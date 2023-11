La España de Sánchez avanza

¿O es Sánchez quien avanza contra España? Lo decía Montaigne, "aquel que falsea la palabra, traiciona la relación pública". Llamó idiotas a más de 172.000 militantes socialistas con la pregunta que les hizo, esa pregunta era como decirles que son ovejunos, ignorantes y tontos del...

Y él miente hasta cuando dice cosas buenas, en eso también avanza (él). Promete a la Heredera de la Corona “lealtad, respeto y el afecto del gobierno”. Tres falsedades palmarias, ¿de qué gobierno? del suyo en funciones no, para nada; el que él presidió hasta hace poco, hizo todo lo contrario; y el que espera presidir pronto, mucho menos dada su inevitable composición y los apoyos, todos contrarios o enemigos de la Heredera. Odioso avance sin duda.

El máximo avance es el actual: Amnis-felonía, una fidedigna reproducción; vamos a la hemeroteca: 20 de febrero de 1936, Manuel Azaña firmó una amnistía equivalente a la que hace Sánchez en estos días, incluso menos grave. ¿Por qué los sociatas repiten la peor página de la historia de España y jamás han hecho nada que merezca la pena en la historia de España? Otro avance.

Extraordinario avance este año en inmigración ilegal, en su tratamiento ilegal, como ilegal es casi todo lo que depende del gobierno. Quien no lo vea así que pregunte a Marlaska, por ejemplo por las devoluciones en caliente; esos ilegales que llegan a Canarias y son devueltos en caliente a la Península y dispersados por ciudades y regiones, dicen que para repoblar, sí, la España llena, porque en la vacía no tienen para sus fechorías.

España avanza en progre-felonías anti-democráticas como son las alianzas con todo tipo de terrorismo, desde ETA hasta HAMAS, Maduro y el propio terrorismo económico del gobierno que ahuyenta a las más importantes empresas españolas.

Avanza el sanchismo del que fluyen todos los avances, que no son magia, son nuestros impuestos. Avanzamos en pobreza de forma imparable y ya sumamos catorce millones de pobres o en riesgo, o sea un 30% de la población. Eso significa casi el doble de cuando Sánchez enganchó el gobierno. Los avances en delitos, en inseguridad ciudadana, en violaciones de mujeres y niños, en ocupas, en blanqueo de delincuentes, asesinos, prófugos de la justicia, etc., a la vez que se lleva a cabo el negreo de patriotas, ciudadanos ejemplares, partidos democráticos, etc.

Grandes avances en indefensión, dificultades para las mujeres (excepto las ministras y sus corifeas), falta de libertad, injusticia, latrocinio, diferencias entre españoles de primera de segunda de tercera de .... séptima. Y todo eso no es magia, son nuestros impuestos (lo mismo que la niña esa que estudia y lo demás, que no es magia, son nuestros impuestos).

España sigue avanzando en sonrisas de Pedro entusiasmado con los besos de la Yoli y la Von der Leyen bebiendo los vientos ante él, y hay españoles que le piden a ésta que actúe contra Sánchez, ¿tan ignorantes son?. Entusiasmado con tener un defensor del pueblo (en minúsculas) que no defiende nada pero maltrata a la Iglesia Católica con sus voluminosas mentiras, exageraciones o deducciones más que maliciosas, malvadas.

Bien escoltado Pedro contra todo y contra todos. Sus lacayuelos Pumpido y correligionarios, su fiscala ex-ministra con su lacayuelo fiscal general actual, su "prisionero" ¿voluntario? llamado rey oculto. Y toda la cohorte de admiradoras ministras y demás dedazos, pagados, subvencionados, amenazados, fanatizados, lobbinizados, perdonados y lamedores. ¡Cómo avanza Sánchez! pero no es magia, son nuestros impuestos dedicados a su solaz, sus mentiras, su pléyade de periodistas sometidos (que no profesionales voluntarios), su avioncete, sus paseos por Marruecos, la ONU, Europa, donde siempre se muestra dadivoso, generoso, hasta con los plutócratas del Universo como Bill Gates, Soros, Rey de Marruecos (pobrecitos, dependen de la generosidad de Sánchez), pero no es magia, son nuestros impuestos que en vez de ser dedicados a paliar los millones de pobres, los dedica Sánchez a ganarse los favores de esos "mangantes" iguales a él.

Para no ser menos, perdona muchos miles de millones al gobierno catalán y hace que todo eso lo paguemos el resto de españoles, los obreros, los autónomos, los pensionistas, los asalariados, los ahorradores y demás pobres.

¿Quién duda de que Sánchez avanza contra España?