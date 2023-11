El Gobierno marca territorio

La noticia de la mañana del viernes era el aviso, a las 6,45, de Diario Público: “Sumar se querella por prevaricación contra nueve vocales y el presidente del CGPJ por la declaración sobre la amnistía. El grupo plurinacional atribuye a los consejeros conservadores que suscribieron el acuerdo institucional la vulneración del principio de separación de poderes al posicionarse contra una iniciativa legislativa”. Titular leído en la Puerta del Sol y subtitulo en la calle de Alcalá. Gran Casino. Coches oficiales. Policias con pinganillos. Los ministros Bolaños y Marlaska iban sin anuncio y con escoltas. Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ, anunciado como presentador de Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacia Española. Posible reación espontánea o forzada sobre la querella. La noticia podría tener consecuencias en ministros, el querellado y, por extensión, en el Gobierno.



Guilarte parecía sorprendido por que le llamen para presentar. ‘Me llaman muchas veces, no sé por qué’. Rechazo a ataque de vanidad. Festivo, con la presentada, ‘Te veo en la tele más que a Espinete‘.

Victoria es un buen nombre para entrar en el mundo. Nacida en Valladolid. En Granada te vi en dos sitios a la vez. Oficio de ‘abogar’. Defensa de derechos humanos y custodia de intereses de desconocidos. Teresa de Calcuta. Sin nada importante que decir, mejor guardar silencio. Y obvió la noticia.

Victoria Ortega entró en harina ante dos exministros de justicia, Catalá y Grande-Marlaska, y Bolaños: En 2019 había proyectos que se han cumplido. Crisis. Pandemia. Sentencias y millones de euros pendientes. Un parloteo que cortó el moderador con preguntas: Amnistía y la abogacía no dice nada. Inconstitucionalidad. Qué ha cambiado. Entre secante y tangente, Ortega habló de 83 colegios de abogados con sensibilidades distintas. Busca de consenso. Neutralidad. Sin pronunciamientos ideológicos. Respeto a tribunales y Ejecutivo. Sometidos al TC y ordenamiento jurídico. El ministerio Fiscal debe velar por la independencia. Constitución. Montesquieu. La sociedad confia en la justicia.

La abogacia cierra el círculo de garantias en el Estado de Derecho. Defiende la independencia... Farfulla que cortó el moderador con lo importante: Querella a Conde-Pumpido. Proyecto de Ley de la Abogacía. Justicia gratuita. Honorarios diversos en comunidades autónomas. Renovar el CGPJ.

Nuevas tecnologías. Los temas los iba despachando con una verborrea-táctica aburrida. Lo dejamos aquí, insinuó el moderador para subir interés. Imposible. La Presidenta del Consejo General de la Abogacia Española escenificaba lo que se encuentra al estudiar la expresión corporal no verbal.

Movimiento de manos. Muecas raras. Gestos a destiempo. El proceso, previsto o no, parecía seguir una estrategia prevista. Frases con más palabras que las necesarias en temás de poca monta y sin respuestas en ‘lo mollar’. Era dificil sacar partido de la importante figura del Foro, pero el moderador, con preguntas de la prensa, lo intento: Rebelión de togas. Puigdemont en Waterloo imponiendo y controlando al Gobierno. CGPJ, sin mentar querella. Separación de poderes.

- Peón de rey al sacrificio - resumió aguda Marta Pastor al terminar.

La noticia del día, importante porque Sumar, en el Gobierno con cinco ministros y una vicepresidenta, hablaba de prevaricación y se querellaba contra parte del CGPJ, había sido orillada por la Presidenta del Consejo General de la Abogacia Española y por el Presidente interino del CGPJ. Chitón, después, canutazos en pasillos, escaleras y rellanos: “Es una maniobra sin sentido” (Guilarte). La ofensiva de su socio en el gobierno no es del PSOE, “Hay que tender puentes” (Bolaños). Nos da la razon, ha empezado la persecución (Un juez). Es un intento de aniquilación (Vocal del CGPJ).

Al salir, en la calle, los dos ministros escoltados se metían en sus coches, obligaban la retirada de una furgoneta de reparto y se iban. Alguien enseñó un twitter X: Una supuesta policía, porque no va de uniforme ni enseña la placa, pide identificar a un ciudadano por insultar esta mañana a Bolaños (PSOE) al salir de una cafetería: Tenéis que acabar en la puta cárcel.... Caballero. Policía, necesito su documentación ¿Tiene el DNI?

- Puede ser fake, pero a qué han venido Marlaska y Bolaños con el pelo sin domar. - dijo una mujer.

- Con Sánchez fuera, los ministros son noticia y el Gobierno marca territorio.