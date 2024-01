Pedrín metido a pedagogo

Inevitable echar mano del refranero castellano porque “bien sabe el asno en qué casa rebuzna”.



El nuevo pedagogo se ha enterado de los resultados descendentes que el informe PISA nos ha estampado por enésima vez; y él ha respondido tal como corresponde a su irresponsable gobernanza.

Lo ha hecho a su estilo, con buen disimulo se tapa la cara y enseña el c. Y, como engañar y mentir juntos suelen ir, el engaño lo usa para tapar, o sea, una cortina de humo de las suyas; tapar lo que está haciendo con su jefe Puchimón; y la mentira es múltiple como siempre; primero que le preocupen los resultados PISA (mentira); segundo que le importe la lectura (mentira); tercero que las mates –quizás sí le importan, porque necesita una ministra de las cuentas que, al menos, sepa algo de cifras, no solo decir chorradas y aumentar la deuda, porque él ignora que la culpa es suya. Cuarto, que su único interés estaba, como siempre, en la foto. Y así:

Con un montón de euros por banda, luciendo sonrisa de oreja a oreja, no mejora lectura ni mates, este majadero Pedrín.

Quien quiere hacer mucho pan con poca harina, siempre desatina.

Antes de mejorar la educación en las aulas, hay que mejorarla en el gobierno, porque ninguna loba pare corderos. Estás cogiendo la enseñanza por el rabo Pedrín; y es que a cabeza loca le pierde su boca. Es por eso que muchos clamamos por que Dios nos libre de palos de ciego.

¿Acaso tienes idea, aunque sea remota, de lo que has hablado, propuesto, comprado y encenagado? Ciertamente no, porque tú, como febrerico el orate, cada día un disparate. Ignoro si te dictaron esa carroña, porque donde hay carroña hay cuervos o buitres; pero si fue cosa tuya debes saber –y esto es una conseja para todos tus decires, digo decires porque hacer hacer, haces poco y hablas mucho -, decía que debes saber que cuando fallas preparando te estás preparando para fallar; lo decía así de bien Benjamín Franklin, lee y copia Pedrín.

¿Entiendes algo de enseñanza? No pregunto si entiendes de Educación, de eso ya has demostrado que lo confundes con ideologizar en género y pervertir en sexo. Me refiero a ti y a tu gobierno, tus ministras del ramo; la de ahora y la anterior, con todos sus adláteres. De enseñanza te pasa como al que le dicen burro, va y rebuzna. No te quepa duda, falta grave es ponerse un hombre a lo que no sabe. Lo que pasa es que tú, Pedrito, sigues tu propio sendero que es mandar quiero, aunque sea en un gallinero.

Mira, para no pregonar vino y vender vinagre, tienes que saber que la lectura y las mates, como todo aprendizaje, comienzan por el principio –ya sé que eso es una perogrullada, pero es así -, y lo que falla en PISA no se arregla con prometer una limosna para reparar unos cimientos de arenas movedizas poniendo vigas de acero en el tejado; eso es obra de chapucero, cuesta mucho y vale dinero.

La Educación es sobre todo familiar y el aprendizaje tiene sus cimientos allí también, en los años de infancia y con la ayuda de educadores infantiles que no enseñan letras y números sino experiencias acompañadas, que es educativo en sentido integral. Así, los niños bien preparados = educados, pueden comenzar la escolaridad a los 6 – 7 años y aprenden a escribir, leer y las mates. Desde entonces, los que muestran dificultades reciben ayuda preventiva y refuerzo de su preparación, su educación y sus potencialidades. Para todo ello los maestros deben estar preparados; saber, querer y tener herramientas, pero en Primaria, no en los años de PISA.

Como lo que hay no es así, tenemos lo que tenemos y pasa lo que está pasando, fracaso. Hacer caso a un bellaco es echar agua en un saco.

Pregunta a tus ministras si saben todo eso, porque resulta que quien está en lodos quiere meter a todos, y nunca falta un sapo para bailar con una rana.

A los pobres niños con dificultades les sucede que: levantarse querrá en vano a quien Dios dejó de la mano. En este caso no es Dios quien les deja de la mano, es vuestro sistema des-educativo.