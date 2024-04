BYD SEAL U 100% eléctrico versátil SUV

BYD, líder mundial en vehículos enchufables, amplía su gama para el mercado europeo con el BYD SEAL U 100% eléctrico. Este versátil SUV del segmento D, posee un espacioso, práctico y confortable habitáculo, que se combina con unas líneas elegantes y un amplio equipamiento de serie. Además, el SEAL U ofrece una selección de materiales de alta calidad en su interior y una tecnología avanzada en términos de seguridad, conectividad y confort. Su autonomía, de 500 km en ciclo combinado (WLTP), garantiza desplazamientos sin preocupaciones por la autonomía.



El nuevo BYD SEAL U ya está disponible en los 11 concesionarios que BYD tiene en España desde 32.080 euros. La gama consta de dos niveles de acabado: Comfort y Design, ambos con su propia configuración de batería -con 71,8 y 87 kWh respectivamente-, seis colores de carrocería (Delan Black, Time Grey, Snow White, Emperor Red –con un coste de 1.000 €-, Boundless Cloud y Tian Qing) y dos combinaciones de color para el interior (Black o Blue + Grey). Dispone de una garantía total del fabricante de 6 años o 150.000 km, 8 años o 200.000 km de cobertura para la Blade Battery en caso de que su rendimiento decaiga por debajo de un 70% de la capacidad de la batería, así como 8 años o 150.000 km de garantía sobre el motor eléctrico de serie. Además, durante este mes de abril, BYD regala a sus nuevos clientes que adquieran cualquier modelo de la marca una tarjeta de Zunder con un valor en recargas de 400€, a lo que se une el sorteo de dos entradas para la Eurocopa como celebración de BYD como Patrocinador Oficial de Movilidad Eléctrica de la UEFA EURO 2024.

Tras el BYD SEAL y el BYD DOLPHIN, el BYD SEAL U se convierte en el tercer miembro de la serie Ocean de BYD, que se basan en el lenguaje de diseño de la marca “Ocean Aesthetics”. Este SUV del segmento D se caracteriza por su atractivo frontal en forma de X con un diseño redondeado y formas curvas. Sus faros en forma de U se unen con el capó creando unas líneas llamativas y distintivas exclusivas de la Serie Ocean, mientras que las ópticas dobles potencian aún más su carácter tecnológico.



El interior del BYD SEAL U desprende una atmósfera premium que combina a la perfección un diseño moderno y elegante, superficies suaves al tacto, acabados de la más alta calidad y un sistema de iluminación ambiental multicolor envolvente. Los asientos, algunas zonas del salpicadero, paneles de las puertas y consola central están tapizados en cuero vegano con doble costura en contraste. Los asientos delanteros cuentan con ajuste eléctrico múltiple, calefacción y ventilación de serie. Las dos grandes pantallas digitales son una prueba directa del ADN de alta tecnología de la marca. Contribuyen a la ergonomía y la comodidad a bordo gracias a su clara legibilidad y a su intuitivo control táctil. Por su parte, el techo solar panorámico con apertura eléctrica aporta una gran luminosidad y ventilación al habitáculo, mientras que el filtro interior PM2.5 garantiza que todos los ocupantes respiren aire fresco y puro.

El BYD SEAL U mide 4.785 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.668 mm de alto. Gracias a su distancia entre ejes de 2.765 mm, y al diseño plano del suelo de las plazas traseras, ofrece mucho espacio para las piernas de los pasajeros, con un habitáculo especialmente silencioso. Los asientos traseros pueden abatirse en dos secciones (60:40), lo que permite que el volumen de carga pase de 552 a 1.440 litros. La funcionalidad se ve reforzada por una serie de compartimentos portaobjetos especialmente prácticos, dos cómodos portavasos en la consola central, cuatro puertos USB y las superficies de carga inalámbrica simultánea para dos smartphones.

Con la tecnología Blade Battery de BYD

El BYD SEAL U está disponibles con dos acabados (Comfort y Design), en ambos casos con un potente motor eléctrico síncrono de imanes permanentes, con una potencia máxima de 160 kW (218 CV) y 330 Nm de par, que envía su fuerza al eje delantero. Al igual que el resto de modelos que la marca ofrece en Europa, el BYD SEAL U está equipado de serie con la exclusiva Blade Battery de BYD, que prescinde de níquel y cobalto y ha sido desarrollada internamente con el objetivo principal de optimizar la seguridad, la durabilidad, la longevidad, el rendimiento y el aprovechamiento del espacio de la batería. La versión Comfort cuenta con una capacidad de 71,8 kWh y una autonomía de 420 km en ciclo combinado (WLTP). La versión Design dispone de una batería de 87 kWh y una autonomía de 500 km en ciclo combinado (WLTP). El BYD SEAL U equipa de serie un cargador de a bordo trifásico de 11 kW y es capaz de alcanzar velocidades de carga de hasta 140 kW de potencia. Esto significa que sólo emplea entre 27 y 28 minutos en elevar el nivel de carga de su Blade Battery del 30% al 80%.

El SEAL U ofrece conectividad e infoentretenimiento inteligentes, incluso de forma remota a través de un smartphone desde la BYD App. El sistema Intelligent Cockpit de BYD se maneja a través de la pantalla táctil con rotación eléctrica de 12,8” o 15,6”-, mientras que la instrumentación digital con pantalla LCD de 12,3” muestra una gran variedad de información para el conductor. Proporcionando una excepcional experiencia conectada personalizada, el Sistema Intelligent Cockpit también ofrece conexión 4G, Spotify integrado y navegación HERE, integración del smartphone a través de Android Auto o Apple CarPlay y el asistente de voz "Hi BYD".



El SEAL U ofrece un elevado nivel de seguridad pasiva y activa. Para vigilar el tráfico, advertir al conductor o incluso intervenir en caso de existir riesgo de sufrir un accidente, está equipado de serie con una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) que utilizan cuatro radares y una cámara. Estos sistemas aportan el aviso de colisión frontal, el frenado automático de emergencia, el control de crucero adaptativo, el aviso de colisión trasera, la alerta de tráfico trasero cruzado, el asistente de cambio de carril, el control inteligente de límite de velocidad, el sistema de detección de ángulo muerto, etc. La versión Design también incorpora Head Up Display. Durante la conducción nocturna, el conductor puede confiar en la tecnología de iluminación full-LED, que incluye el asistente de luz de carretera y los faros adaptativos de serie. Para ayudar al conductor a maniobrar con seguridad, una cámara panorámica ofrece una visión del vehículo de 360 grados en la pantalla central.

La frase de Il Commendatore "Divido a las personas en dos categorías: las que resuelven problemas y las que los crean. Siempre he buscado a mis colaboradores dentro del primer tipo". - Enzo ferrari