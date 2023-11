​Guerra y paz de Hamas-Israel: muerte de muchos por capricho de unos pocos

¿Qué intereses están detrás de las monstruosas masacres cometidas contra judíos israelíes por Hamás el 7 de octubre? Han creado un pánico sobre Occidente, en previsión de otros posibles atentados islamistas, y hay una indignación ante este atentado, al mismo tiempo que una protesta contra la respuesta de Israel que arremete con sus represalias con un sentido de la ley del talión que mata inocentes pues los palestinos no tienen una culpabilidad colectiva ante el atentado. Solo viendo las fotografías o videos podemos imaginar el sufrimiento de esta pobre gente, desamparada, desprotegida, abandonada. El perdón unido a la justicia tienen que ser los ganadores de esta contienda.



Las consecuencias de esta guerra son inimaginables e inconcebibles, el pueblo judío está perdiendo el relato y ha pasado de víctima a verdugo ante la opinión pública internacional, está siendo condenado mundialmente e incluso hay persecución en algún lugar para ellos, antisemitismo sobre todo fuera de Israel, otro repudio que se une a tantos que ha tenido a lo largo de la historia. La venganza no puede ser arma de guerra, y así lo dicen muchos judíos en estos días que no están de acuerdo con la masacre que causan los ataques a Gaza, por culpa de unos dirigentes que propician crímenes de guerra.

Además, ¿cual será el destino de los sobrevivientes, en que se convertirán cuando han sido asesinados muchos miembros de sus familias?... la violencia no engendrará más que una guerra interminable, nunca hay final para esa espiral... Estos niños y mayores que vemos en las fotos, ¿qué albergarán en su corazón: paz y perdón, o bien odio y sed de venganza? No se puede oprimir a ningún pueblo, el oprimido siempre levanta la cabeza…

Hay quien dice que Netanyahu quería el caos, que si no lo provocó por lo menos lo permitió para salvarse de la crisis de ingobernabilidad que últimamente se había acentuado; muchas voces hablan de que no es concebible que con el alto grado de inteligencia militar que distingue a Israel sobre otros países, no haya advertido el ataque.... Aunque hable de dejar el dominio del Gaza en manos internacionales, cuando termine la guerra, no se descarta que quiera apropiarse de otros territorios para el Estado de Israel, y en eso no se distinguiría de Putin… La diferencia está en que Israel a pesar de todo es Occidente, y no puede haber dictadores, no lo permite la democracia (las tiranías están camufladas y son más débiles). Ese enclave costero con 2,3 millones de palestinos será probablemente motivo de disputa a lo largo de un futuro.





«La cuestión de la paz no puede separarse de la cuestión de la dignidad y de los derechos humanos» (Juan Pablo II[1]). La paz se requiere para salvaguardar el «bien común universal» (Juan XXIII[2]). La guerra conlleva destrucción y muerte y en solo en los casos citados de injusticia grave puede actuarse, en legítima defensa como vemos en Israel o Ucrania o los casos que he citado de injerencia humanitaria[3]. El problema está en que la erótica del poder hace que en las guerras pierda la población civil, de ahí que se requiera una legalidad internacional y si no se cumple hay que adoptar medidas ante esos países, tanto económicas como coercitivas. La diplomacia tiene que sustituir tanta muerte inútil e inhumana.





Promover una cultura de paz es una labor lenta, pero más útil que toda lucha. Una educación para la paz conlleva respeto y cultivo de la verdad, justicia, amor y libertad, pilares de la paz (Juan XXIII [4]). María la madre de Jesús, venerada tanto por cristianos como por musulmanes, es Reina de la Paz. Ella consiguió el cese del imperialismo ruso (1989) en la consagración de Rusia a la virgen de Fátima. Me gusta recordar que Fátima es una hija de Mahoma, para encomendarle a esa Virgen la paz de los conflictos actuales.













