades como no-inocentes y blancos de tiro son parte de sus instrucciones. Esto es algo que constantemente se repite en Canal 14 (el más pro-Netanyahu), para quien todos los 30,000 gazatíes muertos de todas las edades son considerados indistintamente como terroristas.

Uno de los videos más chocantes que he visto en esta guerra es el de un ómnibus con muchos palestinos vendados que son obligados a prometer que van a ser "esclavos de la familia Azolai para siempre y trabajar para ellos en jardinería y desagües haciéndoles muy buenos trabajos."

Inicialmente, dudaba de que ello fuese auténtico. Se supone que la Torá (el libro hebreo más sagrado) fue escrita por Moisés quien salvó a los israelitas de la esclavitud. Empero, dicho clip es cierto y es el más visto de la cuenta "@yankicoen" de X, la cual está llena de posts a favor del primer ministro Benjamin Netanyahu e Itamar Ben-Gvir, su ministro de seguridad nacional. Allí hay muchos otros donde se muestran a presos palestinos vendados y atados (hasta semidesnudos) o de cómo el ejército israelí dinamita casas y edificios. En uno se aplaude la demolición de una universidad palestina y en otro que un bulldozer arrase la estatua de Yasser Arafat, el único premio nobel palestino y el líder palestino que reconoció a Israel.

Muchos soldados son adoctrinados en academias religiosas pre-militares como la de Eli, cuyo rector, el rabino Eliezer Kashtiel, reivindica esclavizar a los "estúpidos y violentos" no-judíos por tener inferioridad genética.

Según una nota en el "Times of Israel" (30/04/2019), él plantea:“Los gentiles querrán ser nuestros esclavos. Ser esclavo de un judío es lo mejor. Están contentos de ser esclavos, quieren ser esclavos”. “Sí, somos racistas. Creemos en el racismo… Hay razas en el mundo y los pueblos tienen rasgos genéticos, y eso requiere que tratemos de ayudarlos”, dijo. "Los judíos son una raza más exitosa".

El rabino Giora Redler de la misma academia alaba a los nazis: "Empecemos por saber si Hitler tenía razón o no", dijo a los estudiantes. "Era la persona más correcta que jamás haya existido, y tenía razón en cada palabra que decía... simplemente estaba en el lado equivocado".

Esta academia ha educado a muchos sionistas ultraderechistas en una forma de supremacismo blanco (que no se basa en la pureza de la raza aria, sino en la de ser el "pueblo elegido").

Cuando Lula, presidente del Brasil, compara a Netanyahu con Hitler, como antes lo han hecho los mandatarios de Colombia (Petro) y Turquía (Erdogan), muchos querrán cuestionarlo de antisemita. Empero, el verdadero antisemita es quien practica el racismo contra otro pueblo semita (los palestinos) quienes son, también, descendientes directos de los pobladores de los reinos bíblicos de Israel y Judea.

El ejército israelí no pone ninguna restricción a que sus soldados publiquen videos mofándose de sus víctimas. En uno aparecen comentarios tildando como "shwarma" (plato de carne árabe) a decenas de cadáveres apiñados. En otro sale un cuerpo que es remolcado con una soga por un vehículo militar con comentarios como que debiera aumentarse la velocidad o que así se limpian las arenas de Gaza.

Una foto que ha dado la vuelta al mundo es la de un "selfie" de unas soldadas hebreas mostrando con orgullo como tantos edificios se han tornado escombros. Otro "selfie" de un soldado israelí dice que él solo ha matado a niños, pues no puede encontrar bebés para hacer ello. Hay videos en los cuales oficiales celebran el cumpleaños de una hijita o una boda apretando el botón que conduce a una explosión. Hasta a los bebés israelíes se les quiere educar en lo bueno que es masacrar a los árabes, contra los cuales se les inculca el racismo.

Son numerosas las imágenes en las que en distintas circunstancias aparecen palestinos solo con calzoncillos. Hay varias donde salen multitudes de presos semidesnudos en el estadio de Gaza, algo ocurrido a 50 años de lo mismo que Pinochet hizo en Santiago.

Hay 525 templos parcial o permanentemente destruidos. Dentro de estos está una de las 3 iglesias más antiguas del planeta y más de 520 mezquitas. Si a una sola sinagoga en cualquier parte del mundo le manchan su fachada, esto es considerado un crimen de antisemitismo. Empero, jamás en la historia universal han sido bombardeadas medio millar de estas en solo 4 meses ¿Cómo se llama a esa falta de respeto a otros cultos?

En Jenín, una de las ciudades palestinas más antiguas de Cisjordania, soldados israelíes entraron a su interior y festejaron Janucá, una celebración de su propio credo que no es aceptada por el Islam, al cual han insultado.

Desde que se ha iniciado la guerra, a los musulmanes no se les permite realizar su principal rezo semanal en la tercera mezquita más importante que tienen en el globo (Al-Aqsa en Jerusalén). Ahora piensan restringir el acceso a esta durante ramadán (el mes más sagrado del Islam, que comienza el 10 de marzo), mientras que Netanyahu amenaza con transformar a este mes en uno de mayores combates si no le entregan a los rehenes.

El chauvinismo religioso también se da contra el primer pueblo que abrazó el cristianismo y que fue objeto del genocidio de la I Guerra Mundial: el armenio. En este conflicto, el cuarteto armenio de la Ciudad Vieja de Jerusalén viene siendo atacado por ultranacionalistas religiosos judíos que quieren copar.

Quien ve las imágenes que las propias tropas israelíes se graban a sí mismas puede descubrir cuáles son sus instrucciones. No he visto una sola en la cual cualquiera de estas aparezca brindando asistencia, comida, agua, juguetes o medicinas a niños.

Si se dice que el objetivo es destruir al Hamás, debieran buscar ganar a los palestinos críticos a este partido. No hay nada de eso. Se arrasa a las mezquitas de los conservadores sociales religiosos o a los monumentos de los árabes que reconocieron a Israel (como Arafat).

En Israel, "Ha-Aretz", "Yediot Ahronot" y "+972" denuncian que ya es normal permitir que las tropas saqueen casas palestinas y que se apropien de sus alfombras, relojes, dineros, fonos y otras pertenencias.

Un 75% de la infraestructura de Gaza ha sido arrasada. Todas las universidades y hospitales han sido atacados. Se asesina a un promedio de un periodista por día, algo sin precedentes en cualquier otra guerra. Se genera un "educidio" (destruir al sistema educativo y a la elite académica), un "domicidio" (destrucción masiva de domicilios) y el arrasamiento de los sistemas de salud, agua potable, electricidad y alimentación.

Ben-Gvir, ministro de seguridad, distribuye armas a todos e insta a los israelíes a no dejar pasar a los camiones con comida y medicina hacia Gaza. Sus secuaces abiertamente pregonan que quieren matar de hambre y enfermedades a los gazatíes. Esta es una guerra contra la humanidad y los propios valores judaicos. El racismo que gobierna Israel es un peligro para el mundo y también para los demócratas israelitas.