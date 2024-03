Sueño la luna y el sol y las estrellas en la tarde de gloria llena para mí, sueño gritar... libertad, ya lo sabéis, sueño sin detenerme a pensar. He triunfado en medio de la adversidad de cartón piedra y seré dichosa por haber conseguido, por fin, la paz. Llenar páginas blancas para decir lo que siento, lamento profundo y clima sin control. Páginas escritas por una analfabeta que siente pena de sí misma y plashhh, quiere irse por eso tiene el pasaporte en su mano derecha. Pasarme los minutos en esto, comiendo turrón de chocolate, ya no... flashhhh, irse ya, ojalá, al cielo, al otoño, al sol... a la playa, ola a ola, verso a verso, paso a paso que yo canto, con orquesta celestial. Fin de semana e irse, ¿dónde?, sin $, ¿dónde?, donde crecí se me ofrece como el lugar más acertado. Corazón lila dentro de mí, se muere lo poco bueno que me tocó en el reparto, mano blanca y violeta que sostiene una copa, la choca con otra, como me gusta beber y estar borracha, olvido el rencor y la mala salud, crece mi ilusión y el alma se alimenta de ser yo, bebedora encantadora. Las cosas que le pasan a 1, cosas raras, sin fin, que son capricho, que no me harán ganar ningún premio pues dirán que soy una mujer deprimida, falso es.