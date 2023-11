​Treinta y ocho “Minipohemas”

LUTO DE LA CULTURA



Otro (s) día (s) triste, se ha conocido que, innumerables obras letrísticas han fallecido comisionada por los “críticos literarios” que no paren pero ni un quinto en ideas; son un museo, más que esquelético. Sus aportes que no son, los escoltan con dolencia oronda solapada.

PRUEBA (S)

El paso en la vida es prueba vivida y al éxito se llega con Humildad.

RAZONES DE VERDAD O MENTIRA

Algo, qué será. Pasó, pasará, pero jamás alejarse, siempre habrán decenas de razones de verdad, y razones de mentira.

SIEMPRE SERÁ

Cuando algo interesa, no importa, aunque los ríos no se regresan el sentimiento sí.

AHORA FUNCIONA

Equivocarse es parte del diario vivir, pero se vuelve a sanar para que ahora funcione.

LA PAZ MENTAL

Ni por amistad, terneza, hay que discurrir perder la paz mental.

MEJORES COSAS

El tiempo lleva mejores cosas, la vida y la muerte. Que dicha…

TESORO ESCONDIDO

La amistad es un diamante, una fortuna, un tesoro escondido. Dar gracias por ser parte de esa fortuna.

TÚ CAMINO

Ve al camino y deja atrás el coraje, pues lo que no es de uno, no lo es, ello colabora a encontrar tú camino.

LA SAVIA

Es mejor saberlo a tiempo, así se subsana, y te salva de algo escabroso.

LA CALACA

La calaca aplica para todos, en su momento, manténlo en secreto mientras tanto.

VERDAD

Que nadie te haga dudar de tus propósitos.

LA CORONA

Sino sabes porque lloraste, te has puesto tu propia corona de Rey o Reina.

LA HONESTIDAD

La sanidad de una relación cualesquiera que esta sea, no se compra, ni se encuentran, se cultiva.

TRIUNFO

No hay que tener miedo que te aparten, sustituyan, porque después de conocerte a ti mismo (a) nunca sos perdedor (a) has ganado.

TE OLVIDARÁN

Te extrañan, cuándo hiciste el bien, y, si existe el mal te recuerdan, pero te olvidan para siempre.

APLICA

Aplica, pero, tienes que mantenerlo en privado.

CIMIENTO DE CÁRCEL

Creer en alguien, que cree en ti, no es cimiento de cárcel, pues, se arriesgó.

ESTUPIDEZ

Si no se aprecia lo que tuviste tan cerca, ahora toca ver sólo de lejos.

TE ALEJAS

La exclusividad, y, si tratas diferente te alejas.

TARDE O TEMPRANO

La vida, como maestra eterna, enseña, será, tarde o temprano.

LUCHA

Todo radica, si te duele, lucha por lo anhelas, y valora lo que tienes y te cuesta con el sudor de tu frente.

REALIDAD

No hay que aparentar, se es, como es.

A TIEMPO

Saber irte, en el momento, del menosprecio, rechazo, es sentimiento a tu favor.

UN DON

Llorar es un don, pues hasta llorar cuesta, eso es ser más que fuerte.

CAMBIAR

¿Qué saben del corazón? Todos los días hay que pretender y hacer para cambiar, hay que capturarlo y hacerlo suyo.

¡AY DIOS!

Que importa lo que piensen. HIPÓCRITAS Hipócritas, hablan de lealtad, sé te olvidó practicarla con la (s) personas que desde el génesis están contigo.

ALIMAÑAS

Con gozo llorar por la inmensa victoria de saber que las alimañas Dios te las apartó.

LOS CAMINOS

Si el destino está de acuerdo, juntar los caminos, los unirá, o los separa para siempre.

EN EL TIEMPO

Quizás, mañana que, es tiempo futuro, ya no se pueda.

QUIZÁ

Quizá nadie sabe de usted (es)

ES TÚ CAMINO

Existe la envidia, esta se disfraza, tiene celos por lo material que puedas tener, por tú personalidad, tú forma de tus esfuerzos y lo mejor, ganas de superarte. Pero, a ello no hay que Ponerle atención, ese es el camino de ello, el tuyo es diferente.

TOMA EL EJEMPLO

El sol, la luna, todos los días caen, fenecen y vuelven a ser útil al día siguiente, no te preocupes por caer, tema ese ejemplo.

TU LENGUA

Estoy comentando lo que hiciste, eso es tú propio detractor, que te corroe. Eso eres y serás…

UNA RAYA

Eres un signo que raya en el tiempo.

UNA INYECCIÓN

Decir cosas bonitas a las personas, es una inyección para tu corazón.

TU PATRIMONIO

No te auto castigues, por haber atravesado esas realidades, eso es tuyo.