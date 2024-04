​Nuevo Opel Grandland Electric: podrá ofrecer una autonomía eléctrica de hasta unos 700 kilómetros

Elegante y dinámico, espacioso y versátil con una gama de sistemas de propulsión totalmente electrificados, así es el nuevo Opel Grandland presentado hoy por el fabricante de automóviles con sede en Rüsselsheim. El recién llegado trae muchas características de diseño que se vieron por primera vez en el prototipo Opel Experimental y que cobran vida por primera vez en un modelo de producción en serie. Estas características incluyen el Vizor 3D con el logotipo Blitz iluminado en el centro y las letras "OPEL" iluminadas permanentemente en la parte trasera. Otros aspectos destacados incluyen el sistema de iluminación Intelli-Lux Pixel HD con más de 50.000 elementos individuales, además de la plataforma STLA Medium nativa de BEV y el nuevo diseño de paquete de batería plana que permite una batería de 98 kWh. Esto permitirá al Grandland Electric recorrer hasta unos 700 kilómetros sin emisiones locales (según WLTP1).



"El nuevo Grandland es un hito para Opel. Con él, todos los Opel sin excepción ahora están disponibles en versión eléctrica. Este es un gran paso en nuestra ofensiva eléctrica. El nuevo Grandland fue diseñado y desarrollado en Rüsselsheim y se construirá en Eisenach. La relación con el Opel Experimental es inconfundible. Ofrece innovaciones que se vieron por primera vez en este extraordinario concept car. Por lo tanto, el nuevo Grandland fortalecerá nuestra posición en el importante segmento de los C-SUV", dijo el CEO de Opel, Florian Huettl.

La plataforma BEV permite una autonomía eléctrica de hasta unos 700 km (WLTP1)

La nueva generación del Grandland representa un gran paso para Opel a la hora de hacer que la electromovilidad sea aún más atractiva. Es el primer Opel que se beneficia de la plataforma nativa Stellantis STLA Medium BEV. Gracias a la nueva arquitectura, el nuevo paquete de batería plana con hasta 98 kWh, el motor eléctrico de nueva generación y las características de ahorro de energía como la bomba de calor, la autonómia podrá llegar a los 700Km.

3D Vizor, Blitz iluminado, tecnología Edge Light e Intelli-Lux Pixel Matrix HD

Los nuevos bastidores también dieron a los diseñadores una nueva libertad y la impresionante postura del nuevo Grandland se hace evidente a primera vista. Gracias a los 173 mm de longitud adicional, 19 mm de altura adicional y 64 mm de anchura adicional en comparación con su predecesor, el recién llegado transmite confianza (longitud: 4650 mm; anchura: 1905 mm; altura: 1660 mm). Y combinado con llantas de aleación de hasta 20 pulgadas, esto ayuda a que se sitúe con audacia y comodidad en la parte superior de la gama de SUV de Opel.

El nuevo logotipo iluminado también va acompañado de otra innovación de iluminación de los ingenieros de Rüsselsheim: el Intelli-Lux Pixel Matrix HD, líder en el sector. El sistema ofrece más de 50.000 elementos (51.200 para ser exactos, con 25.600 en cada lado) para la distribución de la luz de alta definición y celebra su debut en el recién llegado. En función de la situación del tráfico, una cámara detecta los objetos que se aproximan y los que vienen de frente, y la luz Intelli-Lux Pixel Matrix HD recorta estos objetos con mayor precisión que las tecnologías Matrix Light estándar y ofrece un patrón de luz mucho más brillante y homogéneo, al tiempo que garantiza que otros usuarios de la carretera no sean deslumbrados. Además, las nuevas animaciones de bienvenida/despedida con proyecciones gráficas delante del vehículo ya dan una perspectiva de las posibilidades futuras.

