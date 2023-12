Poemas del poeta brasileño Roberto Saldanha

Se siente como un sueño

Parece un sueño pero todo es tan real cuando la vida se siente libre y suelta en la costa. y las olas del mar resuenan desde lejos canciones mágicas que transportan la vida da paz al mundo esencia de placer, amor, pasión. Aporta alegría al corazón cuando toda su belleza está presente. sentir la brisa acariciarme como las olas del mar dejar pasar el tiempo no hay presa para regresar Y el atardecer en el horizonte se despide de la luz y las estrellas brillar en el cielo oscuro para que nos amemos, porque parece un sueño pero es todo tan real cuando la vida se siente libre y suelta en la costa.

Gran, gran piedra

En la cima de esa montaña hay un misterio sin igual donde los hombres con alas vuelan contra el sol disfruta de toda la belleza desafiando a la naturaleza misma libre con tus alas ir hacia el sol Piedra grande, grande Gran piedra colosal donde vuelan los hombres alados contra el sol. Piedra grande, grande, Gran piedra colosal donde hermosas alas ir hacia el sol en cada partido una gran emoción así que miré, sentimiento fuerte cuando hermosas alas se encuentran con el sol Y el Flamboyant es el punto final. Es el trofeo de los que no vuelan mal. pero cada secreto está en lo colosal. Piedra grande, grande Gran piedra colosal donde vuelan los hombres alados contra el sol. Piedra grande, grande, Gran piedra colosal donde hermosas alas ve hacia el sol. En Atibaia

Finca Montecristo

El viento y la brisa acarician mi cuerpo con mucha alegria El verde de esta hierba llena mis ojos de magia. La piña y la leña sugieren una hermosa hoguera que ilumina e inspira una canción en la luna llena que me envuelve de emoción y despierta el amor toda la noche porque así es como se manifiesta la naturaleza y lleva mi corazón a una luna ese masinho me rodea de una manera que nunca he visto igual.

Sea un caminante

Cuantos sueños estan sueltos en mi corazón y a pesar de este sueño descubro la belleza que es importante es vivir cada dia que pasa hacer una vida solo amor y alegria sembrando la ilusión y con eso sería suficiente. corazón siempre abierto sin miedo al peligro del misterio de la fuerza que no conozco de la oscuridad que ciega y se vuelve del revés y transforma al niño travieso en la noche. Soy un ser caminando por el espacio Buscando alguien que siga mis pasos y descubrir caminos como yo que tenga la esperanza que Dios me dio.

Entre cuatro paredes

Entre cuatro paredes tú y yo todo puede pasar nos ponemos serios misterio desentrañando y experimenta toda la magia involucrando cada segundo haciendo nuestro mundo el nido del amor eterno, Solo tú y yo. dejamos todo a un lado nuestros secretos, nuestros miedos Todo a nuestra manera sin preconceito y la luz de la sombra nos rodea y nos inunda casi tan feliz corazón explotando Este es nuestro momento mas puro y sincero dónde la intimidad es nuestro refugio seguro que nos hace bucear en lo mas infinito deseo de amar. este es nuestro mundo entre cuatro paredes. Solo tú y yo donde cualquier cosa puede pasar.

Sobre el autor:



Roberto Saldanha es músico, compositor, poeta, vive en Atibaia, estado de São Paulo, Brasil, participando de varios eventos culturales como: mapa cultural de São Paulo, Revelando SP, encuentro internacional de poetas y artistas en la ciudad de tarija, en Bolivia desde 2019, donde lanzó el cd Nau de Emoção, con canciones originales. En Colombia, Pasto e Ipiales 2022, participó del IV encuentro internacional de poetas, donde lanzó Rumbo a latino América en un Pen Drive, con poemas de poetas latinos, musicalisados por él, con la interpretación del cantante, también Brasileña, Katia Rios, con versiones en inglés y español.



Roberto junto a Kátia Rios representaron a Brasil, como cantantes en el himno (versión portugués) de la antología CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA, compilación de Carlos Javier Jarquín, (HC EDITORES, Amazon.com, 2023), la biografía de ambos la pueden leer al final de los dos volúmenes de Canto Planetario. En el siguiente enlace podrán escuchar la versión en portugués de Mi Canto Planetario: https://youtu.be/DowsP8Uu9ms?si=UKI-Hvr0OobqOuGR

----------------------------- Autor y traductor: Roberto Saldanha