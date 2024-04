El nuevo Mitsubishi ASX incorpora al completo el lenguaje de diseño “Dynamic Shield”

Tras el lanzamiento del nuevo COLT, Mitsubishi Motors Europa vuelve a incidir con fuerza en el segmento SUV-B con la presentación del nuevo ASX, un vehículo diseñado y desarrollado para conductores que aprecian la tecnología, la conectividad y el diseño moderno.



El nuevo ASX ha sido rediseñado para incorporar al completo el lenguaje de diseño “Dynamic Shield” propio de Mitsubishi Motors, integrando el ADN visual de la marca y reforzando las características SUV del vehículo.

El nuevo ASX (“Active Sports X-over”) presenta ahora nuevas tecnologías de infoentretenimiento y aplicaciones móviles con Google biult-in. Desarrollado en colaboración con la Alianza, pretende mejorar la experiencia de usuario y consolidar su posición en el corazón del segmento de los SUV-B del mercado europeo. "La competitividad del ASX mejora enormemente con una integración más profunda del diseño exterior de la marca y un gran paso adelante en el ámbito de la digitalización y de la conectividad", afirma Frank Krol, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Motors Europa. "Tener integrado Google built-in significa que el nuevo ASX aúna perfectamente la vida digital del conductor dentro del automóvil y también fuera del mismo con la aplicación My Mitsubishi Motors, que proporciona control en tiempo real sobre numerosas funcionalidades".

Desarrollado para Europa y basado en la plataforma CMF-B de la Alianza RenaultNissan-Mitsubishi, el nuevo ASX ofrece sistemas de tracción electrificados que incluyen motores de combustión avanzados y eficientes con tecnología totalmente híbrida (HEV) y microhíbrida (MHEV). Además, el modelo cuenta con un conjunto completo de sistemas de seguridad y confort para ayudar a proteger y apoyar al conductor y a sus ocupantes.

Todo esto respaldado por el denominado Compromiso de Servicio de Mitsubishi, que incluye una garantía de fábrica de cinco años y 100.000 km, y distingue al nuevo ASX de muchos de sus competidores, al tiempo que resalta la reputación de calidad y confiabilidad de la marca.

Diseño y acabados

El diseño del nuevo ASX integra por completo el frontal Dynamic Shield, seña de identidad de Mitsubishi Motors, reforzando la apariencia SUV del vehículo ofreciendo una clara imagen de seguridad, robustez y dinamismo.

El perfil lateral del vehículo combina una silueta fluida y musculosa realzada por una elección de llantas de 17 o 18 pulgadas que contribuyen a elevar el vehículo.

La estética trasera complementa la versatilidad deportiva del diseño del nuevo ASX. Los grupos ópticos cuentan con un estilo distintivo y, al igual que los faros delanteros, disponen de tecnología Full LED.

El nuevo ASX se ofrece en cinco colores metalizados diferentes: Blanco Crystal, Rojo Sunrise, Negro Onyx, Azul Royal y Gris Steel. En los niveles de equipamiento Kaiteki y Kaiteki+ también se puede elegir el techo en Negro Onyx metalizado para obtener una sofisticada estética bicolor.

En el interior del nuevo ASX encontramos un espacio versátil y funcional en el que entrar y salir resulta realmente cómodo gracias al punto alto de la cadera del vehículo. En función del nivel de equipamiento elegido, se ofrece una selección de opciones textiles o de cuero. En los meses de invierno, el bienestar está asegurado gracias a los asientos calefactados y al volante térmico.

Destaca el gran techo solar panorámico de 690 mm de ancho con tres opciones de apertura intermedia, todas ellas fácilmente controladas a través de un mando situado encima del retrovisor. Cuando se abre completamente, el techo corredizo se retrae 315 mm para bañar el habitáculo con luz natural.

En la parte trasera, el asiento deslizable tipo banqueta ofrece un sobresaliente confort a los pasajeros permitiendo ampliar el espacio disponible para las piernas. Dicha banqueta puede deslizarse 16 cm hacia delante para obtener un volumen adicional que aumenta la capacidad del maletero. Este volumen adicional proporciona un capacidad de carga total que llega hasta los 536 litros en las versiones MHEV y de combustión. Además, el nuevo ASX cuenta con numerosos compartimentos porta objetos en reposabrazos y puertas que ofrecen más de 22 litros de espacio adicional.

Digitalización y conectividad

El sistema de infoentretenimiento del nuevo ASX se centra en una gran pantalla vertical de 10,4” con una elevada densidad de píxeles. Gracias a que cuenta con Google built-in y el denominado Smartphone-link Display Audio (SDA), los servicios más populares de Google, como Google Maps y Google Play, están disponibles para los pasajeros. También incorpora el Asistente de Google permitiendo accionar el navegador, hacer llamadas de teléfono, enviar mensajes de texto, controlar diferentes funciones del vehículo y otras funciones.



Para mejorar la claridad del audio, el nuevo ASX incluye un sistema de sonido premium Harman Kardon. La experiencia de audio de 10 canales y 410 W ofrece graves claros e impactantes, así como medios y agudos suaves y detallados para los amantes de la música.

La digitalización del interior del nuevo ASX se completa con la pantalla digital configurable de 7” o la pantalla digital completamente personalizable del conductor de 10”.

El nuevo ASX permite a los ocupantes personalizar la experiencia dentro del vehículo cambiando la iluminación ambiental entre una gama de colores para resaltar el diseño interior. Por su parte, el sistema Drive Mode de Mitsubishi Motors, controlado a través del SDA, permite al conductor personalizar la respuesta de la dirección, el control dinámico del chasis y la entrega de potencia del motor, además de los modos Comfort, Eco y Sport predefinidos.

