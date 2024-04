Federico García Lorca, extraordinario poeta y dramaturgo (segunda parte)

A Melvin Wallace, Quijote literario.

FIGURA EXTRAORDINARIA SIN PREMIO NOBEL

Por razones especiales y muy particulares, ha sido notorio que intelectuales y artistas creadores de vastas y bellas obras, no les fue otorgado dicho premio, siendo personajes ilustres intelectuales y artistas, como al Poeta genio (con P mayuscula) que cambio el idioma como afirmo Neruda, o al prestigioso mexicano Carlos Fuentes, o al grande argentino José Luis Borges en 1967, mismo al que se ha conocido al desclasificarse unos documentos actualmente, haber motivos políticos en su negación o no otorgamiento.

Y al personaje que nos ocupa en esta oportunidad, como lo fue Federico García Lorca ante censura por rumores de supuestos gustos o preferencias sexuales, y afinidad o tendencia política socialista, a pesar de no haber pertenecido a partido alguno. Su pecado era ser sensible a las miserias sociales y tener varios amigos militantes socialistas. Todo lo anterior muy por encima, de ser una criatura extraordinaria, aficionado a la música, a la pintura, todo un artista fecundo creador, popular y divulgador de las costumbres y modismos catalanes y andaluces. Todo un fenómeno de seducción irresistible de gran empuje y vigor.

Se expresaba como vivía, en donde "su expresión era parte de su vida" como lo expresara el gran Emerson, semejando ser su actitud como avanzar y escalar una cumbre, sin dejar de decir que, así como difícil y compleja es la vida, su visión hacia ver con claridad y serenidad la oscuridad del sentido de su muerte. Como poeta, reconociendo la posibilidad o más bien la probabilidad de su fin o despedida, lo dijo con la finura de su pluma:

Si muero, dejad el balcón abierto.

El niño come naranjas (desde mi balcón lo veo)

El segador siega el trigo (desde mi balcón lo siento)

¡Si muero, dejad mi balcón abierto!

Él viendo más allá de lo que apunta su nariz, bien dice como todo andaluz su adiós. Desde lo alto de su balcón, manifiesta "Despedida”, de la vida y hacia la muerte.

Federico hemos dicho era extraordinario, pero único. Su amigo contemporáneo Aleixandre ha dicho, que era como un niño, que era como un ángel. Como un corazón de agua pura, dijo él. Era tremendo, impetuoso, clamoroso, mágico y al mismo tiempo único, de ahí la dificultad de compararle y de definirle. "Era tierno como una concha de playa", inocente y ardiente de libertad, con pasiones singulares de disfrutar al mirar con pasión y deleite.

Bien pudiera decirse, que no despierto aun producía y creaba. Su "Romance Sonámbulo", dice:

Verde que te quiero verde. Verde vientos, verdes ramas.

El barco sobre la mar y el caballo en la montaña

Con la sombra en la cintura ella suena en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata.

Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas.

Verde que te quiero verde, Grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre camino del alba.

.........

Verde que te quiero verde. Verde vientos, verdes ramas.

El barco sobre la mar y el caballo en la montaña.

REPRESENTANTE DE LOS TESOROS CULTURALES

Sus temas eran andaluces, después de recorrer y conocer mucho su país España, y descubrir los tesoros culturales que le asistían.

Si bien producto de sus obras de Poesías y de teatro (Libro de poesía, La Barraca, Yerma, Bodas de Sangre, Cancionero gitano, Poema del Cante Jondo, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Poeta en Nueva York, La casa de Bernarda Alba), además por sus viajes a Nueva York, a Cuba, a la Argentina, por su carácter jovial y comunicador social con carisma y grata simpatía, por sus gustados dibujos tipo estilo de su amigo Salvador Dalí, su popularidad le hacía ser muy conocido por todo el mundo, así por los éxitos de sus obras de teatro. Su independencia literaria al no pertenecer a ningún movimiento literario le hacía ser especial, manteniendo eso sí, que sus temas abordados estuviesen influenciados por asuntos de tradición andaluz y de costumbres tradicionales españoles, "que le permitió reflejar y sentir de la sociedad española de su época", Todo lo anterior hizo sombras, que provocó celos políticos, que potenciadas en el inicio de una revolución feroz, dio lugar al final funesto sufrido, asunto que le dio ser considerado tener la nube gris de los poetas malditos.

UNA MUERTE TAN SENTIDA COMO REPUDIADA

El julio del año de 1936, al asesinarse al líder del partido monárquico "Renovación Española", dio lugar a una insurrección militar, asunto que activó impulsos políticos desgraciados. Federico avizorando la delicadeza política de esos momentos, sin pertenecer, como anteriormente indicamos a ningún partido, consiente de su situación se trasladó de Madrid a Granada, a casa de unos hermanos amigos de apellido Rosales, no faltando la existencia de sapos bicheros políticos, quienes lograron que fuera arrestado por milicias del inicio del Régimen franquistas, y a la mañana siguiente, el 19 de agosto de 1936, en un tramo de "La carretera de la muerte", aproximadamente a 2 kilómetros de su captura, fue vilmente asesinado fusilándole, y enterrándole en un lugar hasta la fecha con seguridad conocida.

Tal asesinato por el Régimen Franquista, tuvo un alto y gran repudio público con carácter internacional, ya no digamos nacional donde Federico era todo un personaje intelectual, joven artista inmensamente querido.

Los detalles de su muerte, como de la exhumación de sus restos, dio lugar al experto crítico literario Ian Gibson le dedicara muchos años de dedicación con focos y atención dramática de varios medios y revistas. La fama del poeta y dramaturgo de Federico García Lorca, con el tiempo se incrementó en gran manera a los detalles de su muerte, durante la guerra incivil española.

El poeta Federico García Lorca, ese mismo que le reconoció a Rubén ser el más grande y renovador Poeta en español, era español de España, la misma amada España a la que Rubén Darío le cantó:

ESPAÑA

Dejad que siga y bogue la galera bajo la tempestad, sobre las olas: va con rumbo a una Atlántida española, en donde el porvenir calla y espera.

No se apague el rencor ni el odio muera ante el pendón que el bárbaro enarbola: si un día la justicia estuvo sola, lo sentirá la humanidad entera.

Y bogue entre las olas espumeantes, y bogue la galera que ya ha visto cómo son las tormentas de inconstantes.

Que la raza está en pie y el brazo listo, que va en el barco el capitán Cervantes, y arriba flota el pabellón de Cristo.

P.D Foto de Federico y pintura de su autoria