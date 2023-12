Nuevo PEUGEOT 3008 con hibridación suave (MHEV)

Empieza la cuenta atrás para ver y sentir el PEUGEOT 3008. Ya disponible comercialmente en España, un automóvil que representa un nuevo nivel no sólo en materia de electrificación y de prestaciones SUV sino también en aspectos como la creatividad, el diseño y el placer de conducir.



Para sustituir a todo un superventas como el PEUGEOT 3008, con 1.320.000 unidades vendidas en 130 países, el León ha elegido cambiar de era, reafirmando su compromiso de incorporar versiones 100% eléctricas a todos los modelos de su gama en 2025 y convertirse en una marca “cero emisiones” en 2030.

En el apartado técnico, el Nuevo PEUGEOT 3008 estrena mundialmente la innovadora plataforma STLA Medium de Stellantis, pensada para ofrecer vehículos eléctricos de altas prestaciones y con el máximo nivel de placer de conducir eficiencia y conectividad. En automóviles 100 % eléctricos puede ofrecer hasta 700 Km de autonomía WLTP con una reducción de los tiempos de carga hasta los 30 minutos.

Junto a sus tres motores “cero emisiones”, el Nuevo PEUGEOT 3008 incorpora la hibridación suave (MHEV), una tecnología, que disfruta de las ventajas de la etiqueta Eco de la DGT y que permite una reducción del 15% en el consumo y las emisiones de CO2 comparado con las versiones térmicas, alcanzado, respectivamente, los 5,5 l/100 Km y los 124 g/Km de CO2.

La motorización MHEV desarrolla 136 CV y está asociada a una caja de cambios de doble embrague e-DCS6. Su autonomía en modo 100% eléctrico es de aproximadamente 1 kilómetro a velocidades inferiores a 30 Km/h, pero gracias a la recarga automática de la batería durante las deceleraciones, podría circular con “cero emisiones” durante el 50% de los trayectos en ciudad.

Además de sus cualidades medioambientales, la tecnología híbrida 48 V también destaca por sus prestaciones y placer de conducir. Por medio del “efecto boost”, el motor eléctrico de 21 kW asiste al propulsor de gasolina PureTech 136 (100 kW) para mejorar la aceleración, sobre todo a regímenes bajos. En sus cadenas de tracción MHEV, PEUGEOT ha apostado por acoplar lateralmente el motor eléctrico al térmico mediante piñones e integrarlo en la caja de cambios. De este modo, se aseguran cambios de marcha y de tipo de propulsión más suaves y confortables, además de hacer más sencillo su mantenimiento.



Estéticamente, el Nuevo PEUGEOT 3008 impresiona por su diseño, que combina la robustez y las líneas musculares de los SUV con la deportividad y la aerodinámica de los fastback, logrando el aire felino propio de la última generación de modelos de la marca. Al plasmar sus grandes líneas, el Centro de Estilo PEUGEOT ha dado una gran importancia a la aerodinámica, logrando un Cx de 0,28 más propio de un coupé que de un SUV.

Al mismo tiempo, se ha logrado un equilibrio perfecto entre elegancia, eficiencia y amplitud con unas dimensiones que combinan un espacio generoso para las personas que viajan a bordo, tanto en primera como en segunda fila, como para su equipaje, que puede transportarse sin problemas en su maletero de 520 litros. Y todo ello en unas dimensiones compactas, con 4,54 m de longitud.

El frontal del Nuevo PEUGEOT 3008 refleja la tecnología a bordo de este modelo. Organizado en torno al León rugiente que representa a la marca, incorpora una nueva firma luminosa formada por luces LED, de serie en toda la gama y que, en el acabado GT, cuentan con la tecnología Pixel LED, que regula la intensidad de la luz para no deslumbrar a los demás conductores. Una calandra inédita que no está limitada por molduras va difuminándose hasta llegar a las garras LED delanteras.

Visto de perfil, el Nuevo PEUGEOT 3008 reinventa la silueta fastback gracias a un novedoso alerón flotante, que realza la curva de la carrocería y optimiza la aerodinámica. En cuanto a la zaga, presenta los pilotos LED con las garras en 3D. Las ruedas se han diseñado para favorecer la eficiencia y reducir al máximo la resistencia al aire y, como no podía ser de otro modo en un SUV, son de grandes dimensiones, con llantas de 19” o 20”. En molduras, paragolpes y elementos como los retrovisores, se ha abandonado el cromado en favor de lacados en tonos más contemporáneos, como el Gris Meteoro y el Negro Orbital. La paleta de colores presenta seis alternativas, con el Azul Ingaro y Obsession Blue, que pasa del azul al verde en función de la luz, como grandes novedades.



El interior del Nuevo PEUGEOT 3008 incorpora el espectacular puesto de conducción PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®, que dispone de una pantalla panorámica HD flotante y curvada de 21 pulgadas que combina el Head-up Display con la pantalla táctil central. Un look tecnológico que combina perfectamente con su amplio arsenal de funciones de ayuda a la conducción.

El PEUGEOT 3008 ya está disponible en dos acabados, Allure y GT y con tres packs de opciones. Fabricado en exclusiva mundial en Sochaux (Francia), las primeras unidades podrán verse en las calles y carreteras españolas a partir del primer trimestre de 2024.