Al igual que otros dispositivos inteligentes, el nuevo ASX seguirá manteniéndose actualizado, incluso después de su compra. Se implementarán nuevas aplicaciones, funciones y actualizaciones de forma continua, incluidas actualizaciones remotas de software OTA (Over The Air), muy parecidas a las actualizaciones de teléfonos inteligentes, mejorando la experiencia de infoentretenimiento.

Por último, en caso de accidente o cuando se presione el botón eCall, el vehículo se comunicará automáticamente con el Punto de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP) correspondiente, enviando información de ubicación para que los servicios de emergencia puedan responder lo más rápido posible.

Motores

El nuevo ASX ofrece sistemas de propulsión electrificados avanzados, incluidos motores totalmente híbridos (HEV) y microhíbridos (MHEV), así como motores de combustión eficientes, lo que simplifica a los clientes la elección de la tecnología que mejor encaje con sus necesidades.

Todos los motores se combinan con una configuración de chasis que proporciona una capacidad de conducción precisa, adaptada a través de tres modos de conducción predefinidos y la posibilidad de personalizar las características del SUV.

100T

La opción de propulsión de acceso es un innovador motor de gasolina 100T turboalimentado de tres cilindros y 1,0 litros, disponible en combinación con una transmisión manual de seis velocidades. Esta unidad proporciona nada menos que 67 kW de potencia (90 CV) y un par de 160 Nm. La potencia no está reñida con la eficiencia, como muestra el resultado del ciclo de test oficial WLTP: 5,7 litros/100 km con unas emisiones de CO2 de solo 130 g/km. 130T MHEV.



Para los clientes que buscan mayores prestaciones, el 130T MHEV ofrece un motor de gasolina turboalimentado de inyección directa de 1,3 litros combinado con un sistema microhíbrido. Está provisto de un alternador de arranque accionado por correa y acoplado a una batería de ion de litio de 12V, que facilita la recuperación de energía tanto durante la deceleración como durante el frenado, así como un asistente de par eléctrico. Los clientes pueden elegir entre una transmisión manual de seis velocidades y una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades (7DCT).

El motor proporciona 103 kW (140 CV) de potencia y 260 Nm de par con la transmisión manual, así como 116 kW (160 CV) de potencia y 270 Nm de par con la transmisión automática de doble embrague. Y todo ello de manera eficiente, con un consumo de 5,7 litros/100 km y unas emisiones de CO2 de 130 g/km, o un consumo de 5,9 litros/100 km y unas emisiones de CO2 de 132 g/km, respectivamente.

160 HEV

Para satisfacer a aquellos que demanden una mayor eficiencia acompañada de una reducción de emisiones, el ASX también cuenta con la configuración de híbrido autorrecargable (160 HEV), que combina una unidad de gasolina de 1,6 litros con dos motores eléctricos y una caja de cambios automática multimodo. La unidad de 105 kW (145 CV) de potencia máxima ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia gracias a la asistencia eléctrica. Con una autonomía total de 900 km, hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad, un 40% de ahorro de combustible y la mejor capacidad EV en el segmento HEV, el increíble sistema híbrido del nuevo ASX ofrece a los conductores una excelente experiencia de usuario.

Las cifras oficiales de eficiencia de combustible son de sólo 4,6 litros/100 km según el ciclo de test oficial WLTP.

Seguridad Activa

En todas las versiones se incluye de serie el sistema de mitigación de colisión frontal con protección para peatones, el sistema de activación de luces de carretera automático, el control de crucero con limitador de velocidad, monitor de atención del conductor, advertencia de distancia de seguridad, advertencia de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, y cámara de visión trasera.

El monitor de visión periférica, el asistente de estacionamiento automático, asistente de emergencia para mantenerse en el carril, asistente de velocidad inteligente, asistente de salida segura para los ocupantes y la alerta de tráfico cruzado trasero complementan las características de seguridad del nuevo ASX.

MI-PILOT

La versión más alta Kaiteki+ incluye el sistema MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT), que combina el control de crucero adaptativo (ACC) y el asistente de centrado en carril (LCA).

Con ayuda de cámaras y radar, MI-PILOT controla la aceleración, los frenos y la dirección para reducir la fatiga en los trayectos largos por autopista y el tráfico con parada y arranques frecuentes, a fin de hacer los trayectos largos más confortables y gratos para el conductor. Este sistema no es intrusivo y permite al conductor mantener plenamente el control en caso necesario.

Y por encima de todos los sistemas se encuentra la función eCall, que pone la ayuda al alcance de un botón en caso de que suceda lo peor.

Seguridad Pasiva

La estructura del vehículo está fabricada con una mezcla de aceros de alta resistencia para ayudar a absorber impactos. En el interior de la cabina se incluyen airbags frontales y laterales para conductor y pasajero, dos airbags de cortina a cada lado, cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de carga, reposacabezas antilatigazos y puntos de anclaje ISOFix.

El nuevo ASX también está diseñado para evitar lesiones a los usuarios de la vía más vulnerables, como peatones y ciclistas. El capó, el parachoques delantero, los faros y la zona inferior del parabrisas están especialmente adaptados para reducir la probabilidad de lesiones.

Compromiso de servicio Mitsubishi

Como todos los vehículos de Mitsubishi Motors comercializados en Europa, el nuevo ASX cuenta con:

- Garantía de fábrica de 5 años/100.000 km - Garantía anticorrosión de 12 años - Garantía de 8 años/160.000 km para la batería de tracción - Garantía de 8 años/160.000 km para la capacidad de la batería - Asistencia en carretera durante 5 años (paquete de asistencia de Mitsubishi Motors)

