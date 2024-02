Poemas de la poeta rusa Natalie Bisso

No alimentes el mal en ti mismo, no envidies a otro,

La adulación y la envidia -es mala, en la vida, amigos, Toda la ciencia es simple, solo mira otra cosa, ¡El peor enemigo eres tú! ¡Gana, estás en los príncipes!

No eres un dólar para que todos gusten de ti indefinidamente Elige el objetivo, ¡así que ve con este con todos los enemigos! Explicar las acciones es demasiado descuidado, Te detienes, puedes llegar al templo de otra persona.

Comuníquese con los enemigos: habrá un gran beneficio, Solo de ellos aprendes fácilmente sobre ti mismo, Lo que se oculta a los ojos y al pensamiento no es modesto, Punzones en ellos, como una tubería sin cobre.

¡No preguntes! No espere misericordia, ¡no habrá milagro! ¡Controla todo tú mismo, eres el amo del destino! Enfréntate a ti mismo, obtendrás un momento de victoria ¡Solo en la lucha libre! Solo sé, los arrecifes de la vida son rudos.

Traducido al español por Yolanda Ma. Jorge Besteiro

La llama de la fe

Cuando la llama de la fe arde hacemos de la vida un cuento de hadas las barreras superamos cada tarde a la meta llegamos aladas

cuando la llama de la fe arde

hacemos cerraduras de madera de ser artista hacemos alarde

danzamos la vida en la pradera

sin cesar nos fortalecemos camino al sueño preciado

amables nos hacemos

censuramos lo privado

nos enamoramos con soltura nos salvamos de la impotencia

las alas crecen sin costura

vivimos con vehemencia

cuando la llama de la fe arde

florecen dones, cualidades hacen que el plan no se retarde nos conquistamos cual Pléyades cuando la llama de la fe arde avanzamos hacia el sueño floreciente cambiamos el sistema, el clima, al cobarde

para la generación adolescente

tomamos estrellas cual flores no hay nada que del sol te guarde resucitan los colores ¡cuando la llama de la fe arde!

Traducciones al español por María Del Castillo Sucerquia

COMO NADIE NUNCA

Deja que las estrellas caigan en círculos en lugar de abandonar el universo, ¡Deja que la calidez de la lavanda descienda instantáneamente sobre el planeta y lo llene! Mi "yo", siempre fascinado por la voluntad y la dulce lujuria, Solo estoy soñando aquí: "¡Algún día estaré contigo!"

¡No hay sensación más agradable! ¡Calma mi alma rebelde! ¡Si es un pecado amar así, entonces he estado enfermo y he pecado por mucho tiempo! Solo espero tu atencion y tu sonrisa blanca como la nieve., Lamí mis heridas con vino pecaminoso.

¡Con toda mi alma pura, te amo por ser un alma bondadosa! Oh, ¿por qué Dios me recompensó con una caída tan pecaminosa? Dame tu imagen impecable, ojos juguetones. ¡Te amo como nunca nadie ha amado a nadie y nunca a nadie!

respiro todos mis pecados; ¡He pecado mucho aquí! Las fuentes girarán en círculo... Estaba viviendo con una esperanza secreta... Con asombro contaré la nueva trama a las estrellas, ¡Que te amo como nunca nadie te ha amado!

Coro: ¡Te adoro con la pureza de mi alma pecadora! Tu voz, tu risa es insuperable, Hace mucho tiempo que alcancé la dicha más alta, el símil. ¡Tú eres mi luz! ¡Eres mi Dios! ¡Mi vida, mi refugio y mi pecado!

Traducción De Lydia Popa

Sobre la autora:



Natalie Bisso es poeta, novelista, ensayista y compositora Rusa. Autora de 13 colecciones de autores, coautora en más de 180 Antologías internacionales. Los poemas han sido traducidos a 41 idiomas. Figura Honorífica de la Literatura y las Artes Mundiales con la concesión de una insignia de plata. Participa en la vida literaria de diferentes países. Fundador y Presidente de la Asociación Literaria Internacional "Creative Tribune" (ILACT).

Académico de la Academia Internacional para el Desarrollo de la Literatura y el Arte; Académico de la Academia Internacional de Literatura Rusa (MARS); miembro correspondiente de la Academia Internacional de Ciencias y Artes (MANI). Miembro Honorario de la UNIÓN DE ESCRITORES DE AMÉRICA DEL NORTE, Jefe de la Sucursal Alemana de la SPSA, miembro de la Unión Internacional de Autores e Intérpretes (ICAI). Miembro de la Cámara Internacional de Escritores & Artistas y del Consejo Mundial CIESART (España). Miembro de la Unión Internacional de Escritores (ISP), miembro de la Fundación Pública Regional para la Promoción de la Poesía Contemporánea "SVETOCH", miembro del Gremio Internacional de Escritores (Alemania), Miembro de la Asociación Internacional de Escritores y Publicistas, Miembro del Gremio Creativo Euroasiático (Londres).