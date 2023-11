Nuevo vestido literario "pohético". La portada habla. II edición.

Nicaragua vuelve a vestirse de gala con esta nueva obra literaria, en la cual soy partícipe con un pohema EL GRITO DEL POHETA. Esta segunda edición de la obra literaria ALMA DE POETA (Poesía reunida. Varios autores) salida a la luz pública en el mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023) es como aquel río interminable que fluye y rellena espacios preciosos para disfrutar, así es esta pohesía escritural desde sus voces y conceptos supra establecidos, para colegir en futuro, jamás en pasado, pues, el pasado ya dejó de existir, aunque en la cultura de las artes nunca queda desfasada ninguna obra, aunque el rumbo del presente y futuro sea otro.

El rosario de escritores, pohetas que participaron en notable obra aludida engalanan la superioridad artística, volteando la vista hacia nuevos horizontes. Son hacedores de novedades sin subterfugios, no más entrecruzando vidas marcadas por la amistad, libertad creativa que completan la urdimbre de esta sabia cultural intensa.

Cada poheta protagonista con su (s) obra (s) con su intuición cultural letrística cumplió, dando a luz, interpretando su historia o imaginación desde su óptica nueva. Felicidades a todos (as) y a mi Patria Nicaragua por tener el honor de disfrutar esta segunda edición escritural pohética.

En la magnífica portada, en lo particular veo un híbrido dónde se conjugan injertos del cielo inmaculado azul celeste, como algo celestial divino, puro que, se hace acompañar un jardín de flores de sacuanjoche con un manantial acuífero que engalanan a la obra, para inmortalizarla. Ese atractivo evidentemente tira a lo nacional nuestro-nicaragüense-.

Quizás para algunos, y para otros no, la portada puede llegar a ser parte del símbolo de nuestra bandera azul y blanco, modernizada, porque ahí va y/o se visualiza el templo inmortal, el corazón de la paz, tranquilidad, es una portada de amor y esperanza. Siendo el epicentro de la portada la flor de sacuanjoche, metamorfoseada como que fuese el alma misma. Asimismo, veo en la portada la venida de Dios Todopoderoso encarnado.

Quizá, en un futuro nuestra bandera azul y blanco, Tenga la oportunidad de que se le inserte alrededor del escudo, o en cualquier otro sitio la Flor de Sacuanjoche el Ave Guardabarranco, incluyendo el Madroño, y etc. Esto es una idea muy original mía.

En dicha obra literaria, van numerosos pohemas, entre ellos de nuevos pohetas que calan hasta lo más profundo del alma. Por ejemplo, les muestro tres pohemas insertados en dicha obra letrística, de la autoría del escritor Carlos Emilio López Hurtado, luciéndose así: a) GOLIAT, EL IMPERIALISMO, DAVID, LA FUERZA LIBERADORA (Pohema en prosa) Leamos este (os) fragmento.

Goliat arrogante, se creía superior al pueblo hebreo y a otros pueblos, el imperialismo se cree superior, el imperialismo y sus seguidores dictan y siguen concepciones y prácticas supremacistas.

Goliat, soberbio, su altivez se basaba en su armadura, fuerza y entrenamiento militar, el imperialismo se sostiene por su poderío militar, su industria militar, sus bases militares, sus agresiones militares a las naciones…

b) ORIGEN DE LA POESIA La poesía por la paz brota de las piedras,/y de todos los olvidados compás que forman un haz, porque los poetas/ de los púlpitos,/…

c) LAS MADRES

A doña Gladys Hurtado

Felicidades madre mía a usted, y a todas las madres.//Porque con tu voz apaciguadora ahuyentaste a los fantasmas de la noche.//Porque tus arrullos solidificaron nuestros huesos, y nuestro carácter.//…

Ahora leamos este fragmento de la poheta Cintia Vanessa Mendoza Arroyo oriunda de Costa Rica.

MUJER GUERRERA

Ella que se acostumbró a dormir sin abrazos, pues su rutinaria vida le/impidió al amor entregarse, para resolverlo todo, no sólo lo de su vida,/sino también la de los demás.//

Esa mujer es quien no ha resuelto su virtud disuelta y dignidad hecha/pedazos; la que sabe que las circunstancias de la vida no son un cuento de hadas.//…

En si, la obra en cuestión viaja en el tiempo para entrevistarse con sus lectores, ante escandalosa aves de rapiña, detractores, y las que no son saben apreciar las artes venga de dónde venga, ni modo así es el mundo hay de todo, imposible de cambiarlo, quizá en algún tiempo podrá ser. Empero, en ella encontrarán la marca de un reloj ante escandalosas gaviotas, pero que adornan precioso invierno lloviznoso y, cada gota de agua hace florecer el jardín de esta obra que le da vida. Así es la actualidad y posteridad…

Biodatos de Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Escritor, Pintor Músico. (Bayquinú)