Con su techo flotante bitono y su revestimiento en contraste, el Grandland se estira visualmente para lograr un aspecto elegante y estilizado. El diseño general de la carrocería está organizado y estructurado sin dejar de ser fluido y orgánico. Las líneas afiladas de los pasos de rueda fluyen a través del automóvil y ayudan visualmente a empujar las ruedas hacia afuera. Los asientos traseros se pueden abatir 40:20:40 y, por lo tanto, crean un volumen de carga de hasta 1.641 litros.

En la parte trasera, la distintiva firma de iluminación de la brújula, incluyendo la integración por primera vez de la marca “OPEL" iluminada como parte de la firma, también hace su debut en el modelo de producción.

Interior espacioso con pantalla central de 16 pulgadas, asientos AGR y soluciones de almacenamiento inteligentes

En el interior, los ocupantes del nuevo Grandland son recibidos por otros elementos audaces y puros en combinación con un ambiente cálido y atractivo. Desde el punto de vista arquitectónico, la distribución interior enfatiza un tema horizontal, con líneas que atraviesan el panel de instrumentos hasta las puertas, lo que mejora la sensación de amplitud y espacio, mientras que la pantalla central de 16 pulgadas ligeramente orientada al conductor y la consola central alta generan una sensación deportiva. Detrás del volante, un discreto cuadro de instrumentos amplio y totalmente digital proporciona información esencial, lo que permite al conductor concentrarse en el placer de conducir y, en combinación con el head-up display Intelli-HUD, evita la necesidad de apartar la vista de la carretera. Los conductores también tienen la opción de activar manual o automáticamente el Pure Mode. Este modo, reduce el contenido del cuadro de información para el conductor, el head-up display y la pantalla central y garantiza aún menos distracciones cuando se conduce de noche o bajo la lluvia. En la tradición típica de Opel, los ajustes de uso frecuente, como el climatizador, también se pueden manejar de forma intuitiva a través de unos pocos botones físicos restantes.

Las salidas de aire laterales están integradas en la puerta, lo que también enfatiza visualmente la anchura del panel de instrumentos. La parte superior del panel de instrumentos tiene un hermoso aspecto técnico y está estéticamente dividida en dos acabados de superficie, para subrayar el tono general del diseño. Debajo de esto, el "borde luminoso", que se basa en la misma tecnología utilizada en el Vizor, agrega una ejecución precisa de color y luz similar a la del vidrio, respaldada por la atractiva luz ambiental indirecta en el panel de instrumentos, así como las inserciones de las puertas.



El interior también ofrece una experiencia de conducción especialmente envolvente: los asientos ergonómicos AGR de Opel gozan de una reputación galardonada y el nuevo Grandland continúa esta larga tradición. Certificado por "Aktion Gesunder Rücken e. V." ("Campaña por espaldas sanas") introducen una nueva característica de confort de proximidad: los refuerzos eléctricos. Esta función mejora en gran medida el ajuste del confort lateral gracias a los dos bolsillos neumáticos situados en los refuerzos laterales del respaldo. Los asientos también ofrecen ventilación y masaje para el conductor. Mientras tanto, los pasajeros de la parte trasera disfrutan de 20 mm de espacio adicional para las piernas en comparación con el Grandland saliente. Por otra parte, la función patentada Intelli-Seat en los asientos delanteros, una ranura que alivia la presión sobre el coxis, viene de serie y garantiza un confort excepcional incluso durante los viajes largos en la Autopista. ¡Y todas las telas del interior son 100% recicladas!

Al ser un vehículo orientado a la familia, se prestó especial atención a la versatilidad interior. El objetivo no era solo crear numerosos huecos portaobjetos, sino también encontrar soluciones innovadoras que facilitaran la vida de los clientes y mejoraran el confort y el bienestar. Lo más destacado de estas soluciones inteligentes es la Pixel Box. Con el cristal translúcido iluminado y el revestimiento de tela, este elemento no solo realza el atractivo visual de la consola, sino que también es muy funcional. El cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes se encuentra detrás del vidrio para que los dispositivos se puedan cargar mientras se almacenan de manera segura. La visibilidad constante del teléfono inteligente también ayuda a garantizar que no se olvide en el vehículo al salir del Grandland. En total, el nuevo Grandland ofrece más de 35 litros de compartimentos de almacenamiento interior, desde el Pixel Box hasta los bolsillos para el teléfono en los respaldos de los asientos delanteros y el gran almacenamiento debajo de la consola central que también alberga una toma de corriente de 12V.

