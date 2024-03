Selección de poemas de Flor De María Zaky

Amor sin edad

En el juego de amores, ella es madura y serena, una dama de encanto, quince años más plena. Un joven galante, de corazón sincero, se acerca cautivado por su brillo certero. Sus ojos, dos luceros, destellos de pasión, reflejan el deseo, el fuego de la atracción. En su piel, suave terciopelo de caricias, se encuentran las historias más dulces y propicias. Como luna en el cielo, ella ilumina su andar, mientras él, como estrella, en su órbita va a danzar. Juntos, como versos que se entrelazan con arte, encuentran el ritmo perfecto que les hace vibrar. En cada palabra, susurros de amor ardiente, sus labios se encuentran, danzan en presente. El tiempo se detiene, solo existe su abrazo, un encuentro de almas que en el universo trazo. Dos almas, dos vidas, en un solo camino, donde el deseo se funde en un dulce destino. Ella le guía con la experiencia de sus días, él le inspira con juventud y sus alegrías. El viento susurra testigo de su encuentro, la pasión es un fuego que quema muy dentro. El amor entre ambos, un verso seductor, un poema sensual que despierta el fervor. En la danza de cuerpos, se expresan sin hablar, un lenguaje que solo ellos saben interpretar. Y así, noche tras noche, se entregan sin medida, en un amor intenso que no conoce medida. La Dama y su joven galante, en un romance apasionado, desafían las normas, sin importar lo dictado. Juntos se elevan, en un vuelo sin final, unidos por la fuerza de un amor celestial. Nueva York Septiembre, 8, 2023

Amor sureño

En la vastedad de estas tierras, donde el cielo se funde con el horizonte, aprendí, casi sin querer, cómo la vida te agarra, te cambia. Antes, miraba de lejos a esas almas enredadas en amores, pensaba, "qué locura", mientras el mate pasaba de mano en mano. Pero aquí estoy, en este rincón del mundo, descubriendo que los sentimientos te pueden revolucionar bien por dentro. Y así, me encontré riéndome menos de esas historias que parecían tan ajenas. Porque la vida, che, tiene esa maña de enseñarte, justo cuando menos lo esperás. Ahora entiendo a esos que caminan con la mirada perdida, sonriendo a un recuerdo, a una voz, a unos ojos que les cambió el rumbo. Me enseñó el sur, el viento, las calles de Santa Fé, que uno no elige de quién se encariña, ni cuándo, ni cómo. Y cuando te querés acordar, ya estás metido hasta el cuello, sin mapa ni brújula, en este laberinto que es querer a alguien. Y así, la vida te da vuelta, como un buen golpe de suerte o una mala pasada. Te encontrás extrañando a alguien en la parada del bondi, en la melodía de una zamba, o en el silencio de la noche. Y ya no hay vuelta atrás, ya sos uno más de esos 'pobres enamorados', riéndote un poco de vos mismo, por haber creído que a vos, che, eso nunca te pasaría. Nueva York marzo 7, 2024

Alma tatuada

En el camino infinito de la existencia, cada momento incrusta su tinta. Historias que fluyen como ríos, dejando huellas imborrables, marcas que el tiempo no puede borrar. Un alma viajera, tejida de experiencias, lleva en sí las cicatrices y estrellas de sus batallas, de sus amores. Vivencias que perforan más profundo que la piel, que se quedan, que transforman. Un susurro en la brisa, un grito en la tormenta, cada uno, un tatuaje en el alma. Invisible a los ojos, pero claro como el día para quien sabe mirar. Amores que vienen como olas, tocan suavemente, a veces arrebatan pedazos al partir. Amistades que son como el sol, iluminan, calientan, a veces queman. Dolor que es como la noche, oscura, profunda, pero siempre precedida por el amanecer. Viajes que son como vientos, llevando el alma a lugares desconocidos, donde se descubre, se pierde, se encuentra. Cada paso, un trazo en este lienzo, cada decisión, un color que se añade a este mosaico de vida. Alma tatuada, mapa de un viaje sin destino final, donde cada marca es un recuerdo, un aprendizaje, una parte de lo que somos. En este arte de vivir, cada uno es artista y obra, en constante creación, en eterna transformación. Nueva York, marzo 8, 2024

Canto del alma

Un día quise ser diferente, que al recordarme no piensen es una más del montón. Y aquí estoy, como todos, cantándole al amor desde mi batallón. Como me dijo el gran Tineo, esto es un canto y me atrevo mil veces a cantarlo con el alma y a todo pulmón. Si mi voz desapareciera, recrearía tus palabras en altos relieves, desde el pogo donde suspiro, enamorada del amor desde aquel instante que por primera vez me llamaste: Mi Flor. Nueva York marzo 9, 2024

Encuentro

¿Me preguntás cómo era todo antes de él? Era en blanco y negro! Tal vez seguiría disfrutando una buena canción sin entender la letra, o leyendo poemas, suspirando. Seguiría repasando los hilos sueltos por mis pestañas hasta caer rendida en los brazos de mi amado Morfeo y ahí soñar con momentos ya vividos tal vez o la dulce ilusión de un baile bajo la lluvia, descalzos pero felices. Despertar y sentir que algo te falta dentro de tu mundo ideal, sin sobresaltos, entonces empezás a extrañar al desconocido que invadió tu ser y se volvió parte de vos. Un día cualquiera, sin buscar, está ahí, su presencia lo llena todo y casi no podés respirar porque te invade, porque antes de ser ya estaba incrustado en tu alma. Vos solo sabés que no entendés pero empezás a creer en la reencarnación, que fueron algo en vidas pasadas, o tal vez fue un sueño donde sin saber se unieron las almas. Ahora ya no leés, por leer ahora escribís tu historia. Nueva York marzo 10, 2024

Sobre la autora:



Flor De María Zaky, mejor conocida literariamente como Himerose, es un faro de brillantez literaria cuyas palabras han iluminado los corazones y mentes de sus lectores. Nació el 27 de octubre de 1968 en Lima, Perú, su trayectoria en el mundo de las letras y las artes comenzó bajo la guía amorosa de su abuela materna, una respetada educadora en el país. Desde temprana edad, Flor quedó cautivada por la belleza de la poesía, la declamación y la canción, sentando las bases para su pasión de toda la vida.

Desde su traslado a Nueva York en 1989, Flor ha labrado un camino impregnado de creatividad, resiliencia e imaginación sin límites. Como madre entregada de cinco hijos, equilibra las responsabilidades de la vida familiar con su inquebrantable compromiso con la palabra escrita. Sus reflexiones poéticas, profundamente arraigadas en la cultura peruana pero trascendiendo fronteras geográficas, resuenan con lectores de todo el mundo.

El viaje creativo de Flor no conoce límites, ya que se aventura en el ámbito de la prosa con su próxima novela, "CAMBIO DE RUMBO". Inspirándose en experiencias de la vida real, teje una tela de narrativas que cautivan la imaginación y conmueven el alma. La travesía de Flor de María Zaky es una celebración de la resiliencia, la creatividad y el espíritu perdurable de la humanidad. A través de sus palabras, ella dibuja vívidos retratos de amor, esperanza y las múltiples emociones que definen la experiencia humana. Mientras continúa navegando el paisaje siempre cambiante de la literatura y el arte, su legado brilla intensamente como una luz guía para las generaciones venideras.

