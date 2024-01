​Poemas de la poetisa Idalmis Castellanos Botas

Mis ojos y tus ojos en mirada de amor



A unos ojos que he mirado, y un escándalo en mi mirada, es fuego con dulce yo siento, traspasó usted mis fronteras.

Y quedándose usted en mí ojos, por siempre mi amor estará despierto.

¡Mi lluvia la dejo en mis versos, mi deleite será siempre amarte!

“Se que si me voy me muero y si me quedó me dueles", quiero que tú estés en mí, tú mi inspiración y mi locura.

Fascinada vivo soñándote, padezco de amor por ti y, lo sabes, ¡Oh luna, que no resisto esta distancia entre tú amor y el mío!

Quiero borrar tus pupilas de las mías y caigo sin poder con esta sensibilidad mía moribunda, perdida quedo.

Oh poesía usted que viste mi cuerpo de versos, todo mi amor en mis versos, mis labios no quisieran pronunciar tu nombre, olvidarme de ti y al ver tu fotografía, inevitable,

Este tornado en el que mi cuerpo siente su calor, su mirada me hipnotiza y floto en el aire, y el fuego desde adentro, es un sol de madrugada, Y mis ríos en cascadas, que caen lleno de luna, soy solo un cuerpo, desnudo hecho poesía.

Como deseo robarte besos

¿Cómo deseo robarte muchos besos? de esos que he imaginado, mis labios en los tuyos, sentir, mi textura con la tuya, navegando en mi cielo,

Yo naufragando en tus labios, Mi miel se desborda desde mi colmena de adentro, miro a tus labios, cuando ríes y mis labios muerdo.

Tus labios para mí son esa fresa que tanto me gustan ese afrodisíaco que me desespera a mí y mi cintura se mueve y se vuelve rumba.

Sin armas, ni estrategias te amo y aunque algunos quieren de mí, llegaron tarde, entera soy de ti, vuela siempre, la locura contigo, me pierde, sin horas, ni lugar, te hago el amor donde tu quieras.

Pero tus labios me tienen con fiebre no se me quita y mi luna dentro de mí. quiero de ti, sin tiempo, entregarme.

¿No lo entiendes?

Usted mi inspiración, lluvia desde adentro que no cesa y me quema sin dejar de mí, todo arde en fuego.

Y si estas cerca te devoro, sin dejar nada para nadie, besarte en un ritual para ti, tomar de nuestros labios vino.

Jugar a besos, me encanta, pero no te atreves, bailar desnudos en el agua y perderme, darte la luna atrevida que vive en mí.

Desármame en ternuras, besémonos despacio juguemos con nuestras lenguas por donde te guste más sentir. despacio sin apuros llenarnos de miel, ver quien termina sin juicio, en puras locuras, píntame el alma con la tuya los pájaros de mi alma a media voz quieren decirte todo lo que tú provocas.

Bebe todos mis besos para devorarme que mi cuerpo padece de fiebre y no se me quita.

¿Tienes miedo de encontrar en mis labios la gloria?

yo quiero despedir esta inquietante locura por ti, pero me temes y huyes.

Y un día querrás buscarme, besarme, amarme, y entonces solo te quedará vivir lo que yo viví, Los besos que perdiste, mi amor sincero, pero nada ya volverá, será el final de lo que pudo ser y tu soñarás con mis besos en mi luna.

Millones de hojas caen sobre mí

Me acuesto sobre ellas, tu aroma en mí,

Mí mar que se acerca en olas de ti con los ojos cerrados, te imagino tan cerca.

Café de mi labios en tus labios te diera, dibujas ternuras, desnudas en mí.

Y un río de sueños en cascadas llegan, si supieras que detalles tan simples me hacen feliz.

Y aunque donde estoy, ahora todo es hielo, mi cuerpo es lava de volcán, por ti mi sensibilidad al rojo vivo, no disimulo, perdón soy así, No me hago liebre en frenesí.

Quizás como soy, no haz conocido a nadie, romántica, tierna, transparente si, Y te cuesta sentirme, creer que existo y si, ¿Por qué de cerca no me miras a los ojos?

Permíteme rozarte con mis labios en tu nariz, Tocar mi alma, desnudarte conmigo mirando la luna.

Acostarte a mi lado sobre la hierba, tocarnos las manos, Senténciame a interminables besos, jugando a mordernos sin ser.

Y en juegos de miradas yo diría tantos te amo, dejar que el viento de mis deseos a ti lleguen, Que el son de mi cuerpo, meza suave el tuyo, Y te juro que me vestiré de versos, me acercaré despacio.

Sin atreverme, a dejar que te apagues sin mí.

Para en deleite, quedarme tendida a tu lado, escuchar los latidos tuyos y míos como corriendo laten. Y derramar esta miel en ternuras tuyas y mías que escondidas tengo, sin tiempo, llenas de mí.

Me pides

Me pides te diga con toda mi alma, vengo ante ti desarmada, sin poder dormir mi vida se desmorona.

Te pienso y te pienso, solo soy flor de un monte de mi Cuba, olas de un mar en la barranca de todos. Mis piernas de amor tiemblan.

y el corazón salirse quiere de mí pecho, Mi fragilidad, tú no la ves, esa sensibilidad que crece y crece.

Y un corazón hecho miel derretido en tu ausencia. Mi amor está en mis ojos, tan dentro, en mi alma llena de pájaros y flores, decir lo que yo siento, simple, déjame besarte, permíteme mirarte, y si no te convenzo al decirte.

Si no crees en mis emociones, en mi espera constante, de amor. Tanto sufrir por ti, quizás entonces para ti, soy muy simple. Mejor aunque me muera, déjame en libertad de ti alejarme.

En el siguiente enlace Idalmis, lee dos poemas de su autoría: https://youtu.be/2K-e-w8O2UM?si=s4WyvLpp69cq614K

Sobre la autora:

Idalmis Castellanos Botas (nacida en Santiago de Cuba el 12 de febrero de…). Es escritora y poeta. Desde sus primeros años de estudio, participó activamente en todas las actividades pioneriles. Es graduada de Técnico Medio en Bibliotecología y ulteriormente Licenciada en Educación en el I.S.P.F.P., en la especialidad de Literatura y español. Trabajó como bibliotecaria en diferentes establecimientos, así como también en el cargo de Especialista en Capacitación y Cuadro. En paralelo, se desempeñó como guionista y locutora de la Radio Base “Oro Negro”. Idalmis es autora del poemario: La Luna y mis lujurias, publicado en 2020.

Contacto: idalmiscastellanosbotas@gmail.com