Selección de poemas

para empezar a hablar tuve un hijo ¡no carne de mi no carne! ¡no letra de mi no letra! ¿lo plasmo desde la estética o desde la salutífera? ¿lira benigna (salmodia) o filete de asno entre las cenizas? (¿y donde hubo cenizas?) ¿rescato y como o dono mi esqueleto?



dentro de mí fuera de mí

dentro de mí fuera de mí pálpito pasión y resurrección semillitas de maldad perspicacia rebanada por la envidia férreos conceptos para las miserias espesadas a golpe de espina sórdida en un inestable contraluz dentro de mí fuera de mí



a pulmón (a celedonio esteban flores)

¿y qué si me perfilo abonado a la sociedad argentina del descuadre y la ocurrencia que me acecha no me deja respirarte? sin aliento trágico ni último aliento ni última humorada y lucías cómo lucías cuando te conocí a lo oscuro este malevo por una estrofa de los pardos bardos y las musarañas escupió la entraña del suburbio y declaró tu nombre es fatiga



felino en el dormitorio

respira conmigo en mi pecho dormita nuestra gata reposa sobre mí apagó ya el motorcito emocionante no dormirá mucho pronto despertará me mirará desde la especie acercará sus bigotes a mi barba aparentará volver a acomodarse y como si tal cosa hundirá sus patas en mi estómago y saltará hacia otros ensueños en una orilla de la cama



infección

odioso polen que a mi limbo asciendes por una vía sin embargo, muerta flota la lluvia y al revés brinco en el blanco cedo embargando con mis propagaciones te gano la llegada cuerpo del amor y dura



posibilidades

¿en la perpendicularidad de tu lujuria me entrometí como un bizcocho máximo improbable o en la improbabilidad de tu bizcocho me maximicé como un lujurioso entrometido perpendicular o bien maximado lujurié improbabilizante en la entrometición bizcochoza de tu perpendicularismo?



simetría

duelo o dueto o algo como una simétrica duda: ¿me enfrento o me acoplo?...



de turno

dicho que te impongo un tururú de veneno con desidia propia de malandras acongojados que morfándose mariposas de inevitable crepúsculo dictaminan que el tururú se cabree y more en lo incierto para mayor gloria de dios y el traidor de turno traduce padre



seriales

poder podría instalarme con mis blandengues a las puertas de los ministerios haber habría una enorme receptividad por parte de las iniquidades establecidas haber podría poder habría



estampa

“¡no me venga con andróminas!” enfatiza muy suelto de cuerpo el robot ensangrentado sufría y yo irreparable humano (de humanitis, humanidad) desanduve el desconcierto testigo de su soberbio buen humor