Transmisiones alternativas, tecnología de amortiguación de frecuencia selectiva y una serie de sistemas de asistencia al conductor

Los clientes que prefieran otros tipos de propulsión, a una opción puramente eléctrica también encontrarán lo que desean en la cartera de propulsión totalmente electrificada. El nuevo Grandland Plug-in Hybrid, con una autonomía libre de emisiones locales (WLTP1), y el Grandland Hybrid, con tecnología de 48 voltios, ofrecen otras soluciones emocionantes que ofrecen placer de conducción al tiempo que reducen el consumo y las emisiones CO2.

Y aunque el Grandland reduce las emisiones, sigue ofreciendo un placer de conducción dinámico y cómodo. Esto es posible gracias a los amortiguadores con tecnología de amortiguación de frecuencia selectiva, que se utilizan en el chasis. Esta tecnología única crea un segundo circuito hidráulico en el chasis del amortiguador para adaptar mecánicamente la fuerza de amortiguación en relación con la frecuencia. Dependiendo de la situación, las condiciones de la superficie de la carretera y el estilo de conducción, permite diferentes características de amortiguación para un deslizamiento cómodo a altas frecuencias, es decir, con impactos cortos, como en adoquines o una tapa de alcantarilla, así como para un estilo de conducción deportivo y ambicioso con un contacto más directo con la carretera a bajas frecuencias. El Grandland reacciona de forma aún más inmediata y directa a cualquier orden del conductor y, como es típico de Opel, se mantiene estable al frenar, tomar curvas y a altas velocidades en autopista. El ADN de Opel se acentúa aún más con el muelle específico, la barra estabilizadora, la dirección y la puesta a punto del ESC.

La atractiva oferta propuesta por el nuevo SUV tope de gama de Opel se completa con una amplia gama de sistemas de asistencia al conductor, entre los que se incluyen el Control de Crucero Automático con función Stop & Go, el Reconocimiento Extendido de Señales de Tráfico, la Adaptación Inteligente de la Velocidad y el Sistema de Frenado de Emergencia con Sensor de Colisión, un sistema con el propósito de ayudar a evitar colisiones secundarias en caso de accidente. El sistema Intelli-Drive 2.0, que integra numerosos asistentes electrónicos y los combina con el asistente de cambio de carril semiautomático y la adaptación de velocidad recomendada, también está disponible como opción. Si el carril objetivo está despejado, el asistente dirige el Grandland hacia el carril deseado con pequeños movimientos de dirección. Y la adaptación de velocidad recomendada garantiza que, si el conductor lo confirma, la velocidad del vehículo se reduzca en consecuencia cuando se alcance un nuevo límite de velocidad o se aumente hasta ese límite. Además de los sensores, Intelli-Drive 2.0 también utiliza información de la red inalámbrica. Y el estacionamiento y las maniobras también son más fáciles gracias a los pilotos de estacionamiento en la parte delantera y trasera, la cámara de visión trasera con función de limpieza automática y la cámara Intelli-Vision de 360 grados.



El nuevo Grandland se sitúa cómodamente al frente de la cartera de SUV de Opel, al tiempo que aporta un nuevo nivel de libertad totalmente eléctrica a la estrategia de electrificación en curso de Opel.

La frase del Campeón del Mundo

“El kart me proporcionó muchos momentos de placer y excelentes recuerdos. Nunca el pilotaje fue tan divertido como en kart. Allí aprendí muchas cosas. Mucho de lo que uso en la Formula 1 lo aprendí en kart”, Ayrton Senna.