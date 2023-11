Triunfa Milei

A un siglo de que la revolución anarquista argentina que fue sofocada en sangre, en ese mismo país asumirá la presidencia, por primera vez en el mundo, alguien que se reclama de una variante del anarquismo.



Todas las insurgencias anarquistas de antes acabaron en violentas derrotas (Francia 1871, Rusia 19178-21, España 1936-39, etc.) y fracasaron al querer anular de un solo golpe a las clases y Estados para dar paso a una sociedad igualitaria comunista. Milei dice que su bandera no es la roja y negra de los anarquistas de antaño. Él reivindica el color negro de la anarquía, pero sustituye el rojo comunista por el amarillo que es el del oro capitalista.

Milei se proclama como "anarquista capitalista" y afirma tener el orgullo de ser el primer presidente libertario de la humanidad. Su "anarquismo" no pretende abolir a las clases sociales, sino a agrandar las diferencias entre estas. No condena las atrocidades de dictaduras militares y niega la mayor parte de las que hizo Videla. Empero, apunta a anular al máximo el rol del Estado. Quiere reducir de 20 a 6 los ministerios, eliminar el gasto público en salud y educación, y darle cancha libre a todas las corporaciones.

Más que un triunfo de sus lisuras y excentricidades, ha sido una derrota del kirchnerismo que fue castigado por desencadenar una gran inflación del 300% anual. Toda la derecha se unió buscando que Cristina (que ha estado 20 años en el poder) vaya a la cárcel. Al igual como pasó en 1985 en Bolivia y en 1990 en Perú y Argentina, se dará un shock que va a querer estabilizar la economía mediante masivos despidos y privatizaciones.

Milei dijo que impondrá sus medidas de golpe y sin gradualismos. Argentina va a poder entrar a una nueva explosión social con marchas y huelgas. Su política exterior va a buscar hacer que Argentina se distancie del BRICS (justo cuando está por entrar allí), Mercosur, UNASUR y CELAC, que se anulen varias inversiones y contratos con Brasil y China, y que se revierta el plan de crear una moneda continental (más bien, él incentivará la dolarización). Será el gobernante más ultraderechista del hemisferio, trabajando para revertir la ola progresista iberoamericana.