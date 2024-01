​Las máscaras, el anonimato y la voz de las mujeres, protagonistas de "Anonymous was a woman"

A través de piezas escultóricas, dibujos, pintura, fotografía y vídeo, Marina Vargas busca devolver la voz a las mujeres silenciadas en la historia. Tomando como inspiración el ensayo 'Una habitación propia' de Virginia Woolf, la artista ensambla un diálogo simbólico y místico entre elementos talismánicos. Jugando con la idea de lo oculto y de la máscara, la artista compone fragmentos y prioriza el proceso como hilo narrativo, invitando a nuevas lecturas e interpretaciones sobre el rol de las mujeres en la sociedad desde una perspectiva feminista.



El viernes 8 de marzo, coincidiendo con ARCOmadrid, la artista y la comisaria dialogarán en la sala sobre el proceso creativo de las obras, y ofrecerán un vino español, con la colaboración de Bodegas Vegamar.

En palabras de Semíramis González: “Esta exposición se inmiscuye en el propio relato para dar voz a las mujeres y convertir el anonimato en una herramienta transformadora. Podemos no saber quién habla detrás de cada máscara, pero no ignorar lo que denuncia [...]. En un trabajo minucioso, con múltiples alusiones a intereses diversos de la artista, nos encontramos con una exposición donde reconocemos a la mejor Marina Vargas, donde lo simbólico y lo ritual trazan un recorrido conceptual cargado de denuncia y de visibilidad de las mujeres, de ruptura del silencio y de una voz global, encarnada, en una fuerza curativa y, sobre todo, feminista”.

BIOGRAFÍA MARINA VARGAS

Marina Vargas (Granada, 1980). Vive y trabaja en Madrid (España). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada (2003); posteriormente, realiza en esta misma universidad un máster y doctorado en Producción e Investigación en Lenguajes Artísticos en 2011.

Retrato de Marina Vargas. Fotografía: María Lamuy

Desde 2001, antes de su licenciatura, comienza su carrera profesional exponiendo obras experimentales en diferentes espacios. Su trabajo, que comprende formatos tales como la fotografía, la escultura, el dibujo o la pintura, gira en torno a conceptos como la herencia cultural y sus significados a lo largo de la historia. En sus proyectos se producen diálogos constantes alrededor de la sexualidad, la feminidad, la violencia, lo personal y lo político.

Entre sus reconocimientos más recientes está el haber sido seleccionada como única artista española que formará parte del proyecto “New Worlds: Women to Watch 2024” en el Museo Nacional de Mujeres en las Artes (NMWA) de Washington, un proyecto que destaca el trabajo de 28 artistas internacionales que plantean realidades alternativas y futuros diferentes tras la pandemia y que verá la luz el 14 de abril de 2024.

En el 2023 ha sido galardonada con el primer Premio de Fotografía de la Fundación ENAIRE, dentro del programa de PHotoEspaña.

Entre sus muestras individuales más recientes cabe destacar “Anonymus was a woman” (2024) en la galería Fernando Pradilla de Madrid comisariada por Semíramis González, “Intra-Venus” (2022), comisariada por Marta Mantecón en la Sala Robayera de Miengo, Cantabria; “El Cuerpo del Amor” (2020), comisariada por Óscar Alonso Molina en la Galería Llamazares de Gijón; “Rito e Realtà” (2019) en Civiero Art Gallery, Palazzo del Parco, Italia; “La Estética del Vértigo” (2018), Costantini Art Gallery, Milán; “La Piedad Invertida o La Madre Muerta” (2017) en Ge Galería, Monterrey, México; “Las Líneas del Destino” (2016), comisariada por Óscar Alonso Molina en Museo ABC de Dibujo e Ilustración, Madrid; “Ni animal ni tampoco ángel” (2015-2016) en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, España; y “Nadie es Inmune” (2012-2013), comisariada por Omar Pascual Castillo en el Centro Atlántico de Arte Contemporáneo (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria, España.

Algunas de las muestras colectivas más destacadas de las que ha formado parte son “Otras Liturgias” (2024), comisariada por Susana Blas en el Museo de Navarra, “Tantas mujeres en una misma. Arte contra la violencia machista”, comisariada por Semírramis González en el Centre Cultural de la Universitat de Valencia, “El árbol de la rabia” (2022), comisariada por Semíramis González, en Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), o “Dialecto CA2M” comisariada por Manuel Segade y Tania Pardo (2021).

Su obra forma parte de numerosas colecciones como las de Artium - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Vitoria-Gasteiz; CA2M, Museo Centro de Arte Dos de Mayo, Comunidad de Madrid; el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo; el CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria; el CAC Málaga; EWA Art Collection, Miami; Colección Fundación ENAIRE; Nueva Colección Pilar Citoler; Fundación María Cristina Masaveu, Caja de Extremadura; Centre d’Art Contemporain Essaouira, Ifitry, Marruecos; Colección DKV; Colección Iniciarte de la Junta de Andalucía; Colección Manuel Expósito; Colección Salvat, Barcelona; Fundación Antonio Gala, Córdoba; Fundación Focus Abengoa, Sevilla; Fundación Benetton, Italia; IAJ, Instituto Andaluz de la Juventud (Diputación de Málaga); o el Museo de la Fundación Gregorio Prieto, Ciudad Real, entre otras.